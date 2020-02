Az országos fedett pályás atlétikai serdülőbajnokságon a fővárosban szép zalai siker született, ugyanis a Zalaszám ZAC tehetséges gátfutója, Röszler Dóra bajnoki címet szerzett.

A serdülők mezőnyében már számos sikert elért Röszler Dóra magabiztosan, és technikailag is jól kivitelezett futással megnyerte a 60 m-es gátfutást. Csiszár Attila felkészítő edző nemcsak a győzelemnek örült, hanem annak is, hogy tanítványa 8,95 mp-es időeredménye a korosztály legjobb magyar eredménye is.

A Zalaszám-ZAC 4×200 m-es váltója (Király Kira, Bognár Emma Zsófia, Gyenese Zsófia, Schein Kata) 1:52,60 perces időeredménnyel futamát nyerve a 6. helyen végzett.

Szombaton délelőtt a XV. Kondex Kupa fedett pályás nyílt Zalaegerszeg bajnokságával folytatódik az atlétikai szezon. A lokálpatrióta Kondor Zsolt jóvoltából – aki több évig a ZAC főszponzora is volt – ismét megrendezhetik ezt a viadalt. Szakály István, a rendező Zalaszám ZAC ügyvezető igazgatója azt is elmondta, hogy ezzel a rendezvénnyel emlékeznek egykori edzőjére, Kauzli Józsefre – a ZTE Sport­iskola megszervezője és az atlétikai szakosztály vezetőedzője –, a ZAC alapító és elnökségi tagjára.