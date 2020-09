Rekordlétszámú induló Gyenesdiáson – Major Veronika is remekül lőtt

Gyenesdiás Dacára a rendkívüli helyzetnek (vagy inkább azért…), rekord­létszámú induló érkezett Gyenesdiásra, ahol az idei futócéllövő országos bajnokságot rendezték meg. A tavalyi Eb helyszínén ideális körülményeket találtak a sportlövők.

A háromnapos rendezvényre az elmúlt évtizedek legnagyobb számú nevezése érkezett. Tavaly a Bakonyerdő Zrt. által felújított futócéllövő pálya ismerős lehetett azoknak, akik vagy nézőként, vagy versenyzőként részt vettek a nagy sikerű Európa-bajnokságon. Korszerű, minden igényt kielégítő a sportlétesítmény, ráadásul az ország egyik legszebb fekvésű lőtere is.

Az eredmények tekintetében is sikeres volt a mostani országos bajnokság. A férfiaknál Sike Józsefnek és Tasi Tamásnak is sikerült százas sorozatot lőnie, s hogy ez mennyire nehéz, ahhoz tudni kell, hogy az 50 méter távolságban lévő, mozgó céltáblára kell lőniük, szabadkézből, vadászias testtartásból. A Keszthelyi BEFAG LK kiválósága, Major Veronika (aki sportpisztollyal már rendelkezik olimpiai kvótával) annak ellenére, hogy kizárólag pisztollyal készül az olimpiára, sem szeretett volna kimaradni a versenyből. Most az ob-n az előkelő 5. helyezést szerezte meg, természetesen az abszolút versenyben, azaz a férfiakkal együtt, ahol kiváló eredmények születtek és Major Veronika is remekül lőtt.

A házigazda Keszthelyi BEFAG LK versenyzői remekül szerepeltek, hiszen érmeket és bajnoki elsőségeket is szereztek, főleg a korosztályos versenyekben.

A zalai versenyzők jobb eredményei. 30+30 lövés: …5. Major Veronika (BEFAG LK) 568. Csapat: 3. Keszthelyi BEFAG LK (Major Veronika, Nagy Richárd, Borda Róbert) 1644. 40 vegyes csapat 3. Keszthelyi BEFAG LK (Nagy Richárd, Major Veronika, Borda Róbert) 1105. 30 vegyes lövés, mix csapat: 3. BEFAG LK (Nagy Richárd, Kovács Béla, Kis Kotor Balázs) 603, 4. ZTE SKK (Szabó Marcell, Havasi Ferenc, Somogyi Péter) 576.

Juniorok, 30+30 lövés: 1. Nagy Richárd (BEFAG LK) 548, 2. Borda Róbert (BEFAG LK) 523. Csapat: 1. BEFAG LK (Nagy Richárd, Borda Róbert, Nagy Viktória) 1535. Junior 40 vegyes: 1. Nagy Richárd 382, 2. Borda Róbert 358, 3. Lengyel Márton (mindhárman BEFAG LK) 336. Csapat: 1. BEFAG LK (Nagy Richárd, Borda Róbert, Bangó Zsolt) 1018.

Ifjúsági, 20+20 lövés csapat: 3. BEFAG LK (Soós Bendegúz, Nyitrai Péter, Igor Riabov) 646.

Péntektől pedig a 25 és 50 méteres puska, pisztoly országos bajnokságot rendezik meg. A Fehér úton sorra kerülő ob-n Győrik Csaba szakvezető tájékoztatása szerint a felnőtt és a legjobb junior lövők hiánytalanul ott lesznek, és ő azt várja, hogy nem csupán kiemelkedő eredményeket, hanem kiélezett versengéseket is láthat majd.

– A négy magyar tokiói kvótás, a puskás Sidi Péter, Péni István és Mészáros Eszter, illetve a pisztolyos Major Veronika is egészen kiemelkedő eredményeket produkált az elmúlt időszakban, ami nagyon biztató az ob előtt – fogalmazott a szövetségi kapitány a most kezdődő országos bajnokság előtt.