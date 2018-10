Remek játékkal 4-1-re győzött a ZTE FC Soroksáron!

A ZTE FC NB II-es labdarúgó csapata a szerdai, hétközi fordulóban a Soroksár SC vendége volt. A zalaiak főleg az első félidőben remek játékot nyújtottak és győztek!

Soroksár SC – ZTE FC 1-4 (1-2)

Budapest, Haraszti út, 400 néző. Jv.: Takács (Bornemissza, Kormányos II.).

Soroksár: Steer – Gárdos, Gyömbér, Valencsik, Bor – Huszák, Derekas (Tamási, 73.) – Albert Á. (Lőrinczy, 46.), Orosz, Kundrák – Pál A. (Lakatos, 61.). Vezetőedző: Lipcsei Péter.

ZTE FC: Zöldesi – Kónya, Lesjak, Devecseri, Gergényi – Hudák, Bedi (Kiss M., 43.) – Babati, Barczi (Horváth K., 70.), Madarász – Gajdos (Balázs Zs., 18.). Vezetőedző: Dobos Barna.

Gólszerzők: Kundrák (38.), illetve Gajdos (15.), Bedi (28.), Balázs Zs. (72.), Hudák (89.).

Sárga lap: Derekas (54.), Gyömbér (68.), illetve Madarász (44.), Gergényi (48.).

A labdarúgó NB II 11. fordulójában rendezett találkozó gyakorlatilag tökéletes időben és tökéletes talajú pályán kezdődhetett, talán csak az olykor erős széllökések „zavartak be” ebbe az idilli képbe… Az egerszegiek azonnal támadólag léptek fel, amiben a letámadás is szerepelt, ami működött. A megszerzett labdákból indulhatott a ZTE, azonban játékosai kezdetben még körülményeskedtek, emiatt nem tudtak veszélyt kialakítani a kapu előtt. Egészen a 15. percig amikor egymás után három szögletet végzett el a vendégcsapat, s a harmadik után a Soroksár kapusa nem tudta megszerezni a labdát, ami Gajdos elé pattant, aki kissé balról, 6 méterről lőtt a hálóba, 0-1. Az örömbe aztán gyorsan üröm is vegyült, hiszen Gajdos Zsolt egy perccel később megsérült, s le kellett cserélni. Helyére Balázs Zsolt állt, s a ZTE továbbra is szervezetten futballozott, támadó szellemben. A Soroksár nem tudott a zalai védelem mögé kerülni. A 28. percben nőtt az előny. A ZTE bal oldali szabadrúgást végzett el, a beívelés egyedül találta Bedit, aki 12 méterről középről okosan bólintott a kapu jobb oldalába, 0-2. A szél kezdett viharossá erősödni, a ZTE játszott ellenszélben. Ám vezetett és kifejezetten jól futballozott, amikor jött a válasz. A Soroksár zsinórban ötször végzett el szögletet, s végül a 38. percben a rövid asok felé mozgó Kundrák 6 méterről csúsztatott a kapu bal oldalába, 1-2. A szélnek itt már szerep juthatott, hiszen ezeknél a beadásoknál érezhetően „nyomta” a labdát a ZTE kapuja elé és nem tudtak a zalaiak felszabadítani. A 43. percben aztán Bedi Bence maradt a földön, s jött az újabb kényszerű csere.

A szünetben dr. Major Zoltán csapatorvostól megtudtuk, Gajdosnak valószínűleg elszakadt a combhajlító izma, Bedi pedig a combjára kapott erős rúgást. Két alapembere nélkül folytatta tehát a ZTE FC és kevesebbszer tudta megtartani a labdákat, mint korábban. A Soroksár játéka feljavult, áttevődött a játék a ZTE térfelére, a szél pedig meghozta a felhőket és a záport. Gyakorlatilag vihar kerekedett. A 66. percben Barczi átadásáról maradtak le a kapu előtt, egy perccel később Derekas 20 méteres bombáját védte bravúrral Zöldesi. A 72. percben jött az újabb zalai gól: Babati kapott labdát a bal oldalon, aki 18 méterről óriási kapufát lőtt, a kipattanóra Balázs Zs. érkezett és 5 méterről nem hibázott, 1-3. A ZTE innen már nem engedhette ki a kezéből ezt a mérkőzést, a Soroksár még próbált fordítani, de a zalai hárítottak. Sőt a 89. percben Hudák gondolt egyet és 22 méterről lőtt, Steer kapus pedig szó szerint bevédte a labdát. Óriási potya volt.

A ZTE FC az ősz egyik legjobb játékával győzött idegenben, ami nagy fegyvertény.