Répási Róbert futamgyőzelemmel indította visszatérését

Répási Róbert futamgyőzelemmel tért vissza a Rallycross Országos Bajnokság mezőnyébe: a zalai pilóta új csapata, a Zone RX színeiben tetemes előnnyel érkezett célba elsőként a Pest megyei Kakucsringen megrendezett szezonnyitó versenyen.

A korábbi négyszeres magyar bajnok Répási Róbert éppen 15 évvel ezelőtt teljesített legutóbb teljes szezont az ob-n. Azóta csak egy-egy viadalra „ugrott be”, de az évek alatt azért nem felejtett el mindent.

– Érzem azért, hogy „rozsdás” vagyok kissé, de ez a helyzet körről körre javul – kezdte beszámolóját Répási Róbert. – Illetve ismerkedési fázisban vagyunk még az autómmal is, a magyar bajnok, ám általunk teljesen újjáépített, elsőkerék-meghajtású Skoda Fabiával, amely az utolsó pillanatokban készült el, és csak egyszer tudtunk tesztelni vele. Mindezeket is figyelembe véve remekül sikerült az első versenyhétvégénk: a három selejtező futam közül kettőt megnyertem, majd a döntőben az élről indultam, és ott is maradtam a leintésig.

Ralikrosszban a bajnoki hétvége három selejtező futammal kezdődik, melyeken nem a helyezés, hanem az időeredmény számít, a résztvevők pedig pontokat gyűjtenek, melyekkel az elődöntőbe, majd a fináléba kerülhetnek. Répási az első és a harmadik futamot nyerte, a másodikon pedig kisebb ütközés után hatodik lett.

– A koronavírus-járvány miatt az idén jóval később kezdődik az országos bajnokság, illetve a megszokott 8-10 futam helyett csak öt verseny van a naptárban – folytatta a zalai pilóta. – De az egészségügyi helyzet miatti bizonytalanság az oka annak is, hogy a kategóriámban, mely hagyományosan az ob legnépesebb mezőnye, most csak hat autó állt rajthoz. Ennek megfelelően külön elődöntőt nem is rendeztek, de gondolom és remélem, hogy ez a későbbiekben változni fog.

A kategóriában pedig volt még egy zalai versenyző: Kovács László (Honda Civic) a Zalaegerszegi Autósport Egyesület színeiben a 4. helyet szerezte meg.

A szezon második futama a Szabolcs megyei Máriapócson következik augusztus 9-én, szeptemberben és októberben pedig mindkét hazai helyszínt újra meglátogatja a mezőny. Zalához legközelebb a stájer­országi Hartberg mellett versenyzik majd Répási Róbert: az ob 3. futamát, augusztus 23-án ugyanis az osztrák helyszínen rendezik meg.