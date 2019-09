Rangadót nyert az Andráshida SC

A hét végén a 8. fordulóval folytatódtak a küzdelmek a megyei labdarúgó I. osztály 2019/2020-as szezonjában.

Flexibil-Top Zalakomár–Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák 1-0 (1-0)

Zalakomár, 100 néző. Jv.: Farsang B.

Zalakomár: Tóth-Pajor M. – Végh, Takács, Csalló, Losonczi (Daróczi), Horváth J. (Fábián), Madarász Z., Horváth Zs., Bagó, Nagy A., Madarász Sz. (Mutter). Edző: Nagy Attila István.

Kiskanizsa: Parragi – Sznopek (Abay Nemes), Kránicz, Piecs, Lukács, Nagy R., László, Dolmányos, Anger, Ötvös, Kovács D. Edző: Mutter Attila.

Alsóházi rangadót játszott a két csapat, a hazaiak már a mérkőzés elejétől fogva irányították a találkozót. Az első félidőben rengeteg helyzetet dolgoztak ki a zalakomáriak, aminek a végén egy átlövésből meg is szerezték a vezetést. A második játékrészben ugyanazon forgatókönyv alapján folyt a találkozó, a hazaiak irányítottak, a vendégek pedig védekezésre rendezkedtek be. A Zalakomár együttese további helyzeteket alakított ki, de a nagyobbnál nagyobb lehetőségeket is kihagyták, így meg kellett elégedniük az egygólos különbséggel. Összességében megérdemelt, de erősen izzadságszagú hazai siker született.

Gólszerző: Nagy A. Jók: Nagy A., Bagó, Madarász Sz., Takács, ill. Kovács, Anger, Parragi. U19: Zalakomár–Kiskanizsa 8-0.

Szepetnek–Szalai-Edelholz Zalalövő 3-0 (2-0)

Szepetnek, 100 néző. Jv.: Siket L.

Szepetnek: Szőke R. – Török (Szabó B.), Schuller, Kotnyek, Petánovics, Kiss, Nagy, Novák, Kollár, Takács, Bilák P. (Bilák B.). Edző: Domján László.

Zalalövő: Dóra – Gyenese, Csik, Flander (Zsoldos At.), Darabos (Czömpöl), Karvalics, Sipos, Cseresnyés (Illés), Pénzák, Horváth (Tóth), Balogh. Edző: Ostrom János.

A motivált hazai csapat azonnal átvette a játék irányítását, a vendégek szervezetten védekeztek. A félidő közepén egy szöglet után Takács góljával vezetést szerzett a Szepetnek. A játék képe a továbbiakban sem változott, és Bilák Péter szép egyéni alakítása után Kollár találatával kétgólos hazai előnnyel vonultak pihenőre a csapatok. A második játékrész elején a vendégek többet birtokolták a labdát, de mezőnyfölényüket nem tudták gólra váltani. A 78. percben az újdonsült apuka, Nagy Tamás eldöntötte a mérkőzést a Szepetnek javára. A hajrában több nagy hazai helyzet maradt kihasználatlanul. A három ponton kívül a Szepetnek SE gratulál Nagy Olivér érkezéséhez a családnak, a mérkőzésen együttesen szurkoló dédipapának és a nagypapáknak.

Gólszerzők: Takács, Kollár, Nagy. Jók: Kiss (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. Gyenese, Sipos, Balogh. U19: Szepetnek–Zalalövő 2-1.

Technoroll Teskánd–Creaton-Lenti TE 2-0 (0-0)

Teskánd, 100 néző. Jv.: Novák R.

Teskánd: Pergel – Kiss P. (Boronyák), Szabó B., Czigány (Magyar), Németh N. (Deák), Aliouane (Szekeres), Major, Bedő, Bailo, Gulyás, Czene. Edző: Pergel Attila.

Lenti TE: Simon – Horváth Sz., Porédos (Lovrencsics), Fehér, Tuboly, Sárkány (Kocsis), Ács, Soós (Mihalecz), Horváth L. (Kiss K.), Takács, Varga T. Edző: Szarka Péter.

A mérkőzés elején látszott mindkét csapaton, hogy próbál fegyelmezetten játszani és nem kockáztatni. A 10. percben a hazaiak előtt adódott nagy lehetőség, Németh már a kapus mellett is elhúzta a labdát, de a visszaérő védő tisztázni tudott. A mérkőzés továbbra is a mezőnyben folytatódott, fél óra elteltével emberhátrányba került a Lenti, ismét Németh lépett ki és a visszafutó Horváth Szabolcs mezénél fogva visszarántotta a kaputól 18 méterre. Ez után a hazaiak támadtak, de nagy lehetőség már nem adódott. A második félidőben mindkét csapat nagy lendülettel játszott, itt is, ott is óriási helyzetek alakultak ki, de a hazaiak kapusa, Pergel ezen a napon mindent védett. A Teskánd Bailo, majd Czene góljaival gyűjtötte be a három pontot.

Gólszerzők: Bailo, Czene. Jók: Pergel, Bailo, Bedő, ill. Takács, Sárkány, Ács. Kiállítva: Horváth Sz. (30., Lenti TE). U19: Teskánd–Lenti TE 1-7.

Police-Ola–Helsa Andráshida TE 2-8 (2-4)

Zalaegerszeg, 100 néző. Jv.: Iványi G.

Police-Ola: Gál – Igazi, Kócza, Keskeny, Erdélyi, Papp D. (Csiszár), Varga Sz., Tausz, Langer, Szekeres, Pálla (Karakai). Edző: Konrád Péter.

Andráshida TE: Kemes (Simon) – Nikitscher, Papp T., Horváth D., Doszpoth, Balog, Szép, Orbán (Jóna M.), Vincze (Szekeres), Horváth E. (Májer), Jóna B. Edző: Szabó II Zsolt.

Nagyon modern, kulturált, színvonalas labdarúgást mutatott be az Andráshida TE, aminek eredményeképp gyors és formás támadásokat vezettek, és pillanatok alatt kétgólos előnyhöz jutottak. Az első játékrész közepe fele a hazai csapat próbálta felvenni a ritmust ellenfelével, azonban további érthetetlen és megmagyarázhatatlan hibák után tetemes, négygólos hátrányba kerültek. Tulajdonképpen már az első játékrészben eldőlt a mérkőzés, ugyan két szép, formás találatot szerzett a hazai csapat. A vendégek végig dominánsan, nagy akarattal, kulturáltan futballoztak, így a második játékrészben is helyzetek sokaságát dolgozták ki, amelyekből további négy találatot követően megsemmisítő vereséget mértek a hazai csapatra. A vendégek győzelme egy percig sem forgott veszélyben, a nagy kérdés csak annyi volt, hogy mekkora gólkülönbséggel ér véget a találkozó. Az Andráshida ezen a napon egy osztályon felüli teljesítménnyel rukkolt elő, amiért minden elismerés jár nekik.

Gólszerzők: Papp D., Kócza, ill. Orbán (2), Doszpoth (2), Horváth E., Szép, Horváth D., Májer. Jók: senki, ill. Orbán, Doszpoth, Horváth E., Jóna B. U19: Police-Ola–Andráshida TE 2-1.

Csács-NSE–Semjénháza 5-1 (1-1)

Nemesapáti, 50 néző. Jv.: Bors B.

Csács-NSE: Jahic – Meidl (Kónya M.), Kónya Sz. (Németh II A.), Bíró, Péntek, Varga M., Deák, Németh I A. (Vizsy B.), Karakai, Horváth T. (Szente), Bogyó. Edző: Kovács László.

Semjénháza: Szakmeiszter – Szollár, Horváth M., Kapuvári, Zsohár, Orsós, Pál, Dömötör, Varga Á., Berta, Varga T. Edző: Németh István.

Kevés néző előtt, amit valószínűleg a vénasszonyok nyarára időzített szüret eredményezett, a hazai csapat mezőnyfölényét csak a 30. percben tudta gólra váltani, Varga szögletét Bíró bólintotta a kapuba. Szinte azonnal válaszolt a Semjénháza, a hazai védelem ügyetlenkedése mellett a szemfüles Orsós büntetett, 1-1. A második félidőre más sebességre kapcsolt a Csács-NSE, a lelkesen küzdő vendégek az 57. percig bírták, Bogyó és Karakai bolondította meg a vendégvédelmet, utóbbi egy csel után védhetetlen gólt lőtt, 2-1. A 62. percben Vizsy beadását Kónya fejelte kapura, a kiválóan védő Szakmeiszter kiütötte a labdát, a kipattanót Bíró András értékesítette. A 79. percben Bogyó mutatta be technikai képességeit, ritkán látható labdaátvétel után könyörtelenül lőtt a hálóba. A 88. percben ismét Bogyó cselezte ki a teljes vendégvédelmet, kapufára lőtt labdáját Vizsy Bence értékesítette.

Gólszerzők: Bíró (2), Karakai, Bogyó, Vizsy B. ill. Orsós. Jók: Deák, Bíró, Varga M., Szente, ill. Szakmeiszter, Szollár, Orsós, Berta. U19: Csács-NSE–Semjénháza 3-1.

Tarr Andráshida SC–Kinizsi SK Gyenesdiás 3-2 (1-1)

Andráshida, 100 néző. Jv.: Major Zsolt.

Andráshida SC: Orbán – Horváth E., Kalamár (Koroknyai), Balla, Fábián, Czotter B., Temlén, Czafit, Szabó, Tóth (Bencik), Szinay (Bakó). Edző: Dobos Sándor.

Gyenesdiás: Szabó – Bolla, Hegyi, Pálfi, Hetesi, dr. Tarnóczai, Nagy, Kovács, Kiss (Mátó), Balogh (Fellner), Czafit. Edző: Kocsis Norbert.

Az osztály egyik legjobb csapata ellen jól felkészült az Andráshida, végig kontrollálta a játékot, és ötletesen futballozott. A 22. percben egy vélhetőleg leshelyzet után büntetőből szerzett vezetést a vendégcsapat. Ezt követően a hazaiak nagyobb fokozatra kapcsoltak, és sorra jöttek a helyzetek. A 35. percben Tóth László szintén büntetőből egyenlített. A második fél­idő egyértelműen a hazaiaké volt. A 60. percben Temlén, a 73.-ban pedig Szinay szerzett újabb gólt, de emellett rengeteg ziccert hibázott az Andráshida. Az utolsó tíz percben ébredt a Gyenesdiás, de már csak egy kapufára és a szépítésre futotta erejükből. Megérdemelt hazai siker született.

Gólszerzők: Tóth L. (11-esből), Temlén, Szinay, ill. Czafit (11-esből), Nagy. Jók: az egész csapat, ill. senki.

Zalaszentgrót–Femat Csesztreg 2-2 (1-0)

Zalaszentgrót, 250 néző. Jv.: Takács G.

Zalaszentgrót: Ágoston – Lampert (Király), Pődör, Horváth D., Buzási, Tóth D., Bonyhárd (Sümegi), Farkas K. (Liegler), Horváth B., Balogh Z., Keveházi. Edző: Jankovics Péter.

Csesztreg: Pethő Jó. – Pál (Pesti), Nagy R., Szekeres (Kiss Bá.), Horváth Ro., Nagy B., Nagy N., Pethő Já. (Magai), Elek, Nagy Z. (Kiss Ba.), Horváth Ri. Edző: Németh Imre.

A 14. percben Tóth Dániel megpattanó szabadrúgása vágódott a csesztregi kapuba. A két fiatal csapat küzdelme jobbára a mezőnyben zajlott, az első félidő további részében helyzetek nem alakultak ki. A második játékrész 25. percéig a Csesztreg támadott többet, egy kontrából ismét a hazaiak szereztek gólt Horváth Dávid révén, majd egy perc múlva ismét ugyanő lőtt hatalmas kapufát. A 85. percben egy formás támadás végén szépítettek a vendégek, majd a hosszabbítás 92. percében a semmiből egyenlítettek is. Kétes szituációk révén a hazaiak közelebb álltak a győzelemhez, de a csesztregi pontszerzés megérdemeltnek mondható.

Gólszerzők: Tóth D., Horváth B., ill. Magai (2). Jók: Pődör (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. Nagy R., Elek. Kiállítva: Horváth Ri. (94., Csesztreg). U19: Zalaszentgrót–Csesztreg 3-6.

Tudósítottak

Harmat János (Szepetnek), Jóna István (Andráshida SC), Kardos Roland (Zalaszentgrót), Konrád Péter (Police-Ola), Lukács Péter (Csács-NSE), Pergel Attila (Teskánd), Tóth-Pajor Mátyás (Zalakomár).