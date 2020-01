Péntektől vasárnap estig tart a 9. Szabadics Kanizsa Kupa

Újabb teremfoci csúcs következik péntektől a városban: a Zsigmondy- és a Tungsram-csarnokokban vasárnap estig zajlanak a 9. Szabadics Kanizsa Kupa küzdelmei.

A szervezők részéről Gór Miklós elmondta: a pénteken 17.30 órakor rajtoló seregszemlére 25 csapat nevezett, a programot pedig egy ötös létszámú csoport nyitja, majd szombaton öt kvartett együttesei lépnek parkettre. Azon a napon 8.30-kor kezdenek az együttesek, míg vasárnap, az egyenes kieséses szakasz 9 órakor kezdődik. A mezőnyben lesznek fővárosi, lenti, zalaegerszegi és horvát gárdák is. Azok a csapatok, amelyek nem jutnak tovább a csoportból, vasárnap 8.30-tól a Tungsram-csarnokban vívnak a Tisztelet Kupáért, a „nagy” tornán pedig a Zsigmondyban 17 órakor kezdődik a bronzmeccs, a finálét pedig 17.25-re tervezik.

– Egy csapat sajnálatos családi esemény miatt visszamondta a részvételt, de a mezőny így sem kicsi – fogalmazott Gór Miklós. – Már a sorsolás is ígér izgalmakat, nem beszélve a meccsekről.

Nincs kizárva, hogy még az utolsó pillanatokban is előforduljon változtatás, a horvátországi Perlak gárdájának ugyanis egy hazai torna is „képben van” erre a hétvégére. A kanizsai mezőnyre azonban akkor sem lehet majd panasz, ha ők esetleg távol maradnak a kupá­tól – ez derül ki például Gyepes Péter szavaiból is, aki az előző hétvégén a Kuti SE színeiben egy zalakomári tornán örülhetett győzelemnek, most pedig társaival a kilencedik Szabadics Kanizsa Kupáért küzd majd.

– Igazán jó idényt megyünk eddig teremben, hiszen négy teremtornából hármat behúztunk ezekben a hetekben, valamint szereztünk egy bronz­érmet is – mondta el az anno még a kispesti utánpótlásban is megfordult 23 éves játékos, aki az ősszel nagy pályán egy osztrák, alacsonyabb osztályú csapatban futballozott. – Remélem, sikerül valamit a Kanizsa Kupán is villantanunk, melyen ugyan nem Kuti néven indulunk, de a korábbiakhoz hasonló színvonalon szeretnénk bizonyítani. Ezúttal szerencsére én is játszhatok, nem hátráltat sérülés.