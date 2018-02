Radic nagyon hiányzott a ZTE-ből

A két csapat hatalmas csatát vívott, amit végül a Körmend nyert meg.

A férfi kosárlabda élvonal alapszakaszának 20. fordulójában Zalaegerszegen csapott össze tegnap este a ZTE KK és a Körmend. A nyugat-magyarországi klasszikust óriási csata végén, az utolsó percekben döntötte el a vasi alakulat.

Zalakerámia-ZTE KK-Egis Körmend – (21-20, 17-21, 15-8, 19-28)

Zalakerámia-sportcsarnok, 2700 néző. Jv.: Földházi, Pálla, Ádám.

ZTE: Kinney 20/6, Benke 17/6, Vaughn 25/12, Mohácsi 1, Szabó 7/3. Csere: Horváth, Mikovic 2, Kis. Vezetőedző: Bencze Tamás.

Körmend: Wright 11/3, Hollins 13/9, Ferencz 5/3, Horti, Tuoyo 9/3. Csere: Halász 8, Csorvási 14, Fanning 11/6, Davis 3, Németh 3/3. Vezetőedző: Gasper Potocnik.

Még el sem kezdődött az összecsapás, a hazai tábor máris rossz hírt kapott: a ZTE centere, Ivica Radic ugyanis nem melegített, a kispadon szomorkodott. A héten vírusos betegséggel küzdött a csapat fontos tagja, és ezek szerint a meccsre nem sikerült megfelelő állapotba hozni.

A kezdőben Mohácsi Máté vette át csapattársa helyét – persze nem poszt szerint. Rangadóhoz méltón, óriási lendülettel kezdtek a felek, hazai résszről Kinney és Vaughn vállalt sokat. Ebbe persze hibák is belefértek, de utóbbi például 6 perc után már 9 pontál járt (14-8). Körmendi időkérés következett, majd Hollins és Fanning tripláival zárkózott a vendég (8. p.: 16-16), miközben az ellenfélnél a két személyi hibája miatt lecserélt irányítót, Wrigh-ot Halász helyettesítette egészen jól.

Az első negyed zalai pontjai közül Kinney és Vaughn 17-et szerzett, támadó lepattanót pedig egyik félnek sem sikerült megkaparintania. A második tíz percben is folytatódott a kemény csata, mindkét oldalon a védekezést lehet elsősorban dicsérni. A ZTE részéről továbbra is a felváltva irányító Kinney és Vaughn hozta a pontok javát (13. p.: 28-24), a túloldalon sokkal inkább eloszlottak a terhek: a vasiaknak 4 csere mellett 7 pontszerző kosarasuk is volt már.

A ZTE kisebb hullámvölgybe került, a távoli dobások nem ültek, közelebb pedig nem sikerült férkőzni a gyűrűhöz (16. p.: 28-30). Benke ragadta ki a kátyúból a hazai szekeret, ám remek betörései végén faulttal együtt dobott duplái után a büntetőket kihagyta. Majd pedig a padra kényszerült, hiszen eljutott 3 személyi hibáig.

Ez, valamint a félidő utolsó pár támadásánál nagyot alkotó Wright okolható, hogy a Körmend megnyerte az első 20 percet (38-41).

A nagyszünet után elkezdett még jobban védekezni a ZTE, a Körmendet több mint 5 percen át sikerült megakadályozni a pontszerzésben. Közben a hazaiak sem ontották a kosarakat, de a vezetést mindenesetre sikerült visszavenni (25. p.: 45-41).

Az ellenfél ebben az időszakban Csorvási kosaraiban bízhatott (a center személyeskedéstől sem mentes csatát vívott a palánk alatt Szabóval), a ZTE azonban őrizte a nehezen kivívott előnyt (28. p.: 51-47). A hazai védekezésről mindent elmond, hogy a vasiakat a harmadik negyedben sikerült 10 dobott pont alatt tartani, viszont a házigazda is csak 15-ig jutott.

A záró játékrészben Szabó kiszabadult a palánk alól és bevágott egy triplát (33. p.: 59-54). Óriási csata dúlt a pályán, és a Körmendnek elmúltak a pontszerzéssel kapcsolatos korábbi gondjai (35. p.: 61-61). Hazai részről pedig elég volt három hiba és üres támadás, hogy váratlanul bajba kerüljenek a kék-fehérek (37. p.: 62-70).

Három és fél perc volt hátra, és tényleg nem volt még vége, a ZTE időkérés után triplákkal visszajött 68-70-re, de ekkor újabb hazai hibák következtek, és a vezetést visszavenni már nem sikerült. A vége előtt 24,6 másodperccel időkérés után támadott a Körmend, majd a ZTE labdát szerzett, de az azt felvivő Vaughn-t Wright utolérte, és hátulról elpöckölte tőle a labdát.

Hatalmas csata végére került ezzel pont, ezen az estén igazából egyik csapat sem érdemelt vereséget, viszont a sportág sajátosságai szerint valamelyiknek ki kellett kapnia.

Bencze Tamás: „Le a kalappal a csapat előtt, Radic távollétében, ebben a különleges szerkezetben megtett mindent a sikerért. Elterveztük, hogy az első perctől úgy harcolunk, mint ha az életünk függne tőle, ezt meg is csináltuk. Kis szerencsével nyerhettünk is volna, de ez most nem volt mellettünk.”

Gasper Potocnik: „Kicsit fáradt a csapat, az Alba-meccs óta eltelt napokat végigedzettük, de ez kellett a győzelemhez. Ez volt a 41. tétmeccsünk a szezonban, ami ráadásul óriási jelentőséggel bírt. Hősies teljesítménnyel sikerült nyerni, de jár a gratuláció a Zetének is.”