Pótolják az elmaradt bajnokságokat – A Göcsej KTFE és a TRIÓ Egerszeg ZTC tájfutói álltak rajthoz

Tájékozódási futás sportágban a tavaszról elhalasztott bajnoki versenyeket sorra pótolják ősszel. A szeptemberben, Zalaegerszegen nagy sikerrel lebonyolított rövidtávú versenyeket követően Kiskunmajsa térségében az országos egyesületi váltóbajnokságot és az éjszakai országos bajnokságot rendezték meg.

Mindkét bajnoki viadalon a Göcsej KTFE és a TRIÓ Egerszeg ZTC tájfutói álltak rajthoz Zala megyéből. Az egyesületi váltóbajnokságon egy-egy klub váltóiban több korosztály tájfutói is helyet kaptak, az eredmények pedig az adott klub utánpótlás munkáját is reprezentálják. Az alföldi, homokbuckás, a domborzatot és a növényzetet tekintve is szabdalt terepen, technikás pályákon több zalai csapat is pontszerző helyen végzett.

Pontszerző zalai váltók eredményei. Férfiak: 11. TRIÓ Egerszeg ZTC (Kolcsár Bulcsú, Kovács Zsolt, Molnár Levente, Csertán András, Fekete Sámuel). Nők: 10. TRIÓ Egerszeg ZTC (Molnár Csenge, Radó Gyöngyvér, Antal Sára, Rövid Boglárka, Antal Virág) 12. Göcsej KTFE (Kovács Anikó, Czigány Emma, Czebei Luca, Pózna Anna, Ráduly Anna). N120: 4. TRIÓ Egerszeg ZTC (Pap Viktória, Szabó Ágnes, Sárecz Éva). F170: 6. TRIÓ Egerszeg ZTC (Fehér Ferenc, Mitró Zoltán, Uhlir Péter, Sárecz Lajos).

Ugyanazon a terepen, rövid pihenőt követően az éjszakai bajnokságon több mint háromszáz versenyző mérette meg magát. Az éjszakai sötétben sokkal komolyabb tájékozódási kihívást jelentett a technikás terep. A zalaiak közül a legjobban Sárecz Éva (TRIÓ Egerszeg ZTC) szerepelt, aki magabiztos versenyzéssel, nagy fölénnyel nyerte meg a legfiatalabb szenior női kategória versenyét. Ebben a versenyszámban ez volt számára az első bajnoki aranyérem. Szintén dobogós eredményt ér el Fehér Ferenc (TRIÓ Egerszeg ZTC), aki az F50-es korosztályban szoros versenyben a 3. helyen érkezett célba. A pontszerző eredmények közül említést érdemel Császár Barbara és Csertán András teljesítménye, akik korosztályukban előkelő helyen végeztek.

Éjszakai bajnokság, jobb zalai eredmények. N16: 7. Antal Sára (TRIÓ Egerszeg ZTC). N21: 7. Császár Barbara (Göcsej KTFE), 9. Pózna Anna (Göcsej KTFE). N35: 1. Sárecz Éva (TRIÓ Egerszeg ZTC), 4. Szabó Ágnes (TRIÓ Egerszeg ZTC). F20: 5. Csertán András (TRIÓ Egerszeg ZTC). F45: 6. Mézes Tibor Sólyom (Göcsej KTFE). F50: 3. Fehér Ferenc (TRIÓ Egerszeg ZTC). F60: 5. Varga József (Göcsej KTFE).