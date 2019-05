Roncsderbi ob: Nagypáli a következő versenyhelyszín

Az idei roncsderbi bajnokság első futamán már túljutott a mezőny a Vas megyei Rábatöttösön, a hétvégén pedig már zalai helyszínen randevúznak a versenyzők. Vasárnap Nagypáliban következik az országos bajnokság második futama.

A nyitóversenyen Zala megyét csak a Kustánszeg SE képviselte, mivel a Kerkabarabás csapatának versenyzői az új szezonra a Veszprém megyei Hajmáskérre igazoltak. Mint Lakatos Dezső, a Kustánszeg SE elnöke elmondta: felajánlották az érintetteknek, hogy igazoljanak át hozzájuk vagy a Nagypáli SE-hez, de a kerkabarabásiak egy megyén kívüli csapatot választottak. Leszámítva a csapat alapító tagját, az osztrák Kevin Hollert, aki csapaton kívüliként az egyik amatőr kategóriában szerepel majd a szezonban.

A Rábatöttösön rendezett első futamra a Kustánszeg SE több új versenyzővel erősítette meg csapatát. Remekelt Karbovszky Ferenc, aki három kategóriába szerzett pontokat magának és csapatának: egy első és egy második helyezés mellett a széria középben csak egy bírói hiba fosztotta meg az első helytől (tévedésből egy körrel előbb kiintették.)

Lakatos Dezső, a KSE vezetője elmondta: nagyon sajnálja az esetet, a történtek akár a bajnokság végeredményét is befolyásolhatják. A Kustánszeg tavaly mindössze két ponttal maradt le a bajnoki címről a Szombathely mögött, amely most is erős, de a Vép is nagyon jól erősített.

A bajnokság pedig a hétvégén máris folytatódik, méghozzá Nagypáliban, ahol egy év után a kustánszegi Lakatos Lénárd is visszaül autójába. Nagypáliban vasárnap az ob 2. futama 10 órától az időmérőkkel kezdődik, majd az ebédszünet után nem kevesebb, mint 20 futamot rendeznek várhatóan 18 óráig. Több mint hetven versenyző indul, és idén először várhatóan Nagypáli színeiben is lesz versenyző a pályán.

A Kustánszeg SE eredményei az ob 1. futamáról. Ifi: 2. Klitza Dominika, 4. Elmont Richárd. Épített: 3. Thomas Labi. Lada: 3. Nagy Sándor. Széria kicsi: 4. Tunkel Nándor, 5. Tunkel László. Széria közép: 2. Szabó Brigitta, 3. Karbovszky Ferenc, 6. Paukovics Lilla. Női: 3. Farkas Friderika, 4. Szabó Brigitta, 6. Szabó Brigitta. AS: 1. Karbovszky Ferenc, 2. Ungi Károly, 3. Móricz Zsolt, 4. Szabó Brigitta, 5. Farkas Marcell. Szuper: 2. Karbovszky Ferenc, 4. Ungi Károly.