Rangadót vesztett a KVSE, de a héten még van esély a javításra

Mozgalmas napok előtt áll a Kanizsa VSE OB I B-s vízilabda-­együttese, hiszen ezen a héten eldőlhet, le lehet-e írni, hogy a sportág történetében először OB I-es csapat is szerepelhet nagykanizsai név alatt, ugyanakkor a szegedi rangadó nem a legjobban sikerült Ludányi Kadosa tanítványai számára.

Szegedi VE–Kanizsa VSE 8-5 (2-1, 2-0, 2-3, 2-1)

Szeged, 150 néző. Jv.: Várkonyi G., Berki.

Kanizsa: Pelle – Hertzka 2, Salamon 1, Dobay G. 1, Fodor, Dobay P., Mocsári. Csere: Vadovics, dr. Kaszper 1, Szi­lágyi, Knézy, Horváth B., Balli. Edző: Ludányi Kadosa.

Nem a legjobb előjelekkel készült a találkozóra a kanizsai OB I B-s vízilabda-együttes, hiszen döntetlenekkel hullajtott már el pontokat, ráadásul ahhoz a Szegedhez látogattak, mely egyértelműen az OB I-es tagságért megy a bajnokság során. A nagykanizsaiak számára sem volt kicsi a tét, hiszen akárhogy is nézzük, egy olyan labdás csapatsportban, egyben látványsportágban lehetnének első ligások, amelyben a dél-zalai város képviselői még nem szerepeltek ilyen magas szinten. Ráadásul az sem elhanyagolható – még ha a létesítményhelyzet jelen állása szerint a feltételek nem is biztos, hogy teljes mértékben adottak –, hogy Nagykanizsa az egyik sikersportágunk első osztályába „delegálhatna” együttest. A dél-alföldiek pedig éppen oda igyekeznek visszatérni, és ezt nyomatékosították is, hiszen a harmadik negyedben vezettek már 5-1-re, innen jöttek vissza 6-4-re a vendégek. Akár még 7-5-ös hazai előnynél is lett volna idő zárkózniuk, persze az ellenfél tudása nem kevés energiát vett el, de a többperces gólcsendet a csapatok csak az utolsó pillanatokban törték meg, úgy lett 8-5 a Szegednek.

Csütörtök este a kanizsaiak a jelenlegi felsőházi éllovas BVSC-Zugló II otthonában egy elmaradt bajnokit pótolnak. Ezt követően szombaton Kanizsán szintén a BVSC II-vel találkoznak, s ha mindkét meccset megnyernék, a dél-zalaiak ismét versenybe szállhatnának az élvonalért.

Ludányi Kadosa: „Nem vagyunk egyszerű helyzetben a medencében és azon kívül sem, úgy láttam, játékosaim fejben nem voltak ott teljes mértékig a meccsen, nem játszottunk élesen. Nem adjuk fel, csütörtökön a fővárosi vas­utasok ellen szeretnénk megmutatni valós tudásunkat.”

Jók: Pelle, Hertzka.