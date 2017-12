Részvételi csúcs és kettős címvédés az egerszegi hegyimaratonon

Toronymagas részvételi rekorddal (593 nevezés), illetve a maratoni távon a férfiaknál és a nőknél is címvédéssel zárult tegnap a 23. Egerszegi Decathlon Mountain Maraton, vagyis a Szilveszteri Hegyimaraton.

A Deák szakközépiskolától délelőtt 9 órakor rajtolt el a mezőny, melynek tagjai négy táv (3,5, 10,1, 24,2, valamint 40,9 kilométer) közül választhattak.

A legtöbben (313) a 10 km célja felé igyekeztek, de még a maratonival is 53 versenyző próbálkozott. Az esztendő utolsó napjára ideálisabb futóidőt kívánni sem lehetett volna a tegnapinál, ez pedig használt az amúgy sem rossz hangulatnak, illetve az eredményeknek is.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Olyannyira, hogy a nők versenyében például új pályacsúcs született (3:07:42 óra), a tavaly is győztes budakalászi Tiricz Irén jóvoltából. A korábbi legjobb eredmény (3:14:40) dr. Lubics Szilvia nevéhez fűződött, és 2013 óta volt érvényben.

– A győzelem mellett egy évvel ezelőtt is célom volt a pályacsúcs, de ez akkor nem sikerülhetett, mivel egy helyen eltévedtem és két kilométerrel többet futottam – mondta az ezúttal már tökéletes versenyt teljesítő Tiricz Irén. – Harminc kilométerig együtt futottam valakivel, így már nem volt gond az útvonallal, de egyébként is a verseny minden percét élveztem. Alapvetően terepfutó vagyok, így a hangulat mellett nagyon tetszik a változatos pálya is, biztosan indulok jövőre is.

Saját tavalyi győztes idején a férfiaknál közel 5 percet javított az idén a szolnoki Muhari Gábor, ám ez a 2:49:48 még mindig „csak” a viadal történetének negyedik legjobb eredménye – az első három továbbra is a zalai Németh Gábor nevéhez fűződik, és ezek közül a 2015-ös 2:45:57 garantálja számára a listavezető helyet. Bár ha Muhari Gábor a jövőben is ilyen ütemben javul…

– Ha szétszaggattam volna magam, tudtam volna ennél jobb időt is futni, de az a helyzet, hogy a héten már teljesítettem két hosszút, és nem akartam tovább fokozni a tempót – mondta az immár kétszeres győztes. – Jó volt a pálya, bár a magasabb helyeken néhol hó is volt, ami csúszott. Nagyon tetszik a verseny, kiváló a hangulat, minden bizonnyal itt leszek jövőre is.

A legjobb zalai maratonista idén is a nagykanizsai Rudolf Tamás lett, aki rutinos résztvevő: a mostaninál lassabban és gyorsabban is többször teljesítette már a szilveszteri távot.

– Minden tökéletes volt, csak az utolsó emelkedő viselt meg a reméltnél jobban – fogalmazott ő. – Nem is tudom, hányadik dobogós helyezésem a mostani ezen a viadalon, így elégedetten zárhatom a 2017-es esztendőt is.