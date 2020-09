Rajt a kézilabda NB II.-ben is

A hétvégén rajtol a kézilabdázók NB II.-es bajnoksága, melyben négy zalai csapat lesz érdekelt. Annyi változás lesz az elmúlt évi sorozathoz képest, hogy ezúttal valamennyi csapatunk a Délnyugati csoportba nyert besorolást.

A kanizsai Tungsram SE úgy férfi, mint női vonalon érdekelt. Amint arról már beszámoltunk, Csalló Ádám játékos-edző csapata a férfiak mezőnyében akár ott is folytathatja, ahol még márciusban, az előző idény berekesztése alkalmával abbahagyta. Tehát a bajnoki tabella elején „rendezkedhet be”. Egy biztos, a felkészülési időszak meccsei jól sikerültek Péter Barnabásék számára. Szombaton a nagykanizsai férfi együttes hazai környezetben startolhat 18 órától, de ahogyan arra már következtetni lehetett, a teremsportágak esetében – a járványügyi helyzet kapcsán – a meccsek megtekintésére vonatkozó előírások kimondottan képlékenyek lehetnek.

Néhány hete volt már rá példa, hogy a Tungsram SE férfi gárdájának Pécsi VSE elleni felkészülési mérkőzését is gondosan kikészített kézfertőtlenítő használata mellett lehetett megtekinteni. A tendencia a szigorítás felé haladt tovább, mivel a dél-zalaiak idénynyitó találkozóját szombaton 18 órától a Hőgyészi SC ellen zárt kapuk mellett rendezhetik. A klub részéről azt a tájékoztatást kaptuk, hogy az intézkedés visszavonásig érvényes.

A Tungsram SE női együttesénél az eltelt hónapokban edzőváltás történt, hiszen Tóth László helyett immár Baranyai Zsolt vezeti a hölgyeket, akik a Délnyugati csoportban vasárnap 15 órától a BBSC Balatonboglár otthonában indíthatnak.

– Abszolút módon elégedett lehetek játékosaim hozzáállásával a felkészülési időszakunkban, melyet még augusztus elején kezdtünk – mondta el a berzencei illetőségű Baranyai Zsolt, aki aktív kézilabdázóként még a Tungi férfi gárdájában is játszani fog az idény során. – Azt azért gyorsan megjegyezném, hogy Kanizsára érkezve még szoknom kellett a környezetet, de majd’ másfél hónapnyi munka után csak a legjobbakat mondhatom. A keretből Herman Nikolett, valamint Szalai Jázmin távozott, Czinderi Ivett, Füstös Nóra, Horváth Alexandra, illetve Szabó Eszter érkeztek. Edzőmeccseken is volt lehetőségük bizonyítani a kerettagoknak, s azok alapján is bizakodva várhatjuk a bajnoki szezont.

Maradva a hölgyeknél, közel hathetes felkészülési időszakkal készült a 2020/21-es NB II.-es női kézilabda szezonra az Egerszegi Kézilabda Klub csapata. Idén már a délnyugati csoportban játszanak majd a lányok, továbbra is Csatáné Balogh Beatrix irányításával.

– Az együttes gerincét sikerült egyben tartanunk, ami nagyon fontos volt számunkra. Egy távozó azért van, Tállai Emese személyében – beszélt előbb a változásokról Csatáné Balogh Beatrix. – A tehetséges kapus Szombathelyen folytatja a tanulmányait és a kézilabdát is. Mellette Hári Eszter anyai örömök elé néz, így egy ideig nem számíthatunk a játékára. Érkező oldalon, kapusposzton Bödör Szilvia érkezik, aki habár Zalaegerszegen él, de Marcaliban játszott. Góth Enikő Vasváron kézilabdázott eddig, és egy sérülésből felépülve csatlakozott a csapathoz, szélső és irányító poszton lesz bevethető. Meg kell még említenem Csata Pannát, aki Balatonbogláron a Nemzeti Kézilabda Akadémia kötelékében folytatja pályafutását, de kettős igazolással az EKK-ban is játszik.

A vezetőedző elmondta, hogy a lányok már várják a bajnokság indulását, hiszen március közepétől nem játszottak tétmérkőzést. Céljuk a biztos NB II.-es tagság megtartása és a fiataloknak a minél több játéklehetőség biztosítása. Szeptember 13-án 14 órától a Siófok U22-es csapatát fogadják a Kölcsey Gimnázium tornatermében, a szervezők kérik, hogy ott a nézők maszkban tekintsék meg a mérkőzést.

A Délnyugati csoport biztos tagja a Hévíz SK női együttese, amely élcsapatnak is számított korábban, ám az elmúlt bajnokságban a fiatalítás mellett döntöttek. Híreinkben már foglalkoztunk a Hévíz SK nyári felkészülésével, s azzal is, hogy az együttes irányítását a távozó Baranyai Norbert után Kissné Gliba Adrienn vette át, aki előzőleg egy évtizeden át a hévízi utánpótlásban dolgozott, s nem mellesleg a csapatot is erősítette korábban.

A Hévíz SK immár a 22. szezonját kezdi meg a Nemzeti Bajnokságban, a keret annyiban változott, hogy Borsi Bianka átmenetileg szünetelteti a kézilabdázást, három ifista, Holczer Zsófia, Lázár Réka, valamint Mórácz Julianna viszont felkerült a felnőtt keretbe. A csapat részt vett Marcaliban egy tornán, ahol a második helyen végzett. Ott különdíjas lett mint gólkirály Burghardt Lukrécia, a legjobb kapus díjat pedig Bán-Farkas Dorottya érdemelte ki, aki továbbra is kirobbanó formában van, ahogy kapustársa, a csapatkapitány Molnár Anna is.

A Hévíz SK már pénteken megkezdi az új bajnokságot, hiszen hazai pályán 18 órától a Marcalit fogadja, a találkozó zárt kapus lesz.