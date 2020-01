Rajt az utánpótlás futsalbajnokságban

A hét végén kezdődik a labdarúgó utánpótlás korosztályok számára kiírt téli futsalbajnokság, amire az idei esztendőben már 72 csapat nevezett. Tóth Ádám, az MLSZ Zala Megyei Igazgatóság munkatársa elmondta, a legutóbbi 45 együttes után a mostani nevezések száma is mutatja, hogy kedvelik és fontosnak tartják a csapatok is ezt a fajta vetélkedést.

A 11 és 19 év közötti korosztályok (U11, U13, U15, U17, U19) számára kiírt futsalbajnokság a felnőtt együtteseknek rendezett téli műfüves bajnoksághoz hasonló célt szolgál. A fiataloknál elsősorban a versenyeztetés biztosítása és a felkészülés színesítése mellett nem mellékesen a technikai képességek fejlesztésére is remek alkalom a teremfutball. Tóth Ádámhoz, a ZMI munkatársához tartozik a futsalbajnokság a megyei igazgatóságon belül.

– Bárki nevezhetett a megyéből a meghirdetett bajnokságra, annyi feltétele volt csak, hogy a játékosoknak egy érvényes futsaligazolást is be kellett szerezni – mondta el Tóth Ádám, amikor a részletekről kérdeztük. – Nagyon örülünk annak, hogy a hamarosan kezdődő sorozatra már összesen 72 csapat nevezett, ami a legutóbbi 45-höz képest jelentős előrelépés. Elsősorban mégis az a cél, hogy a gyerekek, a fiatalok a téli időszakban is rendszeres lehetőséget kapjanak a játékra. Egy-egy helyszínen mindig egy-egy torna zajlik az adott korosztálynak, a legjobbak pedig résztvevői lesznek a későbbi döntőnek. Sőt, az U11, U13 és U15-ös korosztályok a megyei küzdelmek után régiós, majd az országos szinten is folytathatják. A tapasztalatunk az, hogy az edzők és persze a fiatalok is örülnek ennek a sorozatnak, technikailag is lehet fejlődni, hiszen kisebb pályán zajlik a játék, több labdaérintéssel.

A fiatalok téli sorozata Zalaegerszegen két helyszínen, valamint Nagykanizsán és Zalaszentgróton zajlik majd. Összeállításunkban pedig a tornák menetrendjét közöljük. A küzdelmek a hét végén kezdődnek, most az U11-es, az U13-as és az U19-es korosztály egyes csoportjainak rendeznek tornát, majd az elkövetkező hétvégéken folyamatosan csatlakoznak be a többiek is.

U11 (2009–2011)

Zalaegerszeg 1. (Öveges-iskola): Andráshida TE, Po­lice-Ola 1, Teskánd, Zalalövő. A torna időpontjai: január 25., február 1., március 14.

Zalaegerszeg 2. (Öveges-iskola): Andráshida SC, Botfa, Páterdomb, Police-Ola 2, ZUSC 2. A torna időpontjai: január 12., február 2., március 22.

Nagykanizsa (FC Nagykanizsa munkacsarnok): FC Nagykanizsa, Kanizsa Futsal, Szepetnek, ZUSC 1. A torna időpontjai: január 18., február 2., február 22.

Zalaszentgrót (sportcsarnok): Gyenesdiás, Hévíz, Keszthelyi Haladás, Zalaszentgrót. A torna időpontjai: január 18., február 1., március 7.

U13 (2007–2009)

Zalaegerszeg 1. (Landorhegyi-iskola): Botfa, Police-Ola, Zalalövő, ZUSC 1. A torna időpontjai: január 11., február 1., március 7.

Zalaegerszeg 2. (Landorhegyi-iskola): Andráshida TE, Páterdomb, Teskánd, ZUSC 2. A torna időpontjai: január 12., február 2., március 8.

Nagykanizsa: FC Nagykanizsa, Kanizsa Futsal, Kiskanizsa, Szepetnek. A torna időpontjai: január 18., február 2., február 22.

Zalaszentgrót: Gyenesdiás, Hévíz, Keszthelyi Haladás, Zalaszentgrót. A torna időpontjai: január 19., február 2., március 1.

U15 (2005–2007)

Zalaegerszeg (Öveges-iskola): Andráshida TE, Páterdomb, Police-Ola, Teskánd, ZUSC 2. A torna időpontjai: január 26., február 16., március 1.

Nagykanizsa: FC Nagykanizsa, Kanizsa Futsal, Kiskanizsa, Nova, Szepetnek. A torna időpontjai: február 1., február 29., március 7.

Zalaszentgrót: Andráshida SC, Gyenesdiás, Türje, ZUSC 1. A torna időpontjai: január 18., február 23., március 1.

U17 (2004–2006)

Zalaegerszeg (Landorhegyi-iskola): Andráshida TE, Botfa, Páterdomb, Police-Ola, Teskánd. A torna időpontjai: január 25., február 16., március 1.

Nagykanizsa: Kanizsa Futsal, Kiskanizsa, Lenti, Nova, Szepetnek. A torna időpontjai: január 18., február 2., február 22.

Zalaszentgrót: Andráshida SC, Keszthelyi Haladás, Türje, Zalaszentgrót. A torna időpontjai: január 19., február 2., március 7.

U19 (2001–2004)

Nagykanizsa: Andráshida SC, Becsehely, Kiskanizsa, Szepetnek, ZUSC. A torna időpontjai: január 19., január 26., február 1.

Zalaszentgrót: Andráshida TE, Keszthelyi Haladás, Pá­terdomb, Police-Ola, Zalalövő, Zalaszentgrót. A torna időpontjai: január 12., január 25., február 9., február 16.