Ponttal tér haza a ZTE FC Mezőkövesdről

A labdarúgó NB I. 2. fordulója már pénteken délután megkezdődött, méghozzá a Mezőkövesd – ZTE FC találkozóval, de ez a forduló mindenképpen csonka lesz, hiszen két találkozót elhalasztottak, így összesen négy találkozót rendeznek a meg a hét végén. A ZTE FC újabb döntetlent játszott, amely vezetett is a mérkőzésen, ám összességében fontos pontot szerzett.

Mezőkövesd-Zsóry FC – ZTE FC 1-1 (0-1)

Mezőkövesd, 2018 néző. Jv.: Solymosi (Horváth R., Szalai).

Mezőkövesd: Szappanos – Vadnai – Guzmics, Katanec, Lakvekhelian (Eperjesi, 80.) – Cseri, Berecz, Szeles, Besirovic (Vajda, 61.) – Nagy D. (Jurina, 59.), Serderov. Vezetőedző: Kuttor Attila.

ZTE FC: Demjén – Tanasin, Zivko, Bobál D., Gergényi – Sankovic, Lesjak, Bedi – Szánthó (Koszta, 51.), Babati (Zimonyi, 89.), Vass (Kovács B., 67.). Vezetőedző: Boér Gábor.

Gólszerzők: Jurina (62.), illetve Vass (37.).

Sárga lap: Sankovic (51.), Zivko (76.).

A pénteki kánikulának megfelelően rekkenő hőségben kezdődött a találkozó, a ZTE FC együttesében pedig ismét bemutatkozott egy új igazolás. Na nem Koszta Márk, akit a héten szerződtetett az egerszegi csapat, viszont már kispados volt, hanem Vass Patrik. Ő az MTK-tól érkezett a nyáron, de a nyitófordulóban még nem kapott lehetőséget. A Mezőkövesd együttesében kezdőként kapott helyet az a Matija Katanec, aki a tavasszal kölcsönben a ZTE-t erősítette, no és a kapuban ott volt Szappanos Péter, aki korábban négy évet is védett a ZTE kapusaként.

Nem indult túl heves iramban a mérkőzés, ám az látszott, hogy mindkét csapat támadószellemben próbál futballozni, de helyzetek nem adódtak. Mondhatni, kiegyenlített volt a találkozó, a ZTE letámadott, hogy aztán a 21. percben Berecz lövését kelljen Demjénnek védenie. A 23. percben Nagy D. betalált a ZTE kapujába, de les miatt érvénytelenítették a találatot, s az „zavarhatta meg” a játékvezetőket, hogy a hazaiknál ketten is tétlen lesen zártak vissza, csak éppen nem Nagy… A ZTE FC megint harcosan futballozott, és volt, hogy többet is támadott. A 32. percben Vass került lövőhelyzetbe, de lökete mellé ment, aztán… Jött a gól! Méghozzá az egerszegi, amikor a 37. percben Bedi remek keresztpasszal indította Babatit, aki átvette a labdát, majd jobbról remek mozdulattal emelt Vasshoz, aki futtából, a kaputól hét méterről lőtt, 0-1. Szapannos tehetetlen volt. Remek akció volt és Vass Patrik előtte is már nagy kedvvel futballozott, a gól után pedig a ZTE érezhetően fölénybe is került.

A szünet után a ZTE FC folytatta korábbi játékát és először Boér Gábor cserélt. Pályára küldte Koszta Márkot, aki két idényt is eltöltött korábban Mezőkövesden, az egerszegiek továbbra is taktikusan, higgadtan futballozott. Kuttor Attila, a hazaiak szakvezetője is cserélt és ennek jelentősége lett. A 62. percben ugyanis az a Jurina léphetett ki Cseri passza után, aki előtte érkezett a pályára és kissé balról 8 méterről lőtt a ZTE kapujába, 1-1. Előtte Jurina mellett Zivko esett el, akinek a lábát eltalálta a támadó. A zalaiak szabálytalanságot reklamáltak, de a játékvezető nem látott semmit. Egerszegi szempontból kár volt a bekapott gólért, hiszen jól játszott, aztán a 68. percben Sankovic került lövőhelyzetbe, ám 12 méterről mellé helyezett. A Mezőkövesd próbálta felpörgetni a meccset, Jurina veszélyesen is futballozott, de összességében sok volt a hiba. Ami a zalaiak játékára is jellemző volt, és a házigazda igyekezett nyomás alá helyezni a vendégeket. Ugyanakkor a ZTE egyáltalán nem szorult be, hanem bátran támadott és mindkét csapat győzelemre játszott. Boér Gábor egy vérbeli támadót, Zimonyi Dávidot is beküldte, aki élete első NB I.-es mérkőzésén szerepelhetett, előtte a harmadik vonalban rúgta a gólokat. Az eredmény viszont már nem változott, a ZTE FC a Fehérvár FC elleni meccse után újabb döntetlent ért el, ezúttal idegenben. A pontszerzés komoly fegyvertény Boér Gábor együttese részéről, de több is lehetett volna ebben a találkozóban.