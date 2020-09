Pörgős és színvonalas atlétikai versenyek a WHC Kupán

A járványhelyzet miatt tavasszal, majd a nyáron is elmaradtak a korábban megszokott atlétikai versenyek, így a Zalaszám-ZAC is csak most, szeptember elején rendezhette meg hagyományos évadnyitó viadalát, a WHC Kupát. A „Ki a leggyorsabb, ki a legkitartóbb atléta?” tehetségkutató viadal pörgős, jó ritmusú versengést hozott.

A megszokott módon az idén is országos szervezésű volt a viadal, amit a Zalaszám-ZAC évtizedek óta a május végi, június eleji vidékbajnoksággal együtt szokott megrendezni. Ezúttal őszre tolódott át ez a viadal is, melynek keretében a Zalaegerszegre látogató 9–12 éves atlétapalánták a megszokott két számban, a 60 méteres, illetve a 800 méteres síkfutásban mérhették össze erejüket. A pörgős, jó hangulatú versenyen több tehetséges fiatalra is felfigyeltek a Zalaszám-ZAC edzői. Örömteli módon megyénk fiataljai Zalaegerszeg mellett Zalaszentbalázsra és Keszthelyre is vittek haza érmeket. A zalai érmesek. U13 korosztály. 60 m: 1. Both Bálint (Zalaszám-ZAC, Liszt-iskola) 8,3. Edző: Laczkó László. 800 m: 1. Kell Botond (Zalaszám-ZAC, Dózsa-iskola) 2:41,8. Edző: Pajor László. 60 m: 1. Csahóczi Kamilla (Keszthelyi VDSE) 8,2. Edző: Csikós József

U11 korosztály. 60 m: 2. Szabó Flórián (Zalaszentbalázs, Petőfi-iskola) 9,4. Edző: Gróf Erzsébet. 60 m: 3. Bella Mátyás (Zalaszám-ZAC, Liszt-iskola) 9,4. Edző: Bella-Kálmán Eszter. 800 m: 2. Szabó Flórián (Zalaszentbalázs, Petőfi-iskola 2:50,7. Edző: Gróf Erzsébet. 800 m: 3. Farkas Máté (Zalaszám-ZAC, Dózsa-iskola) 2:50,9. Edző: Pajor László. 800 m: 3. Tóth Vivien (Zalaszám-ZAC, Dózsa-iskola) 3:04,2. Edző: Pajor László.