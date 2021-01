Rajt a női kézilabda NB II-ben – halasztott mérkőzésekkel

Már a hétvégén útjára indul a labda a női kézilabda NB II Délnyugati csoportjában. A sereghajtó Tungsram SE csapata is pályára léphet, méghozzá vasárnap a BVSC-Zugló otthonában, a Hévíz SK pedig Duna­újvárosban a DKKA vendége lesz.

A Baranyai Zsolt által edzett kanizsai kézis hölgyek számára (is) a helyzetet némileg a kényszer szülte.

– Igazából mind a fővárosi vasutasok elleni e heti, majd a jövő szombati, Tolna KC-val szembeni meccsünk is elmaradt találkozók pótlása az őszről – mondta Baranyai Zsolt, a Tungi trénere.

– Nem állunk amúgy sem egyszerű félszezon előtt, hiszen 16 találkozóval számolhatunk a tavasz végéig, ami azt jelenti, hogy május végéig gyakorlatilag csak egy hétvégénk maradhat szabadon. Nincs ezzel gond, hiszen így a tréningek helyett is mérkőzéseket játszhatunk. A felkészülésünket már január 4-én elkezdhettük, mivel sok elmaradt bajnokink van még, így tudtuk, hogy mire számíthatunk idén. Játékosaim eddig is jól dolgoztak, no és legyünk őszinték: talán jobb is ilyen sűrű ritmusban mérkőzni, mint mondjuk háromhetente egy-egy meccset letudni. A célunk ugyanaz maradt, tehát szeretnénk, hogy néhány csapat mögöttünk zárjon majd a tabellán. Vallom ugyanis: vagyunk annyira jók, hogy ez be is következhessen. Túlzottan sok változás nem történt a keretben, Tóth Ivett kapust ugyan visszarendelte a Csurgói NKC, de ha minden jól alakul, két hálóőr érkezhet majd a NEKA soraiból hozzánk.

Szokatlanul korán, már január utolsó napján, vasárnap megkezdi NB II-es szereplését a Hévíz női kézilabdacsapata is. Az őszi szezon jól sikerült, hiszen pontszerzés tekintetében hetven százalék fölött teljesítettek a zöld-fehérek, akik közül az elmúlt év legjobbjának az irányító Burghardt Lukréciát választották.

A mostani rendkívül korai kezdés oka pedig, hogy a járványhelyzet miatt az ellenfelek kérésére a hévíziek négy mérkőzését is elhalasztották. Vasárnap éppen a tabellán 2. helyen álló Dunaújváros otthonában lépnek pályára, majd tavasszal még további 14 követi ezt az összecsapást… Ilyenre nem volt példa a csapat 22 éves NB-s története során, ami különös igénybevételt jelent.

Újság a csapat háza táján, hogy kiváló szélsőjük, Borsi Bianka és a csapat edzője, Kissné Gliba Adrienn is gyermekáldás előtt áll. A vezetőedző, aki már másfél évtizede szolgálja a klubot, továbbra is vezeti a tréningeket, őt kérdeztük a felkészülésről.

– Szervezetten és jól dolgoztak a lányok, a létszámunk nem változott – hallottuk Kissné Gliba Adrienntől.

– Külön köszönet a támogatóinknak, akik továbbra is velünk vannak, valamint azon szurkolóinknak egyenként is, akik a zárt kapus mérkőzések ellenére a csarnokon kívülről is buzdítanak minket. Szeretném, ha az őszi jó formát tudnánk folytatni, s megőriznénk helyezésünket május végére is.

A csapatkapitány Molnár Anna szerint is örülnek, hogy űzhetik sportágukat, noha többségüknek rendkívül hiányoznak a szurkolók. A tavasz legfőbb nehézségét az erős ellenfeleken kívül szerinte az okozza, hogy kevesen vannak a keretben. Vasárnap a csoport egyik legjobb fiatal csapatához utaznak.