Rangadót nyert az Andráshida SC a Szepetnek ellen az I. osztályban

A hétvégén a 4. fordulóval folytatódtak a megyei labdarúgó I. osztály idei küzdelmei. Az Andráshida SC 2-1-re győzte le a játéknap előtt még szintén hibátlan Szepetneket, így egyedüli százszázalékos csapatként áll a tabella élén.

Femat Csesztreg–Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák 7-1 (3-0)

Csesztreg, 200 néző. Jv.: Farsang B.

Csesztreg: Kiss Be. (Pethő Jó.) – Kiss M. (Nagy R.), Szekeres (Pál), Kiss Ba., Nagy B., Nagy N., Kiss Bá., Magai (Pethő Já.), Őr, Elek, Horváth R. Edző: Őr József.

Kiskanizsa: Kovács Zs. – Fülöp, Dolmányos, László, Sebestyén, Melicz, Anger, Ötvös (Horváth M.), Berta, Abay Nemes (Fábián), Póka. Edző: Mutter Attila.

Az első negyedórában szerzett kétgólos vezetést követően is rengeteg helyzetet dolgoztak ki a hazaiak, azonban rossz megoldásokat választva csak egy gólt sikerült még szerezni a félidő hátralévő részében. A második játékrészben kicsit esett a játék színvonala, de ezt követően is újabb könnyű gólokat szerzett a hazai csapat, amelynek következtében biztos sikert arattak a tartalékos felállásban játszó vendégek ellen.

Gólszerzők: Nagy N. (3), Kiss Ba. (2), Horváth R., Magai, ill. László. Jók: Elek, Szekeres, Nagy N., ill. László, Berta, Kovács Zs. Kiállítva: Nagy B. (87., Csesztreg). U19: Csesztreg–Kiskanizsa 6-2.

Kinizsi Gyenesdiás–Hévíz 3-0 (1-0)

Gyenesdiás, 100 néző. Jv.: Lapath D.

Gyenesdiás: Szabó Á. – Balogh, Nedelkó, Kovács D. (Tóth R.), Nagy B., Tarnóczai, Fellner (Tóth B.), Szi-Péter (Czimondor), Bertók, Pálfi, Czafit (Németh Á.). Edző: Kocsis Norbert.

Hévíz: Gujgiczer – Szabó G., Bognár, Kopasz-Bódi, Thompson, Bödő (Filó), Szindekovics (Rózsás), Damina D., Tóth I., Lajtai (Nagy M.), Sabján (Makacsek-Molnár). Edző: Damina László.

A hazaiak két tehetséges játékosa, Kiss Balázs és Mátó János több évtizedes labdarúgómúlt után a visszavonulás mellett döntöttek. Az ő búcsúztatásukkal kezdődött a találkozó, és miután utoljára végezték el a kezdőrúgást, izgalmas első negyedóra következett. Gyenesi részről Szabó kapusnak kellett két jól eltalált lövést hárítania, míg a vendégeknél Thompson védőmunkája emelkedett ki. A hazaiak nyomása lassan meghatározóvá vált és edzőmérkőzés jellegűvé alakult az iram is. Az elkönnyelműsködött helyzetekből a 35. percben született az első gól, a körbejáratott labdát Pálfi védhetetlenül helyezte a kapuba. A 61. percben Tóth Bence a tizenhatosról fordulásból bombázott a jobb alsó sarokba, majd a 87. percben a jobb szélről beívelt labdát Nagy Bendegúz az ötösről szintén kapáslövésből szúrta a léc alá, beállítva a 3-0-s végeredményt.

Gólszerzők: Pálfi, Tóth B., Nagy B. Jók: senki, ill. az egész csapat.

Letenye–Szalai-Edelholz Zalalövő 1-0 (1-0)

Letenye, 150 néző. Jv.: Iványi G.

Letenye: Gergő – Balassa, Móricz, Szilágyi, Karsai (Németh P.), Őri M., Bogdán (Turi), Őri Cs., Csesztregi (Stropka), Kanizsai (Bilák), Hofstadter. Edző: Tamás Tamás.

Zalalövő: Balogh B. – Tóth G., Gyenese, Csik (Végh), Czömpöl, Németh B., Kellner, Sipos, Cseresznyés, Illés G. (Illés K.), Zsoldos. Edző: Ostrom János.

Lesgyanús lövői helyzettel indult a találkozó, majd a hazaiak átvették az irányítást. Őri Csaba lövését a kapufa mentette, aztán Őri Martin durrantott fölé gólhelyzetben. A 42. percben a meglóduló Kanizsai sorra játszotta át a védőket, és éles szögből a rövid sarokba lőtt, 1-0. Szünet után Őri Martint választották el 11-es gyanúsan a labdától, majd szintén ő lépett ki ziccerben, de lesen állították meg. Az utolsó negyedórában a hazaiak sorra vezették veszélyes támadásaikat, de a befejezéssel hadilábon álltak. A látottak alapján az újonc Letenye győzelme teljesen megérdemelt, és jobb helyzetkihasználással biztosabb is lehetett volna a körülményesen játszó vendégek ellen.

Gólszerző: Kanizsai. Jók: Őri Cs., Őri M., Csesztregi, Bilák, ill. Németh B., Balogh B. U19: Letenye–Zalalövő 1-10.

Flexibil-Top Zalakomár–Lenti TE 1-2 (1-1)

Zalakomár, 100 néző. Jv.: Lakics P.

Zalakomár: Gerencsér – Madarász Sz., Takács, Csalló, Horváth I. (Kuti R.), Horváth J., Madarász Z. (Senkó), Horváth T. (Kuti I.), Bagó, Mészáros (Daróczi), Szőke. Edző: Nagy Attila István.

Lenti: Balogh B. – Simon P., Fehér (Horváth Sz.), Sárkány, Kiss K., Balog (Novák), Lovrencsics, Takács, Soós, Orbán, Biharvári (Koczor). Játékos-edző: Koczor Szilárd.

Jobban kezdték a találkozót a vendégek, magukhoz ragadták az irányítást, többet kezdeményeztek, de a félidő közepére kiegyenlítetté vált a játék. Aztán egy szerencsétlen mozdulatot követően büntetőhöz jutott a Lenti, amivel megszerezte a vezetést. Erre a hazaiak a félidő vége előtt egy szép góllal válaszolni tudtak. A második játékrészben a hazaiak bent ragadtak az öltözőben, amit góllal büntettek a vendégek. Ezután a komáriak több ziccert kihagytak, így nem változott az eredmény. A hazaiak megszokott lelkesedésének hiánya miatt fontos pontokat engedtek elvinni Zalakomárból.

Gólszerzők: Horváth T., ill. Sárkány (11-esből), Soós. Jók: Gerencsér, Takács, Daróczi, ill. az egész csapat. U19: Zalakomár–Lenti TE 5-4.

Tarr Andráshida SC–Szepetnek 2-1 (0-1)

Andráshida, 130 néző. Jv.: Bors B.

Andráshida SC: Czirjék – Horváth E., Kalamár, Fábián, Bekes, Szabó, Cseke (Czotter), Csongár (Németh), Tóth, Szinay, Bakó (Fülöp, Pataky). Edző: Dobos Sándor

Szepetnek: László – Szabó, Völgyi, Takács, Szabó B., Novák, Kollár, Kobra, Horváth (Hantos), Schuller. Edző: Domján László

Két ellentétes félidőt produkáltak a csapatok. Az elsőben a vendégek játszottak pontosabban, habár a hazaiak többször a vendégvédelem mögé kerültek, melyből helyzetek is adódtak. A 24. percben egy védelmi hiba után szerzett vezetést a Szepetnek. Fordulás után egy harcosabb és pontosabb ASC jött ki a pályára, a középkezdés után a csereként beálló Fülöp egyenlített. Sorra jöttek a hazai helyzetek és az 56. percben Fülöp fejesével már a hazaiak vezettek. A találkozó hajrájában mindkét csapatnak voltak helyzetei, de az eredmény már nem változott. Második félidei játékának köszönhetően megérdemelten nyert az Andráshida.

Gólszerzők: Fülöp (2), ill. Kobra. Jók: Kalamár, Fábián, Szabó, Fülöp, ill. Kollár, Nagy, Takács, Kobra.

Technoroll Teskánd–Csács-NSE 2-3 (1-2)

Teskánd, 150 néző. Jv.: Varga P.

Teskánd: Pergel D. – Bolla, Acél, Bailo, Szabó B. (Mikó), Nagy R., Pergel B., Hetesi, Major, Bedő, Kiss P. (Czene). Edző: Pergel Attila.

Csács-NSE: Jahic – Meidl, Giber, Tóth G., Varga M. (Vizsy), Pajor, Péntek, Simonfalvi, Karakai, Horváth T. (Éder), Bogyó. Edző: Lepár Attila.

A mérkőzést mindkét csapat nagy lendülettel kezdte, a vezető találatot a hazaiaktól Bailo egy szép fejessel szerezte meg. A Nemesapáti egy szép szóló után egyenlített, majd az első félidő végén egy szerencsés góllal át is vették a vezetést. A második játékrészben a hazaiak szintén egy szerencsés találattal tudtak egyenlíteni, de nem sokkal később egy kontra után ismét vezetéshez jutott a vendégcsapat. Ezután szinte felbillent a pálya, a Teskánd átvette az irányítást, és mindent megtettek az egyenlítésért, de gólt már nem tudtak szerezni. A mérkőzés képe alapján a döntetlen igazságosabb lett volna.

Gólszerzők: Bailo (2), ill. Tóth G., Bogyó, Pajor. Jók: Hetesi, Acél, Bolla, ill. Bogyó, Tóth G., Simonfalvi. Kiállítva: Karakai (84., Csács-NSE). U19: Teskánd–Csács-NSE 0-0.

Semjénháza–Magnetic Andráshida TE 1-1 (0-0)

Semjénháza, 150 néző. Jv.: Major Zs.

Semjénháza: Szakmeiszter Á. – Horváth P., Balogh P. (Szollár), Szakmeiszter J. (Dömötör), Körösi, Orsós (Pál Ma.), Pál Mi., Kapuvári, Domján, Pápai, Pál F. Edző: Kovács Imre.

Andráshida TE: Osbáth – Nagy D., Horváth L. (Bognár), Doszpoth (Jóna), Szabó B., Mavolo, Németh R., Lukács, Odonics, Czibor, Tóth B. Edző: Bencze Péter.

Küzdelmes, jó iramú, sportszerű mérkőzésen megosztoztak a pontokon a csapatok. A hazai együttes naggyá tette a vendégek kapusát. Az első negyedórában a semjénházaiak jobbnál jobb helyzeteket hagytak ki, így akár le is zárhatták volna a mérkőzést, ha jobban koncentrálnak. A vendégek nagy szerencsével vitték el az egy pontot, mivel a 91. percben egy ártalmatlan szituációból gólt tudtak szerezni.

Gólszerzők: Pál Mi., ill. Mavolo. Jók: az egész csapat, ill. Osbáth, Nagy D. U19: Semjénháza–Andráshida TE 1-2.

Tudósítottak

Dömők József (Letenye), Góth Imre (Gyenesdiás), Jóna István (Andráshida SC), Kárpáti István (Semjénháza), Őr József (Csesztreg), Pergel Attila (Teskánd), Tóth-Pajor Mátyás (Zalakomár).ZH