Remekeltek a sörgyári újoncok és serdülők

Celldömölkön rendezték meg a nyugat-dunántúli régiós újonc és serdülő asztalitenisz-versenyt, melyen az utánpótlás sörgyáriak három arany- és három bronz­érmet szereztek.

A viadalon Zala, Vas és Győr-Moson-Sopron megye újonc és serdülő asztaliteniszezői vehettek részt. A legfiatalabbaknál, az U11 korosztályban (kisújonc) Muczárt Dorka nyerte a versenyt, s lett első alkalommal régiós bajnok. Most először sikerült legnagyobb vetélytársát, a büki Szeli Fruzsinát legyőznie. Ugyanebben a versenyszámban csapattársa, Bunczom Nóra a harmadik lett. Az újonc összevont versenyszámban, vagyis U13-ban Orbán Flóra örülhetett a győzelemnek. A döntőbe jutásért épp csapattársát, Muczárt Dorkát győzte le, majd a döntőben a celldömölki vetélytársát. Nagy fölényére jellemző volt, hogy szettet sem veszített. Ugyanitt a kisújonc Muczárt végül harmadik lett. U15-ben, a serdülőknél is Orbán diadalmaskodott, de itt már jóval nehezebb dolga volt a nála egy korosztállyal idősebbeknél. A csoportmérkőzések során kikapott a hévízi Fehér Dorinától, viszont legyőzte szombathelyi riválisát és a körbeverésből ő jött ki legjobban és elsőként jutott tovább csoportjából. A döntőben a csoportban egyszer már legyőzött szombathelyi pingpongossal került szembe és hátrányból fordítva, 3:2-re legyőzte. Ezzel a győzelemmel az idősebbek között is régiós bajnok lett. A fiúknál Söjtör Roland szerzett bronzérmet az U12 kategóriában, neki is ez volt az első régiós érme.