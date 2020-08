Portugál és szerb védő érkezik a hétfőtől ismét itthon készülő ZTE FC-hez

Alig, hogy leszállt pénteken a ZTE FC labdarúgócsapatát szállító repülőgép, a Ciprusról hazaérkező társaság azonnal Dunavarsány felé vette az irányt, ahol edzést vezényelt a csapatnak Boér Gábor vezetőedző. A játékosok ezzel „jól jártak”, hiszen így nem kellett már vasárnap újra Egerszegen találkozniuk, hétfőtől viszont gőzerővel folytatódik a felkészülés, immár új játékosokkal kiegészülve.

Illetve ez a terv, hiszen bár a portugál Pedro Semedo érkezése szinte biztos, a 23 éves védő még nem írt alá a zalaiakhoz, ahol egy jobb oldali, információink szerint szerb védő érkezése is várható.

Boér Gábor szerint hasznos volt a ciprusi öt nap és az ott lejátszott két edzőmérkőzés. Mint beszámoltunk róla, a Nea Salamina együttesével 0-0-t játszott a ZTE, viszont a bajnok Omonia Nicosiát 1-0-ra verték Babatiék. S hogy milyen volt ez az öt nap? Nézzük a vezetőedző szemével.

– Azzal a céllal utaztunk, hogy az edzőmérkőzéseken minden kerettag megkapja a szükséges terhelést, emellett a csapatépítésen volt a hangsúly – mondta immár idehaza Boér Gábor. – Új a szakmai stáb, illetve a keret is nagyban kicserélődött, azt gondolom, hogy jobban megismerhettük egymást így, hogy öt napot gyakorlatilag egymás mellett töltöttünk. Sok fiatal is van a csapatnál, én úgy láttam, hogy a korábban itt lévők őket is segítették, hogy beilleszkedjenek a társaságba.

A két lejátszott mérkőzés szintén hangsúlyos volt, és ezekkel kapcsolatban a szakvezető leginkább annak örült, hogy a csapat nem kapott gólt.

– Az edzőmeccseken nem az eredményen van a hangsúly, de azért ez is fontos – állapította meg Boér Gábor. – A fáradtságot és a külső körülményeket (itt a nagy melegre gondolok elsősorban) is figyelembe véve jól sikerült mindkét találkozó. Messzemenő következtetést persze nem szabad levonni belőlük, hiszen a gyakorlásé volt a főszerep, és mindkét meccsen mást játszottunk. Összességében előreléptünk, védekezésben mindenképpen.

Hétfőtől újra Zalaegerszegen edz a csapat, de mint megtudtuk, noha nem volt közös edzés, a vasárnap is már munkával telt.

– Pénteken edzettünk, így két nap pihenőt kaptak a játékosok, ám azzal a feltétellel, hogy vasárnap már mindenki egyénileg mozog, s erre megkapták az előírt programot – mondta a szakvezető. – A héten két edzőmérkőzésünk lesz, a nagyobb hangsúly a szombati, Eszék elleni hazai találkozón lesz, hiszen azt tartjuk főpróbának a bajnoki rajt előtt. A szerdai, Mura elleni meccsnek más szerepe lesz. Annak örülök, hogy nincs sérültünk, és bár kisebb gondok persze adódnak, de komolyabb probléma senkivel sincs.

A két érkező mellett a lejárt szerződésű játékosok közül Bőle Lukáccsal és Barczi Dáviddal is egyeztetnek a folytatásról, ám egyikük sem volt ott Cipruson.