Pontokat vesztett a Gyenes, a Csács-NSE maradt az élen

A hét végén három mérkőzést pótoltak a megyei labdarúgó I. osztályban. A Gyenesdiás nem bírt a Szepetnekkel, így a három 32 pontos csapat közül a Csács-NSE jobb gólkülönbségének köszönhetően maradt az élen.

Kinizsi SK Gyenesdiás–Szepetnek 1-1 (1-0)

Gyenesdiás, 100 néző. Jv.: Kiss N.

Gyenesdiás: Szabó Á. – Balogh, Acél, Tóth R., Kiss B. (Szokoli), Pálfi, Bolla, Hetesi (Fellner), Nagy R., Czafit, Mátó. Edző: Kocsis Norbert.

Szepetnek: Szőke – Petánovics, Kotnyek, Schuller, Török, Nagy T., Szabó Á., Pati (Zavaczky), Pataki, Bilák (Büki), Kollár. Edző: Domján László.

Szép indításokkal kezdett a hazai csapat, aminek eredményeként a 9. percben Bolla 22 méterről a kapu jobb oldalába bombázott. A félpálya és a vendégek 16-osa között folyt a játék az első félidőben, aminek a végén Hetesi ápolásra szorult és ez idő alatt Bilák fejesét fogta Szabó Á. Czafit meggondolatlan beszéddel a 44. percben begyűjtötte második sárgáját, és ezzel tíz főre olvadt a csapata. Két gyenesi szöglettel és egy szép szabadrúgással kezdődött a második játékrész. A 63. percben a leshatárról induló Kollár a büntetőpontról szépített, 1–1. Az utolsó tíz percben sokat élénkült a játék, több veszélyes támadásra is sor került mindkét oldalon, ám az eredmény nem változott. A Gyenes értékes pontokat vesztett, a vendégek győzelemmel felérő döntetlen könyvelhettek el.

Kocsis Norbert: „A mai mérkőzésen tartalékosan álltunk fel, de tisztában voltunk a találkozó fontosságával, ennek érdekében megtettünk mindent. Volt egy kiállításunk és egy további fontos játékosunk megsérült, kevesebb variálási lehetőségünk maradt. A második játékrészben a védekezésre helyeztük a hangsúlyt. Kaptunk lesgyanús szituációból gólt, mindent megpróbáltunk, hogy tudjunk válaszolni rá, az első helyünk múlott ezen. A dobogón végeztünk, bravúros őszön vagyunk túl, két vereség és két döntetlen után minden mérkőzést megnyertünk. Mindent összevetve gyönyörű ősz áll mögöttünk, most egy kicsit keserűek vagyunk.”

Domján László: „Kilenc játékosunk hiányzott, ennek ellenére harcos mérkőzésen sikerült döntetlent elérnünk. A hazaiak fegyelmezetlenség miatt 10 emberre fogyatkoztak, biztos nehezebb dolgunk lett volna, ha Czafit a pályán marad, így is úgy gondolom a játék képe alapján igazságos döntetlen született.”

Gólszerzők: Bolla, ill. Kollár. Jók: Acél, Balogh, Tóth R., Bolla, Kiss B., ill. az egész csapat. Kiállítva: Czafit (44., Gyenesdiás). U19: Gyenesdiás–Szepetnek 2–0.

Olajmunkás Gellénháza–Technoroll Teskánd 2-0 (1-0)

Gellénháza, 30 néző. Jv.: Varga P.

Gellénháza: Osbáth – Czibor, Lukács B., Bognár K., Horváth B., Lukács L., Bognár P., Szabó, Nagy, Mavolo, Odonics. Edző: Bencze Péter.

Teskánd: Pergel – Kiss, Boronyák, Szabó, Mehdi, Major, Bedő, Bailo (Szekeres), Gulyás (Czigány), Magyar, Czene (Deák). Edző: Pergel Attila.

Egy héttel tovább tartott az őszi szezon a két pályára lépő csapatnak, hiszen az Olajmunkás kupamérkőzése miatt elmaradt 7. fordulóbeli meccsüket pótolták most. November végéhez képest jónak mondható pályán küzdöttek a felek, amikor a 13. percben jó 18 méterről tekert a kapuba Odonics Péter. A vendégek voltak aktívabbak, ám hiába támadtak és sikerült sokszor kapujuk elé szorítaniuk vendéglátóikat, a jól teljesítő gellénházi védelem mellett gólképtelennek bizonyultak. Helyzetet csak a hazaiak tudtak kihasználni, így 20 perccel a lefújás előtt Bognár Kristóf közeli fejese pecsételte meg sorsukat. Az Olajmunkás a bajnokság első felében valamennyi hazai mérkőzését megnyerve, hármas holtversenyben a tabella éléről várhatja a folytatást.

Gólszerzők: Odonics, Bognár K. Jók: a teljes hazai, ill. az egész vendégcsapat. U19: Gellénháza–Teskánd 2–0.

Semjénháza–Tarr Andráshida SC 1-3 (0-0)

Semjénháza, 100 néző. Jv.: Siket L.

Semjénháza: Szakmeiszter – Németh, Kovács, Horváth Ma., Kapuvári, Zsohár, Horváth Má., Pál, Dömötör, Csányi, Varga. Edző: Németh István.

Andráshida SC: Orbán – Tóth (Koroknyai), Bakó (Molnár), Csongár, Czotter, Fábián (Horváth L.), Kalamár (Pungor), Balla, Temlén, Szabó, Czafit. Edző: Dobos Sándor.

Kitűnő játékvezetés mellett a tartalékos hazaiak amíg bírták erővel, egyenrangú ellenfelei voltak az Andráshidának. Le a kalappal a hazai csapat előtt. A semjénházaiak minden sportolónak jó téli pihenőt kívánnak.

Gólszerzők: Dömötör, ill. Szabó M., Bolla, Pungor. Jók: az egész csapat, ill. Czotter, Temlén, Pungor.

Tudósítottak:

Bartusch Géza (Gellén­háza), Góth Imre (Gyenesdiás), Kárpáti István (Semjénháza).