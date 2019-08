Rajtol a megyei I. osztály: mit várnak az edzők a bajnokságtól?

A megyei labdarúgó I. osztály hétvégén rajtoló szezonja előtt a csapatok edzőit kérdeztük, hogy mit várnak a bajnokságban együttesüktől. A Helsa Andráshida TE és a Semjénháza esetében az elnök vállalkozott a célkitűzések megfogalmazására.

Creaton Lenti TE

Szarka Péter: – A felkészülésünket gyakorlatilag a tavalyi kerettel kezdtük el, szerencsére már a hosszabb ideje sérültekkel kiegészülve, akik felépültek. A tervezett igazolások is megtörténtek, és fontos volt számunkra, hogy olyan játékosok csatlakozzanak hozzánk, akik helyi kötődéssel bírnak, vagy már szerepeltek a klubnál, így beleillenek a közösségbe. Nagy hangsúlyt fektettünk emellett a fiataljaink beépítésére is. Úgy gondolom, hogy a közösen kitűzött célok eléréséhez minden feltétel biztosítva van. Hathetes felkészülésünket eredményesnek mondhatom, ezért mindenképpen a tava-

lyinál jobb helyezést várok el a csapattól!

Csács-NSE

Kovács László: – A keretet megpróbáltuk megerősíteni, hiszen a legutóbbi bajnokságban kevesen voltunk, így tizenegy új játékos érkezett csapatunkhoz. Nemcsak a létszámot szerettük volna növelni, így cseppet sem az alsó régióhoz akarunk tartozni, hanem sokkal magasabbra. A csapatkohézió dönti majd el, hogyan fejlődik az együttes. Ott akarunk lenni a bajnokság első részében, mert a keret összetétele is erre hivatott.

Femat Csesztreg

Németh Imre: – Elsődleges célkitűzésünk, hogy a csesztregi futball hagyományainak megfelelően szerepeljünk. Kellőképpen szeretnénk képviselni azokat is, akik a csapat mögött állnak – szponzorok, támogatók, a település – és ez nagy felelősséggel jár. Szeretnénk egy jó, erős középcsapat lenni, amely akár dobogós is lehet. A csapat hasonló erősségű, mint a tavalyi. Tisztességgel, heti négy edzéssel készültünk, és remélem, hogy mindez visszaköszön majd a bajnoki találkozókon is. Amióta edző vagyok Csesztregen mindig idegenben kezdtünk és mindig rangadóval, nem lesz ez másként most sem, hiszen a Lenti TE vendégei leszünk. A Magyar Kupában már volt egy meccsünk: egy botrányszagú találkozón maradtunk alul, amiért nagy árat fizettünk. Egyik alapemberünk, Kiss Bálint súlyos sérülést szenvedett, várhatóan csak tavasszal térhet vissza.

Flexibil-Top Zalakomár

Nagy Attila István: – Az előttünk álló idényben csapatommal kapcsolatban azt várom, hogy a tizedik hely környékére érjünk oda. Úgy gondolom, hogy legénységünk hírnevét azzal mindenképpen öregbítettük, hogy jó hangulatú társaság rázódott össze tavasszal és a mi léptékeinket szem előtt tartva, talán szívesen is igazoltak hozzánk. Persze, idővel a körülmények alakulása függvényében láthatjuk majd igazán, hogy hová érhetünk pontosan, de bízom a játékosainkban. Kicsit azért vagyok még tartózkodóbb az effajta véleménynyilvánítás terén, mert nem a zalai futballból, hanem Somogyból érkeztem. Ám a 10–13. hely környékét úgy vélem, teljesíteni tudjuk. Az előzetes hírek alapján a bajnokság az előzőnél akár jobb és érdekesebb is lehet, hiszen azért csak-csak ott a két andráshidai csapat, s ahogy hallom, a Csács-Nemesapáti is erősített.

Helsa Andráshida TE

Májer Tamás (elnök): – Aminek a feltételeit tavaly még nem tudtuk teljesíteni, az az idei szezonban összejött, így a megyei labdarúgás élvonalában mérettethetjük meg magunkat. Többségében fiatal, motivált futballistákat sikerült igazolnunk, emellett érkeztek rutinos, sok nagy csatát megért játékosok is. Újoncként az erőviszonyokkal nem igazán vagyunk tisztában, el kell telnie pár fordulónak, hogy tisztuljon előttünk a kép. Első megyei I-es szezonunkban azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy szeretnénk a mezőny első harmadához tartozni. Ha ehhez még jó játék is párosul, azt hiszem, teljes mértékben elégedettek lehetünk.

Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák

Mutter Attila: – Igazából ezúttal sem néz egyszerű idény elé a Sáska, hiszen nem volt nálunk nagy játékosmozgás. A két új érkezőtől azonban reméljük, hogy játékukkal azért javulhatunk. Tulajdonképpen attól remélhetünk még javulást, ha a keret tagjait valamivel jobb edzéslátogatásra tudjuk bírni, vagyis a foglalkozásokat nagyobb létszámúvá alakíthatnánk. Nem lesz könnyű tehát a dolgunk, ráadásul úgy, hogy amint azt néztem, számos középcsapat igyekezett komolyan erősíteni. Talán kiegyensúlyozottabb is lehet a bajnokság, meg persze mi sem adjuk fel és nem szeretnénk tartósan az alsóházban maradni.

Kinizsi Gyenesdiás

Kocsis Norbert: – A tavalyi bajnokságban a 3–8. helyezett csapatok között két-három mérkőzés kimenetele döntötte el a végső sorrendet, szoros küzdelemben. Amennyiben ezzel a játékerővel lehet számolni a bajnokság kezdetén, a csapatot az első hat hely valamelyikére várom…

Olajmunkás Gellénháza

Bencze Péter: – Ebben a szezonban szeretnék minél több fiatalnak játéklehetőséget adni. Ilyenkor benne van a pakliban az is, hogy nem mindig jönnek úgy az eredmények, viszont ellenünk se mehet senki biztosra. Hogy mindez mire lesz elég, majd meglátjuk, a lényeg, hogy masszív csapat benyomását szeretnénk mutatni. Ha a sérülések elkerülik az együttest, bármire képesek lehetünk a bajnokságban.

Police-Ola LSK

Konrád Péter: – A szezonban a legfontosabb célunk egyértelműen az, hogy stabilizáljuk a csapat tagságát a megyei első osztályban. Ehhez sok munkára lesz szükség, és a célunkat el akarjuk érni.

Semjénháza

Kárpáti István (elnök): – Mivel fiatalodott a keret, úgy gondolom, nem nézünk egyszerű szezon elé. Ugyanakkor állunk elébe, mivel az ifjú játékosaink is bizonyíthatják, hogy rászolgáltak a bizalomra. Az előbb elmondottakból eredően azt mondanám, hogy a 6–10. hely környékére érhetünk oda, aztán adja a sors, illetve a futballtudás, hogy idővel majd még komolyabb helyezésekről beszélhessünk. Maga a teljes mezőny is erősödött szerintem, az igazolások is azt mutatják. Bárki bármit mond, én úgy vagyok vele, hogy például a Zalaszentgrót idén is tartani tudja azt a szintet, amit tavaly kiharcolt magának. Ezzel azt hiszem, sok mindent elmondtam arról, miként is látom az esélyeket.

Szalai-Edelholz Zalalövő

Ostrom János: – Mindenképp erősíteni szerettük volna a csapatot, ami viszonylag jól is sikerült, posztokra igazoltunk. Szeretnénk előbbre végezni, mint a tavalyi évben. Én úgy látom, egy nagyon kiegyensúlyozott bajnokság elé nézünk. Jött a két Andráshida, viszont elment a Hévíz, amelyik egy nagyon jó csapat volt. Nagyon várom a szezont, egy kiélezett, izgalmas bajnokságra számíthatunk szerintem. Az első hat hely valamelyikét céloznánk meg, ha megfelelően odafigyelünk, akkor talán beérhetünk.

Szepetnek

Domján László: – A felkészülésünket nem mondanám zökkenőmentesnek, hiszen az idei nyáron is volt mozgás a keretünkben. Az érkezőket a csapatba kell építenünk, továbbá szeretnénk, ha fiataljaink továbbfejlődnének. Célunk a bajnokság élmezőnyében végezni, és a legutóbbi hetedik helyezést mindenképp felülmúlni. Megpróbáljuk folytatni az elmúlt szezon gyors, gólra törő játékát. Hosszabb távú célkitűzéseink eléréséhez pedig szeretnénk kiszélesíteni az utánpótlásbázisunkat. Az idei bajnokságban az elmúlt évinél is kiegyenlítettebb küzdelmet várok.

Tarr Andráshida

Dobos Sándor: – Négy év után leszünk tagjai ismét a megyei bajnokság küzdelmeinek, így a mezőnyt átfogóbban meg kell ismernünk. Ehhez kell majd egy kis idő. Csapatunk kerete a kiesés után jelentősen átalakult, a felnőtt korosztályú labdarúgók közül csak Szabó Martin, Tóth László, Kalamár Milán és Balla Ádám maradtak. Illetve Fülöp Soma és Kovács László is, azonban mindketten sérültek. Fiataljainkkal bővült ki a keretünk, azokkal, akik eleve velünk készültek, továbbá az U19-es csapat tagjaival teljes a keretünk. Ez most így alakult, de nem is baj, hiszen egy év múlva amúgy is megléptük volna a fiatalítást. A fiatalság és a lendület lehet az erényünk, ám az életkorból adódóan a forma még ingadozhat. A cél az, hogy minél előrébb végezzünk, a csapatban van potenciál.

Technoroll Teskánd

Pergel Attila: – A 2019/2020-as szezonban egy erősebb, kiegyensúlyozottabb bajnokságot várok, mint a tavalyi évben. Úgy látom, a csapatok jól tudtak erősíteni és a megyei II. osztályból feljutó ATE, valamint az NB III-ból kiesett Tarr Andráshida is erős játékerőt képvisel. Színvonalas mérkőzések várhatók, ahol sok csapat versenyezhet a dobogós helyekért. Részemről a Teskánd csapatát a középmezőnybe várom.

Zalaszentgrót

Jankovics Péter: – A múlt évi szereplésünk csak másoknak volt meglepetés, mi tudtuk, hogy bennünk van ez az eredmény! Ezzel együtt idén már másként néznek ránk, mint az előző évben. Az idei bajnokság talán még a tavalyi-

nál is erősebb lesz, illetve kiegyensúlyozottabbnak tűnik. Mindenki próbált erősíteni, nekünk a legnagyobb erősítés, hogy szinte együtt maradt a gárda. Természetesen a bajnokság előtt felesleges latolgatni, mindig a saját dolgainkkal kell, hogy foglalkozzunk. Nagyon jó kis bajnokság elé nézünk, és a csapatomat az első három hely valamelyikére várom.