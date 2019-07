Rajtra kész a futócéllövő-Eb

Noha nagy hagyományai vannak a BEFAG Keszthelyi Erdész LK-nál a futócéllövészetnek, azon belül a gyenesdiási lőtér is nemzetközi viadaloknak adhatott már otthont, ám felnőtt Európa-bajnokságot még nem rendeztek itt. Egészen mostanáig, ugyanis jövő keddtől vasárnapig Gyenesdiás lesz a házigazdája a futócéllövő-Európa-bajnokságnak.

Az előzetes nevezések szerint tíz ország 59 versenyzője érkezik Zalába, ahol a jövő héten indul Gyenesdiáson a futócéllövők Európa-bajnoksága. Győrik Csaba szövetségi kapitány négy-öt érem megszerzését fogalmazta meg célkitűzésként, a szakág ikonja, Sike József megszerezheti 105. érmét világversenyen. A most már főként pisztolyos és olimpiai kvótás keszthelyi Major Veronika otthoni lőtéren, kedvenc szakágában versenyezhet, hiszen futócéllövőként kezdte pályafutását. A juniorként háromszoros világbajnok futócéllövő Major Veronika sportpisztolyban csupán rosszabb utolsó tízes sorozatával szorult ki a fináléból és végzett a kilencedik helyen a múlt heti minszki Európa Játékokon. Ennek kapcsán kiemelte: nem volt szerencséje, s kifejezetten jónak tartja az 583 körös eredményét. Leszögezte: a hazai rendezésű kontinensviadalon visszatér gyökereihez, hiszen futócéllövőként kezdte a pályafutását.

Edzője, Keczeli Zoltán pedig nemcsak a felkészítésben, de az Eb előkészületeiben vállalt oroszlánrészt, úgy is mint a Magyar Sportlövő Szövetség futócélszakág-vezetője és mint a Bakonyerdő Zrt. Gyenes­diási Sportlőtér Centrumának létesítményvezetője. Az előkészületek már hónapokkal ezelőtt megkezdődtek, megújult a lőtér is, amit ottjártunkkor tapasztalhattunk. S hogy mi várható az Eb-n, erről is kérdeztük a korábban Európa-­bajnok Keczeli Zoltánt.

– Már e héten, egészen pontosan csütörtöktől érkeztek válogatottak, így a norvég és a svéd csapat is befutott – adott helyzetjelentést pár nappal a nyitány előtt Keczeli Zoltán. – Szakágunkra amúgy is jellemző a baráti kapcsolat, nem okoz gondot, hogy mások is szokják a helyszínt, hiszen a lőállásban ugyan ellenfelek vagyunk, máskülönben nem.

A futócéllövészet a sport­ágon belül nem olimpiai szám, illetve volt régen, így ­például Ángyán József a BEFAG LK kiválósága 2000-ben ott lehetett a Sydney-i olimpián. Keczeli Zoltán mellett pedig Keszthelyen olyan klasszisok is felnőttek, mint Kovács Kálmán, aki négyszeres világbajnoki ezüstérmesnek mondhatta magát.

– A futócél áll a legközelebb a vadászathoz a lövészeten belül, nem olimpiai szám, de az egyik legnehezebb – folytatta Keczeli Zoltán.

– Szerény számításom szerint tíz év, mire az ember ki tudja hozni magából a legjobbat, hiszen bonyolult mozgáskoordinációja van. Major Verának is kifejezetten jót tett, hogy ­ebben a szakágban kezdett, ebből ugyanis tovább lehetett lépni a pisztolyos számok felé, de fordítva nem megy… Azaz, bárki lőhet jól, de jó futócél­lövő nehezen lesz az, aki előtte hosszú évekig nem művelte ezt a műfajt.

A futócéllövészetnek megvan a légfegyveres ága, a gyenesdiási viszont az 50 méteres számok Európa-bajnoksága lesz robbanófegyverekkel. Major Veronika mellett a keszthelyi színeket képviseli még a junioroknál Bangó Zsófia, Nagy Viktória és Nagy Richárd.

A létesítmény készen áll, kedden nyitány, ami előtt Keczeli Zoltán elárulta, miért lesz számára ünnep ez az Eb.

– Egyszer megkérdezték tőlem, hogy miért vagyok fehér ingben, ha úgy tetszik, ünneplőben, ha verseny van, amire azt válaszoltam: számomra ünnep, ha vendégeket fogadhatunk itt – mondta. – Ilyen viadal pedig itt még nem volt, mert korábban ugyan rendeztünk már kétszer is junior ­Eb-t, de felnőtt kontinensvetélkedőt még soha.