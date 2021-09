Rangadót nyert a Csesztreg az Andráshida TE ellen az I. osztályban

A hét végén az 6. fordulóval folytatódtak a megyei labdarúgó I. osztály küzdelmei. A Teskánd és a Zalalövő mérkőzését a két csapat Magyar Kupa-szereplése miatt elhalasztották, így összesen öt találkozóra került sor.

Lenti TE–Szalai-Edelholz Zalalövő 5-2 (1-2)

Lenti, 50 néző. Jv.: Kiss N.

Lenti TE: Kondákor – Bakos, Lukács (Horváth J.), Balogh B., Lovrencsics, Takács, Balog (Novák), Orbán (Koczor), Tóth B. (Illés), Biharvári, Simon P. Játékos-edző: Koczor Szilárd.

Zalalövő: Balogh B. – Tóth G. (Stankovics), Gyenese, Csik, Horváth E., Elek, Bekes, Kellner, Bíró, Cseresnyés, Vizsy. Edző: Ostrom János.

Két ellentétes félidőt játszott a két csapat, a vendégek már 2-0-ra is vezettek, aztán Takács a 45. percben csökkentette a Zalalövő előnyét. A második játékrészbeli jobb helyzetkihasználásával végül megérdemelten nyert ilyen arányban is a hazai csapat.

Gólszerzők: Takács (3), Simon P., Lovrencsics, ill. Elek, Cseresnyés. Jók: Takács (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. Tóth, Gyenese, Elek. Kiállítva: Biharvári (77.), ill. Cseresnyés (77.). U19: Lenti TE–Zalalövő 2-4.

Kinizsi Gyenesdiás–Szepetnek 5-1 (1-0)

Gyenesdiás, 60 néző. Jv.: Lapath D.

Gyenesdiás: Szabó Á. – Tóth R. (Kovács D.), Nedelkó, Cséri, Fellner (Szokoli), Hegyi, Szi-Péter (Czafit), Ács, Fehér, Tarnóczai, Tóth B. (Pálfi). Edző: Kocsis Norbert.

Szepetnek: Schiefer – Pataki (Szilágyi), Szabó B., Fadgyas, Baksai, Pál Mi., Nagy T., Horváth M., Pál Ma., Pál F. (Déri), Orsós R. Edző: Németh István.

A 12. percben a szögletről beívelt labdát a büntetőpontról Cséri laposan a kapuba lőtte, és megszerezte a vezetést a hazaiaknak. A folytatás elmaradt a várakozástól, a mezőnyben adogattak a játékosok, és az egymás hibáiból megszerzett labdákkal jobbára a tizenhatos vonaláig jutottak el. Fordulás után egyből Ács bombázott a bal felső sarokba közelről, 2-0. Ezután Szabó bravúrjaira volt szükség Fadgyas, majd Orsós lövéseinek hárításánál. A 60. percben Horváthnak egy gyors kontra végén sikerült szépítenie. A hajrára megélénkülő játék a Gyenesnek kedvezett. A 75. percben Pálfi két védő között mesterien helyezett a hosszú sarokba. Öt perccel később Ács a félpályáról indult, és védőjétől szorongatva, a kifutó kapust kicselezve szerzett újabb gólt. A vendégek kapujuk elé szorultak, nem sikerült felszabadítaniuk, és ezt a szemfüles Tarnóczai ki is használta, az ötösről állította be a végeredményt. Megérdemelten nyertek a hazaiak a lelkes fiatalok ellen.

Gólszerzők: Ács (2), Cséri, Pálfi, Tarnóczai, ill. Horváth M. Jók: Hegyi, Ács, Tarnóczai, Cséri, ill. Schiefer, Pál Mi., Nagy T. U19: Gyenesdiás–Szepetnek 7-1.

Femat Csesztreg–Magnetic Andráshida TE 2-1 (1-1)

Csesztreg, 200 néző. Jv.: Lakics P.

Csesztreg: Kiss B. – Horváth R., Pál B., Péter M., Elek, Őri Cs., Nagy N. Kiss Ba. (Őr G.), Kiss Bá. (Magai), Póczak, Őri M. (Fülöp). Edző: Tamás Tamás.

Andráshida TE: Kiss D. – Horváth B., Cséber (Lukács L.), Papp T., Kaprinai, Karvalics, Bognár K., Nikitscher (Péhl), Szabó B., Doszpoth, Odonics. Edző: Balázs Zsolt.

Igazi rangadóra készülhettek a felek, hiszen a tabella forduló előtti má­sodikja fogadta a harmadikat, és a csapatok azzal is tisztában voltak, hogy bármelyikük is győz, listavezetőként fordul a következő játéknapra. A tét ismeretében az ATE nagy lendülettel vetette játékba magát, szinte már az első percekben a mezőny legjobbjává téve a Csesztreg kapusát. Aztán amikor a hazaiak is felvették a játék ritmusát, akkor szerezte meg a vezetést az Andráshida TE Doszpoth révén. Nem hagyta magát azonban a vendéglátó, s a 36. percben Póczak Levente egyenlíteni is tudott. Egyértelmű volt a szándékuk, hogy legalább döntetlen állással vonuljanak az öltözőbe. Talán ezért is jutott a kiállítás sorsára a csesztregi Péter Milán, lévén ha nem akasztja meg szabálytalanul a hidaiak támadását, alighanem gól a történet vége. A második félidő forgatókönyve az elsőhöz hasonlóan alakult: inkább a csesztregi Kiss lett próbára téve a gólvonalon. Ugyanúgy visszajött azonban a meccsbe a Csesztreg, mi több, idővel úgy tűnt, tíz emberrel még jobban is teljesített ellenfelénél. Ez aztán olyan jól sikerült, hogy a csereként beálló Magai Róbert meg is szerezte a vendéglátóknak a vezetést, s ugyan kellett még éles pillanatokat átélniük kapujuk előterében a hazaiaknak, a meccset mégis megnyerték. Arról, hogy milyen találkozón győzött a Csesztreg, az öltözőjükből kiszűrődő csatakiáltások árulkodtak, s az valóban tény, hogy a tabellán át is vették a vezetést.

Gólszerzők: Póczak, Magai, ill. Doszpoth. Jók: Kiss B. (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. Doszpoth, Papp T. Kiállítva: Péter M. (43., Csesztreg), Magai (92., Csesztreg). U19: Csesztreg–Andráshida TE 3-4.

Zalaszentmihály–Csács-NSE 9-0 (4-0)

Zalaszentmihály, 200 néző. Jv.: Kondákor M.

Zalaszentmihály: Nagy D. – Horváth D., Vida, Soós Márk, Varga P. (Janda Z.), Biczó (Horváth M.), Csilits, Soós B., Soós G. (Koczfán), Ujvári (Kocsis), Janda M. Játékos-edző: Biczó Attila.

Csács-NSE: Kovács Sz. – Horváth Sz., Horváth L., Hrotkó (Magyar Ma.), Török (Peresztegi), Lendvai, Richter, Leposa (Magyar Má.), Kovács M., Bajnai (Sellei), Zsoldos. Edző: Safet Jahic.

Nagy erőbedobással kezdte meg a hazai csapat a mérkőzést, aminek eredményeként végig uralta a játékot. Az akarat meghozta gyümölcsét, így 4-0-s vezetéssel vonultak az öltözőbe. A második félidőben sem vettek vissza a küzdeni akarásból a mihályiak, így megérdemelten nyertek, és 40 év után újra megye I.-es bajnoki sikert ünnepelhettek Zalaszentmihályon.

Gólszerzők: Soós Márk (3), Ujvári (3), Soós B., Csilits, Kocsis. Jók: Soós Márk, Soós B., Ujvári, Janda M., ill. Kovács M. U19: Zalaszentmihály–Csács-NSE 1-8.

Hévíz–Semjénháza 1-5 (0-3)

Hévíz, 60 néző. Jv.: Varga P.

Hévíz: Karakai – Nagy D., Farkas (Kopasz-Bódi), Buza (Sebestyén), Meidl, Dominkó, Szindekovics, Tóth I., Filó, Nyári (Pál), Bresztovszky (Damina). Edző: Damina László.

Semjénháza: Szakmeiszter Á. – Horváth P., Kovács P., Balogh P., Schuller, Körösi, Csongár, Kapuvári, Pápai, Szi­lágyi (Matthes), Bakos (Kozári). Edző: Kovács Imre.

A mérkőzés elején egyperces néma csenddel emlékeztek meg Belovári Sándorról, aki éveken keresztül volt a hévízi egyesület elnöke. Sokat tett azért, hogy Hévíz város sportköre az őt megillető helyen tudott működni. A hazaiak már a bemelegítés alkalmával meglepetést okoztak, hiszen mezőnyjátékosnak kellett a kapuba beállni, egyik kapus sem állt Damina László rendelkezésére betegség miatt. Az első félidőben hamar gólt szereztek a vendégek Pápai révén, majd egy szöglet után ismét ő talált a kapuba. A 31. percben Csongár elé pattant a labda, amelyet szépen a kapuba pöckölt. A második félidőben a fiatal hévízi csapat nagyobb sebességre kapcsolt, 20 percig a saját térfelükre kényszerült a Semjénháza. A 66. percben egy hazai meg nem értés után labdát szereztek a vendégek, és egy gyors kontra végén Körösi talált be. Erre hamar érkezett a válasz, Filó passza után Tóth I. szerezte meg a hazaiak szépítő találatát. A 80. percben egy 11-es után tudta a Semjénháza beállítani az 1-5-ös végeredményt.

Gólszerzők: Tóth I., ill. Pápai (2), Csongár, Körösi, Kovács P. (11-esből). Jók: az egész csapat, ill. Körösi, Csongár, Kapuvári, Pápai.

Tudósítottak

Biczó Attila (Zalaszentmihály), Góth Imre (Gyenesdiás), Koczfán Petra (Hévíz), Kosár Lajos (Lenti), Kühne László (Csesztreg). ZH

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA