Rangadót nyert az Andráshida SC

A hét végén a 27. fordulót rendezték a megyei labdarúgó I. osztály 2020/2021-es szezonjában.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony Gergely nem képes önállóan tárgyalni a nemzetközi porondon

Magnetic Andráshida TE–Szepetnek 2-0 (0-0)

Zalaegerszeg-Andráshida, 50 néző. Jv.: Kiss N.

Andráshida TE: Osbáth – Horváth B., Szabó Bá., Czibor, Doszpoth (Szekeres), Szabó Be. (Kaprinai), Lukács, Mavolo, Odonics (Herzsenyák), Németh R., Bognár (Keszei). Edző: Balázs Zsolt.

Szepetnek: Szőke R. – Szőke Á., Szabó Á., Petánovics, Völgyi, Kotnyek, Takács, Nagy T., Kollár, Kobra, Schuller. Edző: Domján László.

Nem számíthatott könnyű mérkőzésre a hazai csapat, ugyanis a rendkívül jó játékerőt képviselő Szepetnek gárdája látogatott Andráshidára a 27. fordulóban. Az első félidőben a vendégek igazolták is ezt: kimondottan jó iramú, lüktető játék alakult ki. Mindkét oldalon adódtak kisebb-nagyobb helyzetek, ebben a játékrészben Osbáth két nagy védése érdemel külön említést. A második félidőt az Andráshida kezdte jobban, majd közel negyed óra elteltével a vezetést is megszerezte egy kontratámadás végén: Mavolo kitűnő ütempasszát Doszpoth vezette kapura, majd a tizenhatoson belülre érve okosan a hosszú alsó sarokba passzolt. Jó öt perccel később szabadrúgáshoz jutott az ATE, Szabó Bence kapu elé csavart labdáját pedig a nem sokkal korábban beállt Herzsenyák fejelte a hálóba. A hátralévő időben magabiztosan őrizte előnyét a hazai csapat, hiába próbálkoztak becsülettel a szepetnekiek, a taktikusan és fegyelmezetten játszó andráshidaiakon nem találtak fogást, így maradt a 2-0-s végeredmény. Összességében a hazaiak elsősorban a második félidei feljavulásuknak köszönhetően szereztek fontos három pontot egy olyan jó teljesítményt nyújtó ellenféllel szemben, melynek jelenleg a tabellán elfoglalt helyezése megtévesztő lehet sokak számára. Az ATE ezúton kíván mielőbbi felépülést a közelmúltban súlyosan megsérült két alapemberének, Nagy Dánielnek és Tóth Bencének.

Gólszerzők: Doszpoth, Herzsenyák. Jók: az egész csapat, ill. Nagy T., Kobra, Takács. U19: Andráshida TE–Szepetnek 9-2.

Lenti TE–Hévíz 5-4 (1-3)

Lenti. Jv.: Hegedüs M.

Lenti: Balogh B. – Szabó K., Fehér (Koczor), Lukács, Kiss K. (Illés), Balog, Lovrencsics, Takács, Orbán, Biharvári, Novák (Kondákor). Játékos-edző: Koczor Szilárd.

Hévíz: Pálmai – Filó (Damina), Buza, Szindekovics (Domcsek), Pál, Rózsás (Kovács G.), Bontó, Tóth I., Vella (Nagy P.), Kopasz-Bódi, Karakai. Edző: Damina László.

Mindkét csapat jó iramban kezdte az első félidőt, és mindkét oldalon adódtak gólszerzési lehetőségek, de a hazaiak megingásait jól kihasználó vendégek 3-1-es előnnyel vonultak a szünetre. A Lenti a második játékrészre támadó szellemben lépett a pályára, és a 69. percre szép támadásokból szerzett gólokkal megfordította a mérkőzést, és 4-3-ra vezetett, majd egy védelmi hibából kiegyenlítettek a vendégek. Több gólszerzési lehetőséget is elhibázott mindkét együttes, Balogh kapus több alkalommal is bravúrral védett, végül a mérkőzés utolsó percében Kiss Krisztián szép találatával eldöntötte a találkozót. Egy gólgazdag mérkőzésen jól küzdő csapatok közül a helyzeteit jobban kihasználó Lenti otthon tartotta a három pontot.

Gólszerzők: Lovrencsics, Koczor, Lukács (11-esből), Takács, Kiss K., ill. Bontó (2), Filó (2). Jók: Kiss K., Lukács, Balogh B., ill. az egész csapat.

Flexibil-Top Zalakomár–Femat Csesztreg 1-6 (1-2)

Zalakomár. Jv.: Iványi G.

Zalakomár: Tóth Pajor – Horváth Zs., Csalló, Szőke, Kovács A. (Madarász F.), Kuti, Horváth J., Horváth T., Bagó, Daróczi (Neubauer), Madarász Sz. Játékos-edző: Horváth Zsolt.

Csesztreg: Kiss Be. (Vörös) – Pál (Fülöp), Szekeres, Kiss Ba., Nagy B., Nagy N., Kiss Bá., Magai, Elek, Pethő (Őr), Nagy M. Edző: Őr József.

Az első félidőben majdnem fél órát kellett várni a csesztregieknek, mire meg tudták szerezni a vezetést, aztán egy szép Daróczi-villanásból egyenlítettek a hazaiak, és a vendégek meglepetésére átvették az irányítást, több nagy lehetőséget is elpuskáztak. A félidő utolsó percében egy ajándék góllal ismét előnyhöz jutott a Csesztreg. A második játékrészben gyorsan rúgtak még egy gólt a vendégek, aztán még 11-est is hibáztak, a hazai kiállítás pedig megpecsételte a találkozó végkimenetelét, és az utolsó percekben könnyű találatokat szerzett a Csesztreg. Összességében megérdemelt vendégsiker született, a különbség kicsit túlzónak mondható, az első félidő hazai játéka a rég nem látott komári lelkesedést hozta vissza.

Gólszerzők: Daróczi, ill. Nagy N. (2), Nagy M., Kiss Ba., Magai, Madarász Sz. (öngól). Jók: Madarász Sz., Horváth T., ill. az egész csapat. Kiállítva: Bagó (75., Zalakomár). U19: Zalakomár–Csesztreg 4-8.

Letenye–Zalaszentgrót 0-6 (0-2)

Letenye, 100 néző. Jv.: Bors B.

Letenye: Gazdag (Kovács Sz.) – Balazsin (Stropka), Kovács I., Őri A. (Karsai), Móricz, Szilágyi, Őri M., Bogdán (Lervencz), Őri Cs., Kanizsai, Hofstadter. Edző: Tamás Tamás.

Zalaszentgrót: Tóth Zs. – Ferenczi, Buzási, Gájer P., Horváth B., Gájer F. (Csarmasz), Iberhart, Kiglics, Penczák, Horváth D. (Farkas F.), Fábián. Edző: Jankovics Péter.

Remek időben, kitűnően előkészített pályán a vendégek Ferenczi révén már a 2. percben vezetést szereztek. Utána is támadásban maradtak és Gájer P. fejesével fél óra elteltével növelték előnyüket. A 37. percben Őri M. robogott el a jobb szélen, középre adását Szilágyi ziccerben nyolc méterről mellé gurította. Szünet után is a vendégek domináltak, pontos indításokból újabb gólokat szereztek. A hazaiak kontrákból Őri M. megugrásaival veszélyeztettek, de visszagurításaiból a belső támadók nem tudtak élni. A hajrában eladott labdából a kilépő Farkas volt eredményes. Az utolsó percben egy szögletből az ifjú hazai portás a gólvonalról belülre ütötte a labdát, ezzel alakult ki a végeredmény. A Zalaszentgrót igazolta jó hírét, agilis, dinamikus futballt játszva biztosan nyerte a találkozót, bár a Letenyének is volt több lehetősége a becsületgólra.

Gólszerzők: Ferenczi (2), Gájer P. (2), Farkas F., Penczák. Jók: Őri M., ill. Ferenczi, Gájer P., Horváth D., Penczák, Fábián. U19: Letenye–Zalaszentgrót 0-7.

Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák–Szalai-Edelholz Zalalövő 2-0 (0-0)

Nagykanizsa, 50 néző. Jv.: Siket L.

Kiskanizsa: Munkácsi – Melicz (Mutter), Piecs, Fülöp, Dolmányos, László (Horváth M.), Proszenyák, Anger (Gerencsér), Ötvös, Abay Nemes (Sebestyén), Póka. Edző: Kiss István.

Zalalövő: Earles Matthew – Tóth G., Gyenese, Vizsy (Radics), Czömpöl, Illés K. (Németh B.), Kellner, Sipos (Kozics), Illés G. (Végh), Zsoldos, Balogh A. Edző: Ostrom János.

A találkozó elején a hazaiak átadták a kezdeményezést a vendégeknek, akik ezt követően többet birtokolták a labdát, de veszélyt nem nagyon jelentettek a kapura. A kiskanizsaiak sem találták a ritmust, néhány kontratámadásra futotta erejükből, azonban hiányzott a folyamatos játék. Szünet után nagyobb sebességre kapcsolt a hazai együttes, néhány veszélyes támadás közül az egyik büntetőt eredményezett, amelyet Piecs magabiztosan értékesített. Ezt követően a vendégek mindent egy lapra tettek fel, nyomás alá helyezték a Kiskanizsa védelmét, azonban néhány gólt érő kísérletükön kívül nagy veszélyt nem jelentettek, illetve a hazai védelem jól állt a lábán. A kiskanizsai kontrák ezt követően viszont már sokkal veszélyesebbek voltak, és az egyik ilyen gyors támadásnak a végén Sebestyén találatával a hazai csapat bebiztosította a győzelmet.

Gólszerzők: Piecs (11-esből), Sebestyén. Jók: Piecs, Dolmányos, Ötvös, ill. Vizsy, Gyenese. U19: Kiskanizsa–Zalalövő 2-2.

Semjénháza–Kinizsi Gyenesdiás 4-2 (3-1)

Semjénháza, 50 néző. Jv.: Major Zs.

Semjénháza: Szakmeiszter Á. – Horváth P., Balogh, Szakmeiszter J., Orsós (Kovács), Kapuvári, Pál Ma. (Horváth M.), Pápai, Rodek, Domján, Bakos (Orbán). Edző: Kovács Imre.

Gyenesdiás: Szabó – Tóth, Szi-Péter, Hegyi, Pálfi, Nedelkó, dr. Tarnóczai (Fellner), Bertók (Kovács), Czafit, Nagy, Czimondor (Mátó). Edző: Kocsis Norbert.

Küzdelmes mérkőzésen a hazai csapat mindjárt az elején magához ragadta a kezdeményezést, és szebbnél szebb támadásokat vezetett, de a gólra a 18. percig kellett várni, amikor egy mintaszerű akció végén Pál Martin megszerezte a vezetést. Az első félidőben még kétszer mattolták a semjénházaiak a vendégeket, majd a játékrész végén egy 11-essel visszajött a Gyenesdiás a meccsbe. A hazaiak érezték, hogy még hajtani kell, és szünet után azonnal a kezdő sípszó után góllal kezdtek. Itt el is dőlt a mérkőzés, a vendégek küzdöttek, hajtottak, de csak a szépítésre futotta erejükből. Összességében teljesen megérdemelt a hazai csapat győzelme, az eredmény a vendégekre nézve hízelgő is, mert akár nagyobb arányú is lehetett volna a Semjénháza győzelme.

Gólszerzők: Pál Ma. (2), Szakmeiszter J., Orsós, ill. Nagy (11-esből), Mátó. Jók: Pál Ma., Pápai, Domján, Szakmeiszter J., ill. senki. U19: Semjénháza–Gyenesdiás 1-3.

Technoroll Teskánd–Tarr Andráshida SC 1-4 (0-3)

Teskánd, 200 néző. Jv.: Varga P.

Teskánd: Pergel D. – Szabó B., Nagy R., Pergel B., Acél, Hetesi, Major (Mehdi), Bedő (Czene), Bailo, Bolla, Karvalics (Kiss P.). Edző: Pergel Attila.

Andráshida SC: Czirjék – Bekes (Horváth E.), Tóth L. (Pataky), Szinay (Czotter), Nagy Z., Szabó M., Kovács L. (Molnár A.), Kalamár, Fábián, Balla, Czafit. Edző: Dobos Sándor.

Jó színvonalú, lendületes találkozót láthatott a közönség, a hazai csapatnál az első fél­időben többen nem vették fel a mérkőzés ritmusát és ezt kegyetlenül kihasználta az ASC. Az első két találat pontrúgásból esett, mindkétszer szabadon maradtak a vendégek, előbb Balla, majd Fábián talált a kapuba. A Teskánd összeesett a két góltól és egy rossz helyezkedés után, egy felívelt labdával Tóth lépett ki, aki higgadtan lőtt a hálóba, így 3-0-val fordultak a csapatok. A második félidőben egy teljesen más Teskánd jött ki, és szinte végigtámadta a játékrészt. Nagy révén egy szép találattal szépített is, és továbbra is nyomás alatt tartotta a vendégeket, akik jól védekeztek. A találkozó vége felé könnyen eladták a teskándiak a labdát és Tóth beállította a 4-1-es végeredményt. Összességében a hazaiak ajándékoztak egy félidőt a vendégeknek, akik éltek vele. A Teskánd viszont a második félidőben felülmúlta az ASC-t, de ekkora hátrányból már csak a becsületéért tudott küzdeni. A hazaiak sok sikert kívánnak az ASC-nek.

Gólszerzők: Nagy R., ill. Tóth L. (2), Balla, Fábián. Jók: Bolla, Nagy R., Hetesi, ill. az egész csapat.

Tudósítottak

Dömők József (Letenye), Faller István (Andráshida TE), Kápolnás Zoltán (Kiskanizsa), Kárpáti István (Semjénháza), Kosár Lajos (Lenti), Pergel Attila (Teskánd), Tóth-Pajor Mátyás (Zalakomár).

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA