Pontszerzés után vonulnak téli pihenőre a zalaiak

Idegenbeli dupla pontszerzéssel zárta 2020-at megyénk két NB III.-as labdarúgócsapata a Nyugati csoportban – az FC Nagykanizsa és a ZTE FC II. háza táján is jó érzésekkel kezdhetik tehát a téli szünetet.

A dél-zalai alakulat Veszprémben zárta a bajnokság első felvonását, és a 21. fordulóban 3-3-ra végződött meccs után a tabella 7. helyén áll.

A nagykanizsai labdarúgócsapat majdnem olyan fordulatos találkozón ért el döntetlent a VLS Veszprém otthonában, mint tette azt néhány héttel korábban a III. Kerületnél (4-4). A mostani mérkőzés különösen emlékezetes maradhat Ekker Milánnak, aki, mondhatni, Mikulás-napi ajándékként, illetve négy nappal 22. születésnapja előtt duplázott, és mindez pontszerzést eredményezett az FCN-nek.

– Alaposan felkészültünk a veszprémi mérkőzésre, szerettük volna győzelemmel befejezni az őszi szezont – fogalmazott a korábbi utánpótlás-válogatott labdarúgó. – A meccs nem úgy indult, ahogy terveztük, korán hátrányba kerültünk, de mint már többször is előfordult ebben az idényben, sikerült fordítanunk. A találkozón később több szituációból is pechesen jöttünk ki. A második félidőben nagy erőket mozgósítottunk, mindent megtettünk a győzelemért, ugyanakkor sajnos ez most csak egy döntetlenre volt elég. Nagyon örülök a két gólomnak és annak is, hogy az ősszel többször eredményes tudtam lenni. Számomra azonban mindig a csapat az első, így az a legfontosabb, hogy az együttes jól szerepeljen.

Az őszi szezon nagykanizsai szereplése mindenesetre jó kiindulási alap lehet a tavaszi folytatásra.

Nem gondolkodhatnak másként erről a ZTE FC II.-nél sem: az újonc kék-fehérek a tabella 12. helyén töltik a téli szünetet, miután elhoztak egy pontot (1-1) a szebb napokat látott BKV Előre otthonából. Ez az eredmény egyébként szinte borítékolható volt az összecsapáson, hiszen a mezőny leg­gyakrabban „ikszelő” két csapatáról van szó: a házigazda hetedszer, a ZTE pedig a nyolcadik alkalommal osztozott meg augusztus óta a pontokon.

A találkozón zalai részről Csóka Dominik egyenlített a 67. percben, akivel kapcsolatban az egerszegiek mestere, Bozsik József elmondta: fiatal kora ellenére a felnőttek közé beállva egész ősszel meghatározó teljesítményt nyújtott.

– Egy újonc csapat az első évben mindig a bennmaradást jelöli meg célként – hangoztatta Bozsik József. – Az őszre tervezett pontszámból talán 3-4 hiányzik, így nagyjából elégedett vagyok. Betöltöttük a hármas küldetésünket: jó pozícióban vagyunk a tabellán, fejlődési lehetőséget adtunk a fiataloknak (gondoljunk csak a nagy csapatban is bemutatkozó Kovácsra), illetve visszajátszási lehetőséget felnőtt labdarúgóknak.

A klubnál remélik: egy kicsit még jobb tavasz után középcsapatként zárhatnak.