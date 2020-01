Régiós tőrdöntőt rendezhet a ZVE

Jó hírről számolhatott be az év elején a Zalaegerszegi Vívó Egylet, amelynek tagjai az óév végét is versenyzéssel töltötték.

Kezdjük is az eredményeikkel. Somorján rendezték meg a szlovák bajnokság második fordulóját, két korcsoport számára, ahol a ZVE tőrözői is indultak. A 2010-ben születettek és fiatalabbak mezőnyében Bagosi Borka első A-kategóriás versenyén próbálhatta ki magát. A serdülő fiúknál Bagosi Bendegúz eredményes vívással az 5. helyen végzett. A ZVE tőrözői az év végi felnőtt magyar bajnokságon is indultak , ahol a ZVE tőrcsapata (dr. Vízler Ádám, Pataki Zoltán, dr. Matyovszky Balázs, Simon Kristóf) a 13. helyen végzett. S még egy viadal, ahol az egerszegiek rajthoz álltak: az FTC minden évben megrendezi az Előszilveszteri Kupát gyermek-, újonc-, és serdülő korcsoportban. Gyermek korcsoportban két ZVE versenyző is elindult. Szabó Bálint a 7. helyen végzett, Szabó Bence pedig a 15. helyen zárt.

És akkor egy közelgő egerszegi eseményről is essék szó, ami a ZVE számára rendkívül örömteli. Az idei évtől megváltozik a vívók számára a diákolimpiai versenysorozat. Eddig évente egyszer, a fővárosban valamennyi fegyvernem (benne az amatőr, illetve az igazolással rendelkezők is) küzdelmét előválogató nélkül rendezték meg. A megnövekedett indulói létszám miatt tavaly a Syma Rendezvénycsarnokban az esemény már háromnaposra nőtt. A Magyar Vívó Szövetség úgy döntött, hogy az idei esztendőtől egy regionális fordulót is közbeiktat a diákolimpiai küzdelmekben. Zalaegerszeg, és a ZVE pedig annak örülhet, hogy a dunántúli terület versenyeit a zalai megyeszékhely rendezheti meg. Sőt, a ZVE bízik abban, hogy akár minden évben itt lehet a regionális forduló, hiszen hamarosan megépül az új csarnokuk és a Mindszenty-iskola tornacsarnoka, amely ideális helyszínt biztosíthat a fiatalok küzdelmeinek.

De ez még a jövő zenéje, a lényeg, hogy február 8-9-én az idén az egerszegi Apáczai ÁMK-ban rendezik meg a dunántúli régiós vívó diákolimpiát a tőrözők számára. A nyugati és a keleti országrészből 8-8 vívó, Pest megyéből 16 jut majd be a budapesti döntőbe, ahol már a 32 táblával kezdődnek majd a küzdelmek.