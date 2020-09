Rajt a teke Szuper Ligában

Az országos tekeszövetség sem hirdetett végeredményt az elmúlt szezon végén. A Szuper Liga zalai csapatai rosszul jártak ezzel, hiszen a ZTE-ZÁÉV női és a ZTK-FMVas férfiegyüttese is az első helyen állt. A két klubnál túltették magukat a történteken, s bizakodva várják a hétvégi bajnoki rajtot.

– Amatőr csapat lévén a felkészülés során maximálisan igyekszünk alkalmazkodni a játékosok munkarendjéhez – hangoztatta Baján János, a ZTE-ZÁÉV edzője. – Úgy döntöttünk, a járványhelyzet miatt nem veszünk részt tornákon, így is csökkentve az esélyét, hogy elkapjuk a vírust. Hazai környezetben minden adott, hogy jó formába lendüljünk a rajtra.

Az új idényre jelentősen átalakult a ZTE játékosállománya. Nemes Juhász Gabriella, Szabó Márta, Kovács Dóra és Molnár Anikó befejezte az aktív játékot, helyükre érkezett az ificsapatból a korosztályos válogatott Sabján Csenge, illetve leigazolták az NB III-as Zalaszentgróttól Lántzky Alizt. A Zala megyei szövetség elnöke, Monostori Anita pedig aktivizálta magát, a ZTE-ZÁÉV játékosa lett.

A klubnál elmondták: a környéken nincsen más minőségi női csapat, így pedig igazolni rendkívül nehéz feladat.

– Mindössze hétfős keret áll rendelkezésemre – folytatta Baján János. – Ez arra elég, hogy lejátsszuk a bajnokságot – ha nem jön közbe sérülés. A nemzetközi szövetség a járvány­ügyi helyzet miatt lefújta a Világkupát, a Bajnokok Ligáját és az összes többi rendezvényét.

A nemzetközi porondon amúgy is kevés lett volna az esélyünk a jó szereplésre. Szerencsére négy rutinos játékos, Airizer Emese, Csurgai Anita, Gál Henriett és Hegedüs Anita rendelkezésemre áll, de nagy kérdés, mennyire bírják a terhelést. A nehézségek ellenére jó lenne felkapaszkodni a dobogóra, ami nem lesz egyszerű. A bajnokság nyitányán a Tatabánya vendégei leszünk, jelen állás szerint a két csapat hasonló játékerőt képvisel. Jó lenne győzelemmel rajtolni.

A ZTK-FMVas csapatánál kisebb volt a nyári mozgás.

– Július vége felé kezdtük az edzéseket – mondta Fehér László edző. – Azóta szinte minden hétvégén pályára léptünk valamilyen előkészületi tornán, hogy minél jobb formába kerüljünk.

Rudolf Balázs osztrák csapathoz távozott. Helyére érkezett a többszörös világbajnok Kakukk Levente Répcelakról, illetve visszatért a csapathoz Járfás László, Járfás Szilárd bátyja. A játékosok közül Fehér Zoltán rehabilitációra jár, miként Kakukk is. Nem akarják siettetni visszatérésüket, a bajnoki rajton még nem szerepelnek a zalaiaknál.

– Ellenlábasaink sem tétlenkedtek a nyáron – vélekedett Fehér László. – A Szeged két szerb világbajnokot igazolt, a Répcelak ifi válogatott tekézőkkel erősített, illetve ott van a Ferencváros is, velük leszünk harcban az arany­éremért. Szeretnénk visszahódítani a bajnoki címet, már csak amiatt is, ahogy az előző szezon véget ért. Mindez azonban nem lesz egyszerű feladat. A járványhelyzet miatt a férfiaknál is törölték az összes nemzetközi kupaversenyt és világbajnokságot. Az új idényben csak a Szuper Ligára koncentrálunk, itt szeretnénk maradandót alkotni. A nyitányon hazai környezetben, a Nyíregyháza ellen fölényes győzelmet várok.