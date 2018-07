Roncsderbi Gyenesdiáson

Vasárnap a roncsderbi országos bajnokság 4. futamát Gyenesdiáson, a Faludi-síkon rendezik meg. Az idei verseny egyben Bakos Csaba Emlékverseny is lesz.

A Kustánszeg SE immár ötödik éve, hogy Gyenesdiáson is rendez egy futamot, hiszen odahaza, a Göcsej Ringen minden évben megrendezi a maga hazai viadalát is. Lakatos Dezső, a Kustánszeg SE elnöke a vasárnapi gyenesdiási futam előtt elmondta: tíz órakor kezdenek és kora estig 30 futamot bonyolítanak le. Ám van egy szomorú apropója is az idei versenynek.

– Az idei futam egyben Bakos Csaba Emlékverseny is lesz, hiszen klubunk egyik legaktívabb tagja tavaly elhunyt – mondta el Lakatos Dezső. – Neki nagy szerepe volt abban, hogy Gyenesdiáson is futamot rendezhetünk, ezért gondoltuk, hogy rá is emlékezzünk. Mindkét gyermeke a Kustánszeg SE színeiben aktívan is versenyez.

Mint megtudtuk, a nevezések alapján hatvan autó indul a vasárnapi futamon, ami több, mint a tavalyi indulói létszám. A Balaton-parti településen rendezett futamon pedig mindig jó hangulat szokott uralkodni, s abban bíznak, hogy ez most is így lesz. Sok nézőre számítanak idén is a szervezők.