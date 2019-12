Rangadót nyert és előzött a Nagykanizsai Futsal Club

Szombathelyen vendégszerepelt a nagykanizsai csapat a futsal NB II Nyugati-csoportjának 14. fordulójában, igazi rangadón.

Haladás VSE II.–Nagykanizsai Futsal Club 0-1 (0-0)

Szombathely, 100 néző. Jv.: Wittner.

Nagykanizsa: Szakmeiszter Á. – Kollár P., Schuller, Koronczai, Szakmeiszter J. Csere: Simon M. (kapus), Bogyó, Horváth E., Németh K., Fujsz R., Szalai D., Novák L. Edző: Bagó Gábor.

Gólszerző: Kollár (31.).

A küzdelem dominált az összecsapáson, de ezzel együtt szép megoldásoknak is tapsolhatott a közönség. A sportágban nem túl gyakori, hogy egyetlen gól essen egy találkozón, ezt azonban szerencsére a Kanizsa szerezte, mely sikerével megelőzte a vasiakat és feljött a dobogóra.

Bagó Gábor: „Nagy győzelem volt ez számunkra, ráadásul nem is játszottunk jól. Nagy erőt adhat ez a siker a folytatásra. Mindkét oldalon rengeteg helyzet adódott, kapusunk, Szakmeiszter Ádám azonban klasszis teljesítményt nyújtott. Mezőnyben jobban játszott ellenfelünk, és mind védekezésben, mind támadásban sok hibát vétettünk, de a fiúk megdolgoztak azért, hogy a szerencse mellénk álljon. Fantasztikus szurkolótáborunk most is plusz energiát adott nekünk.”

A zalai csapat pénteken 20 órakor a győri SZC Futsal Clubot látja vendégül.