Régi-új támogató segíti a magyar sakk kanizsai bajnokait

Tegnaptól ismét viseli a Tungsram nevét a nagykanizsai sakk­csapat, a sportág legsikeresebb hazai alakulata. A tizenegyszer bajnoki aranyérmes gárda a tizenkettedik elsőséget már Tungsram Aquaprofit Nagykanizsai Sakk Klub elnevezéssel célozza meg.

Amikor tegnap az MTA klubtermében Nádasi Tamás, a klub elnöke, és a Tungsram Group elnök-vezérigazgatója, Jörg Bauer aláírta a támogatói szerződést, a Tungsram tulajdonképpen visszatért a szponzori szerepbe, hiszen korábban évtizedekig viselte a nevét a csapat. Ám a cég előző tulajdonosa, a GE nem vett részt támogatóként a sakkéletben.

– Rekordokról beszélhetünk a kanizsai sakkcsapat kapcsán, de hogy ezek folytatódjanak, egy régi-új támogatóra is szükség van – mondta Cseresnyés Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese a sajtótájékoztatón, ahol Nagykanizsa országgyűlési képviselőjeként is jelen volt. – Kanizsai polgárként is köszönetet mondok Jörg Bauernek, amiért a világítástechnikai cég visszatért a sportszponzorációhoz, amire nem volt példa az elmúlt évtizedekben.

– Büszkék vagyunk, hogy a meglévő szponzorok, Nagykanizsa városa és az Aqua­pro­fit mellett visszatérhetünk e szép hagyományhoz – mondta Jörg Bauer. – Magyarország a top 5-ben szerepel, ha a szoftverfejlesztésről vagy adattudományról van szó. Ennek oka a matematika, a magyar nyelv és sakk hazai hagyománya, hiszen ezt a játékot még az iskolában is oktatják. Ezért a sakk támogatása befektetés az ország és gyermekeink jövőjébe.

– A Tungsram Nagykanizsa legnagyobb adófizetője és munkaadója, ezért örülünk hogy visszatért az egyik legfontosabb sportágunkhoz – tette hozzá Dénes Sándor, a város polgármestere. – A sakk 11-szeres magyar bajnokcsapatot adott a városnak, amely gondoskodik az utánpótlásról is, hiszen 30. alkalommal rendeztük meg a fiataloknak szóló Batthyány-kupát.

Nádasi Tamás beszélt a történeti előzményekről is – a kanizsai sakk ugyanis jövőre már 100 éves lesz. Az utóbbi időszakban páratlanul sikeres volt: a csapat zsinórban tízszer, nyolc alkalommal pedig 100 százalékos eredménnyel lett bajnok. A gárdában világ- és olimpiai bajnokok szerepeltek, egy időben itt játszott Polgár Judit és Portisch Lajos is.

Az aláírás után a klub olimpiai bajnok tagja, Ribli Zoltán egy izgalmas meccsét mutatta be a résztvevőknek.