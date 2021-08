Rekordnevezés várható a Nyugat-Balaton vitorlásversenyén

Minden eddiginél több versenyzőre számítanak a szervezők a Nyugat-Balaton vitorlásversenyén, az István a Király Kupán. A Keszthelyi-öbölben augusztus 20-án várhatóan 200 nevező és 60-70 hajó küzd majd Szekszárdi Borok Nagydíjáért.

Az István, a Király Kupa vitorlásverseny csaknem 40 éves múltra tekint vissza, de az elmúlt három évben indult igazi fejlődésnek – mondta Gárdos Péter. A szervező Keszthelyi Túravitorlás Club (KTC) elnöke szerint a sokáig belterjesebb rendezvényt szeretnék a Balaton egyik meghatározó vitorlás eseményévé tenni, ami segít abban is, hogy Nyugat-Balaton is fontosabb szerepet töltsön be a tó sportéletében.

Az érdeklődést jól mutatja, hogy már tavaly is 152-en neveztek 52 hajóval az István a Király Kupára, ami több mint duplája a korábbiaknak. Az elnök az előzetes érdeklődés alapján az idén ennél is több indulóra, 60-70 hajóra és 200 körüli nevezőre számít. A sportrendezvény növekvő jelentőségét igazolja az is, hogy az idén először pénzdíjas lesz a verseny, amelyen a Szekszárdi Borok Nagydíjáért mérhetik össze tudásukat az indulók több hajóosztályban. A 13 órakor startoló István a Király Kupát annak is érdemes figyelemmel kísérnie, aki csak gyönyörködni akar az északi partot is érintő vitorlásokban, hiszen egyszerre ennyi hajót ritkán láthat a Keszthelyi-öbölben.

Gárdos Péter elmondta: a Balaton nyugati medencéje némileg háttérbe szorult az elmúlt évtizedekben a vitorlássportban, és a KTC ezen akar változtatni a verseny fejlesztésével, ami közösségépítő esemény is egyben. Idén gasztronómiai és zenés programok is kísérik az István a Király Kupát, amit Keszthely városa mellett egyre többen támogatnak. Az elnök azt reméli, hogyha az érdeklődés továbbra is így nő, akkor néhány éven belül az egyik legnagyobb hazai vitorláseseménnyé és egésznapos turisztikai látványossággá válhat az István a Király Kupa – áll a Keszthelyi Túravitorlás Club közleményében.