Remek második félidő után a Vasas vitte el a három pontot

A labdarúgó NB II 19. fordulójának nyitányán a ZTE FC hazai környezetben fogadta a Vasas csapatát. A második félidő igazi derbit hozott, amiből a Vasas jött ki jobban és elvitte a három pontot.

ZTE FC – Vasas 2-3 (0-1)

Zalaegerszeg, 1823 néző. Jv.: Farkas Á. (Medovárszki, Csatári).

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

ZTE FC: Zöldesi – Szabó P., Lesjak, Devecseri, Bedi – Hudák (Horváth K., 67.), Kiss M. – Babati, Madarász, Barczi – Balázs Zs. (Novák, 54.). Vezetőedző: Dobos Barna.

Vasas: Bese B. – Hinora, Szilágyi, Talabér, Hajdú Á. – Borbély, Kovács M. – Birtalan (Hrepka, 91.), Szatmári L. (Murka, 85.), Bévárdi (Rétyi, 69.)– Balajti. Vezetőedző: Szanyó Károly.

Gólszerzők: Kiss M. (72.), Lesjak (79.), illetve Balati (45. – 11-esből), Talabér (74.), Birtalan (80.).

Sárga lap: Hudák (44.), Devecseri (74.), illetve Borbély (9.), Hinora (21.), Szilágyi (71.) Balajti (74.).

Régi idők hangulatát idéző párosítást takart a ZTE és a Vasas összecsapása, ami leginkább abból az időszakból származik, amikor még mindkét csapat az élvonal stabil tagja volt. Viszont így is rangadóként tekintettek a találkozóra, hiszen a Vasas tavaly még NB I-es volt, a ZTE FC pedig éppen odaigyekszik. Szombat estére nem lett melegebb az idő, csípős hidegben kezdődhetett a mérkőzés.

A ZTE FC csapatában nem épült fel sérüléséből sem Gajdos, sem pedig Gergényi, így újra a kezdőcsapat tagja volt a 18 esztendős Szabó Patrik. Aki a múlt hetihez képest ezúttal nem a védelem bal oldalán, hanem a jobbon helyezkedett, így Bedi lépett vissza a hátvédsorba. A Vasas, annak ellenére, hogy csak a 10. helyen állt, állományát tekintve nem rossz csapat és ez már a kezdeti percektől érződött. Lendületesen kezdett, ahogy a ZTE FC is, járt a labda, azonban igazi helyzet nem adódott. A fővárosiak letámadtak, ami néha okozott kevés bizonytalanságot hazai oldalon, de csak időnként. A 21. percben Hudák éles szögből leadott lövését fogta biztosan Bese kapus, aki egy perccel később csaknem ráfázott arra, hogy kijött kapujából. Balázs Zsolt észrevette ezt, kissé balról azonnal emeléssel próbálkozott 17 méterről, de labdája centikkel mellé ment. Ez viszont már gólszerzési lehetőségnek számított, de szervezetten futballozott mindkét együttes, így a folytatásban is elmaradtak a helyzetek. A ZTE B-közép végig szurkolt és a Vasassal is érkeztek drukkerek. Olykor „átszólogattak” egymásnak, ám összességében futballhangulatot adott mindez a mérkőzésnek. A 39. percben Vasas-szöglet után nagy terület nyílt meg a ZZTE FC előtt, indult is a kontra, de a nagy lehetőséget nem tudta kihasználni a házigazda, ugyanis nem tudta végigvinni az akciót. Úgy tűnt, hogy gól nélkül ér véget az első félidő, amikor a 45. percben Birtalan léphetett ki, a labdát megtolta, érkezett Zöldesi kapus, aki eltalálta a vendégek játékosának a lábát. Bár reklamáltak a lelátón, de ezt meg lehetett adni, a büntetőt pedig Balajti félmagasan csavarta a kapu jobb oldalába, 0-1. Kár volt érte, ráadásul a ZTE sem játszott igazán jól, főleg a támadásbefejezéseknél volt pontatlan, így pedig hátrányból várhatta a második félidőt.

A szünetben egyik csapat sem cserélt, s maradt a mezőnyjáték. Az 53. percben viszont nagy gólszerzési lehetőség maradt ki hazai oldalon, amikor egy visszajátszott labda Bedihez került, de 12 méterről mellé lőtt, pedig tiszta helyzetbe került. Jött a hazai csere, Balázs Zsoltot Novák Csanád váltotta. Az 58. percben aztán tűzijáték alakult ki a Vasas kapuja előtt, ami végén Barczi kissé balról 12 méterről lőtt, a labda a kapufa tövéről kipattant, Bedi ismételhetett, de egy védőről a labda szögletre vágódott. Két perc múlva Birtalan került helyzetbe, de 16 méterről középre lőtt, oda, ahol Zöldesi kapus volt. Ezek már helyzetek voltak, de persze gól is kellett volna a zalaiaknak. A 67. percben Bedi átadását fejelhette Babati, de nem találta el jól a hosszú oldalon. Ekkor azért már a ZTE állt közelebb a gólhoz, de egyértelmű, hogy a befejezésekkel akadtak gondjai. Mi több, a 69. percben Novák kapott nagyon jó labdát, s ő is mellé durrantott tiszta helyzetből. Az egerszegiek fölényben játszottak, a 72. percben pedig egyenlítettek. Barczival szemben szabálytalankodtak, a megítélt szabadrúgást balról, csaknem a 16-os csücskétől Kis Máté lőtte el és védhetetlenül bombázott a kapu jobb oldalába, 1-1. Ám nem sokáig örülhetett a ZTE. A 74. percben nem tudtak felszabadítani a hazaiak, a 11-es pontnál Talabér nagyszerűen fordult le és egyből a kapu bal oldalába lőtt, 1-2. Felpörgött a mérkőzés, de megint hátrányban volt a házigazda, ám nem sokáig. 79. percben bal oldali bedobás után egy védő fején csúszott meg, a hosszún érkezett Lesjak és négy méterről nem hibázott, 2-2. Egy percre rá jött a válasz. Zöldesinek adták vissza a labdát, aki kipasszolta, de ellenélhez. A Vasas középre adta a labdát, s noha a hazai hálóőr próbált visszazárni, Birtalan 6 méterről a kapuba fejelt, 2-3. Amennyiben az első félidőben hiányoltuk a gólokat, a másodikban már potyogtak, csak mindig a Vasas járt előbb egy lépéssel… Ahogy alakult a mérkőzés, a ZTE FC-nek már a pontszerzés is jó eredménynek számított volna. A meccs maga élvezhető volt, jó derbi kerekedett belőle, a ZTE ment előre az egyenlítésért. A 90. percben Novákot úgy tűnt lerántották a 16-oson belül, de nem szólt a játékvezető sípja.

Az eredmény nem változott, a ZTZE FC kikapott, de magának is köszönhette ezt. A második félidőben mindig akkor hibázott, amikor egyenlített és fordíthatott volna.

Dobos Barna: „Nehéz értékelni a mérkőzést, mert nem érdemeltünk vereséget, mégis az lett a vége. Elkövettünk egyéni hibákat akár hátul, de ziccereknél is, amit nem szabad. A második félidőben nagy fölényben futballoztunk, viszont az egyéni pluszok hiányoztak. ”

Szanyó Károly: „Kalapot kell emelnem csapatom játékosai előtt, mert nagyon akarták a sikert. Egy erős ZTE-hez érkeztünk és be akartuk bizonyítani, hogy mi is tarthatnánk ott, ahol ők. Az a csapat, amelyik idegenben tud nyerni, ráadásul úgy, hogy az ellenfél kétszer is egyenlít, így nála van a lélektani előny, minden elismerést megérdemel.”

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS