Ralikrosszban 15 év után újra bajnok Répási Róbert

Már csak öröm-, illetve jutalomautózás várt a ralikrossz országos bajnokság záró futamán Répási Róbertre, a Zone RX csapat versenyzőjének ugyanis az utolsó helyen is elég lett volna célba érnie, hogy övé legyen a bajnoki cím. Ettől függetlenül nagy fölénnyel megnyerte a máriapócsi viadalt is.

Ismert: Répási Róbert 15 év szünet után a frissen alakult zalaegerszegi Zone RX színeiben tért vissza a versenypályára, és Skoda Fabiájával a szezon előtt a dobogós helyek valamelyikének megszerzését tűzte ki célul maga elé a Super Touring Cars -1660 köbcentiméteres kategóriában. Vagyis a legszebb álmokat sikerült rögtön valóra váltania.

– Voltak az évadban külső körülmények, amelyek a kezemre játszottak – fogalmazott Répási Róbert, aki miatt a szezonzáró viadal szinte már unalomba fulladt: övé volt a legjobb idő mindhárom kvalifikációs futamban, a döntőben pedig rajt-cél győzelmet aratott. – Például a koronavírus-járvány miatt csonka volt a szezon, a szokásos 7-8 futam helyett csak ötöt rendeztek, és a sok bizonytalanság miatt szűkebb volt a mezőny is, ezek egyszerűbbé tették a dolgomat. A kiegyensúlyozottság volt a fő érték, amit sikerült is hozni: az öt verseny közül hármat nyertem, az osztrák futamon második (igaz, a magyar indulók közül első) lettem, egyszer pedig a harmadik helyen zártam. Közben a riválisokat technikai problémák is hátráltatták. De mindent egybevetve maximálisan elégedettek lehetünk, az első helyet sosem kell megmagyarázni.

Répási Róbert és a Zone RX nagy és hosszú távú tervekkel kezdte el a közös munkát a bajnokság előtt, a következő lépésről viszont még korai beszélni. A versenyző azt mondta: a csapattal közösen határozzák majd meg a továbbiakat, lehetőség pedig van előttük számos – válthatnak kategóriát, de megcélozhatják akár a nemzetközi szintet is. Egy dolog tűnik biztosnak: a remekül vizsgázott Skoda technika maradni fog jövőre is. És Répási Róbert reméli, hogy mellette maradnak a támogatók, illetve a csapattagok is, akiknek a segítsége nélkül már ez a bajnoki cím sem jöhetett volna össze.

A szezonzárón a Zalaegerszegi Autósport Egyesület színeiben ott volt Vörös László (Mitsubishi Lancer) is, aki a Supercars kategóriában a 11. helyen zárt. A magyar kupában jobban ment a megyeszékhelyieknek: Siebel Balázs (Toyota, -1600) második, Kenesei Gábor (Suzuki Swift, -1400) pedig első helyen zárt, az év végi összesítésben pedig egyaránt harmadikok lettek.

Répási Róbert pedig külön gratulált a bagodi Szabó családnak: az apa, Szilárd (magyar kupa, -1400), valamint két fia, Csanád (junior) és Bulcsú (Swift Kupa) is bajnoki címet ünnepelhetett. Ők már más egyesület színeiben versenyeznek, ám zalaiként tartják őket számon azért is, mert a fiúk a ZASE tehetségkutató sorozatán kezdtek versenyezni néhány éve.