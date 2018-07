Puszika-Oszika flúfos futam huszonhetedik alkalommal

Több mint ezer résztvevővel zajlott le szombaton a Puszika-Oszika elnevezésű csónaktúra, amely a községtől 9 kilométert tesz meg Zalaszentgrótig, immár 27 éve.

Bangó Dezső szervezőtől megtudtuk, a cél változatlan és sajnos továbbra is aktuális: szeretnék ráirányítani a figyelmet az ezen a szakaszon nagyon elhanyagolt Zala folyóra, amelynek partja hajdan pázsitos és járható volt, tűzrakó helyekkel, a meder pedig kotrott és rendben tartott. Ezévben is a magyar kajak-kenu szövetség volt a rendezők partnere, akik extrém és vicces járművek vízre bocsátására biztatják a céljaikkal egyet értőket. (A díjazásban számos környékbeli vállalkozás is besegít.) Hogy valóban végig tudjanak evezni a résztvevők által épített, látványukban is derűt fakasztó kenuk, tutajok, csónakok és egyéb lélekvesztők, az Élhetőbb Zalakoppányért Közhasznú Egyesület valamennyire megtisztította a terepet. A futamot ezúttal a Győrből érkezett Pindur Kandúr nevű férficsapat nyerte. Női jelmezben vágtak neki a vízi útnak, de a körülmények miatt a célban már erősen viharvert volt a járművük és többek közt a parókák is odavesztek. A második helyen a sebészek futottak be, akik komplett „kórházat” vittek a csónakjukban. Egyébként Miskolcról, Budapestről, de még Münchenből is érkeztek versenyzők, s itt volt a National Geographic egyik Floridában élő fotósa is. A három napra tervezett programot ingyenes koncertek kísérték, a gyerekek láthattak bábszínházat, a felnőttek neki való tánc show-t. A flúgos futam elnevezése Bangó Dezső becenevét őrzi.