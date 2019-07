Remekeltek a Zalaszám-ZAC veteránjai az országos bajnokságon

A 35 év feletti atléták országos bajnokságát is megrendezte a Magyar Atlétikai Szövetség, és az idei szenior ob-n a Zalaszám-ZAC örökifjú versenyzői ismét a legjobbjukat mutatták meg.

Két héttel a Zalaegerszegen rendezendő Magyarország– Svájc–Ausztria–Csehország– Szlovénia–Horvátország szenior válogatott viadal előtt Budapesten rendezték meg a szeniorok országos bajnokságát. A Góczánné Tóth Zsuzsa, Csóra Zsanett női duóhoz ezúttal csatlakozott a Balázs Zsolt és Balázs Erik, apa-fia páros, akik a hölgyekhez hasonlóan remek eredményeket értek el. Balázs Zsolt persze nem feltétlenül atlétaként lehet ismerős a zalai sportközvélemény előtt, hiszen a ZTE korábbi kiváló kapusáról van szó, aki most kirándulást tett az atléták közé is.

Az egerszegi szenior atléták közül a leghamarabb és a leggyorsabban Góczánné Tóth Zsuzsa tudta megszerezni a bajnoki aranyérmet, ugyanis taktikai okokból ezúttal csak a 100 m-es síkfutásban állt rajthoz és aratott rajt-cél győzelmet. Csóra Zsanett ezúttal mintha csak a négypróba versenyszámban vett volna részt… Előbb ugyanis megnyerte a magasugrást, utána a távolugrást, majd következett számára két dobószám: gerelyhajításban győzött, súlylökésben pedig ezüstérmes lett. Remek eredménysor volt ez Csóra Zsanettől. A valódi meglepetést a Balázs Zsolt, Balázs Erik férfi páros okozta. A Zalaszám-ZAC színeiben először indult veterán atlétaként a ZTE labdarúgóinak korábbi kiváló hálóőre, aki két értékes negyedik helyezést ért el gerelyhajításban és diszkoszvetésben.

Fia, Balázs Erik túltett édesapján is. Egy nehéz számot választva, aranyérmet nyert kalapácsvetésben, ezüstöt nehéz kalapáccsal, majd két bronzot gerelyhajításban, illetve súlylökésben.

Szakály István, a Zalaszám- ZAC klubigazgatója azt emelte ki az eredmények ismeretében, hogy a száztagú kölyökatlétikai létszámuk mellett az újoncok és a serdülők, valamint az ifik, a juniorok, a felnőttek mellett a szeniorokra is büszkék lehetnek. Mert nemcsak edzési, hanem versenyzési lehetőséget biztosít Zalaegerszegen minden korosztálynak, és ez nagyon fontos a klub számára is. Nem mellesleg a fiatalok elé példaképként is állíthatják a szeniorokat, hogy lám, az atlétika „örök”, és nem lehet kiöregedni belőle.