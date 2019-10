Pontot szerzett a ZTE FC az Újpest ellen!

A labdarúgó NB I 10. fordulójában a ZTE FC csapata az Újpest vendége volt vadonatúj Illovszky Rudolf Stadionban, amiből az is következik, hogy az Újpest egyelőre még „albérletben” játssza a mérkőzéseit. A ZTE FC nagy mezőnymunkával elhozta az egyik pontot a fővárosból.

Újpest FC – ZTE FC 0-0

Illovszky Rudolf Stadion, 2619 néző. Jv.: Medovarszky (Buzás, Kóbor).

Újpest: Banai – Pauljevic, Heris, Ristevski, Balázs B. (Burekovic, 46.) – Onovo, Sankovic – Obinna (Koszta, 80.), Zsótér, Simon K. (Bjarnason, 61.) – Feczesin.

ZTE FC: Demjén – Kocsis, Lesjak, Bobál D., Tamás K. – Bedi, Mitrovic – Babati (Hudák, 78.), Stieber (Devecseri, 87.), Radó – Ikoba (Bobál G., 71.). Vezetőedző: Dobos Barna.

Sárga lap: Stieber (76.), Mitrovic 91.)

Bár sok volt a kérdőjel a ZTE FC összeállítását illetően, ezek a kezdésre, úgymond kiegyenesedtek. A hetek óta sérüléssel bajlódó, és a két legutóbbi találkozót kihagyó Tamás Krisztián visszatért a csapatba. Babati Benjamin újra kezdő volt és kezdett Eduvie Ikoba is. Viszont a bemelegítést Szépe János is a kezdőkkel végezte, ami azt is jelenthette, hogy Tamás Krisztián – akinek az állapota korántsem volt tökéletesnek nevezhető még – esetleg már a meccs elején jelezheti, hogy cserét kér, így helyettese azonnal bevethető legyen.

Ami a házigazda Újpestet illeti, a legutóbbi két mérkőzését két vereséggel zárta, de ki ellen, ha nem az újonc ellen akart volna javítani a mérlegén. A „kell a pont” kérdés persze zalai oldalon is kulcskérdésnek tűnt. Nem keltett meglepetést, hogy az Újpest az első perctől magához ragadta a kezdeményezést. A ZTE FC érezhetően a kontrákra épített, ami nem jelentette azt, hogy csak védekezésre rendezkedett be. Maga a helyszín valóban minden igényt kielégített, hiszen a nyáron átadott vadonatúj Illovszky Rudolf Stadionban nem lehetett hibát találni. Az Újpest lövéseit Demjén hárította, vagy mellé szálltak, aztán a 12. percben Babati jó elfutása után szögletre mentettek az újpestiek. A hazaiak szándéka egyértelmű volt, nyomást próbáltak helyezni az egerszegiekre, de a 18. percben Bedi lövése ment alig mellé. Aztán a 20. percben Balázs B. bal oldali csavarását védte bravúrral Demjén, ami fontos hárítás volt. A 23. percben Bobál D. passza után Radó lépett ki, a rövid saroknál viszont passz helyett lőtt, de mellé. Belül Ikoba és a hosszún Babati is érkezett. A helyzetek tekintetében tehát egyenlő volt az állás, és a kezdeti labdabirtoklási fölénye az Újpestnek nem volt már annyira egyértelmű. A 32. percben Feczesin középről fejelt mellé. A ZTE a mélységi megindulásokban bízott, Stieber és Mitrovic passzai ebben létfontosságúak voltak. A 39. percben Stieber remekül tálalt Ikoba elé, aki a jobb oldalon érkezve, kissé kisodródva az oldalhálóba lőtt.

A második félidő is hazai próbálkozásokkal kezdődött, de aztán gyorsan visszaállt az a játék, mint az első félidő végén. Vagyis a ZTE FC nem állt vissza, feltolta a védekezését és teljesen kiegyenlített volt a találkozó. Az 55. percben Stieber lövését fogta Banai. Az egerszegiek átvették az irányítást, Stieber megint lövéssel próbálkozott, de Heris hátát találta telibe. A ZTE beszorította az Újpestet, szögleteket végezhetett el és a 62. percben éppen egy ilyen után Ikoba csúsztatása után Lesjak a kapu torkában csak centikkel maradt le a labdáról. Az újpesti közönségnek nem is tetszett ez, a hazaiak játéka pedig ismét támadóbbá vált. Kocsis Gergő nagy mezőnymunkát végzett, labdákat szerzett, s ha már az elején Tamás Krisztiánt említettük: szerencsére nem látszott rajta, hogy nem teljesen egészséges. A 68. percben Bjarnason cseles lövésénél volt résen Demjén, s ekkor a hazaiak támadtak többet. A 71. percben Ikobát hívta le a pályáról a ZTE FC vezetőedzője, akinek a helyére Bobál Gergely érkezett. A változatosság jegyében a ZTE szorult a saját térfelére, a 79. percben pedig Demjén kezéből perdült ki a labda, de nem a gólvonal mögé, hanem szögletre. Kihasználta harmadik cseréjét is az Újpest (közben a zalaiaknál Babatit Hudák váltotta), aztán a 83. percben Radó lövését tolta szögletre Banai, s ez volt hosszú idő után az első egerszegi lövés, ami kapura ment. Percek maradtak a meccsből, Devecserit is a pályára vezényelte Dobos Barna, hiszen a zalaiaknak a pontszerzés kézzelfogható közelségbe került. Ám a játéknak nem volt vége, az Újpest már nyomott, de a ZTE egy pillanatra sem ingott meg.

Az egerszegiek elhozták az egyik pontot a fővárosból, amit megérdemeltek, mert megdolgoztak érte.

Nebojsa Vignevic: „Csapatomnál még mindig azt érzem, hogy mindig csak egy embertől várják azt a bizonyos megoldást. Az első félidőben sok labda ment a kapu elé, de mindenki a tizenhatos előtt helyezkedett… A második félidőben nyomás alatt tartottuk az ellenfelet, de ez sem segített és hozzáteszem, a ZTE-nek is voltak lehetőségei. Csalódott vagyok, mert még mindig hiányzik valami, hogy egy ilyen találkozót megnyerjünk. Ez mentális kérdés is, hiszen nagyon akartuk, hogy nyerjünk, de úgy látszik nyomás alatt ez nem megy.”

Dobos Barna: AZ Újpest vendégeként jó eredménynek számít a pontszerzés, e csapatom az első félidőben olyan ziccereket is kidolgozott, melyekből be kellett volna találni. A második félidőben az Újpest beszorított bennünket, de nekünk is volt helyeztünk. Most jól hárítottuk a beadásokat, de még mindig sok érkezett a kapunk elé. A végén Devecserit azért küldtem be, hogy még hatékonyabban hárítsuk ezeket.