Pénteken rajt a jubileumi Göcsej Kupán – vasárnapig tart a meccsfolyam

Péntektől vasárnapig rendezik meg a Forest Hungary 50. Nemzetközi Kosárlabda Göcsej Kupát a Zalakerámia Sportcsarnokban, melyen négy-négy női, illetve férfi csapat szerepel. Különös figyelem irányul a három nap során a két zalai együttesre, így a ZTE NKK, illetve a Zalakerámia-ZTE KK csapatának szakvezetőit kérdeztük a nyitány előtt.

Elöljáróban annyit: pontosan két hét múlva kezdődik a 2019–2020. évi NB I A csoportos bajnokság, s ha úgy vesszük, akkor a csapatok már a felkészülésük hajrájánál tartanak. A Göcsej Kupán a nőknél a ZTE NKK mellett a Szekszárd, a Győr és a svéd Lulea Basket indul. A ZTE NKK kerete a nyáron átalakult és új vezetőedző érkezett a csapat élére. Az együttes két felkészülési találkozón már túljutott, mindkettőt a PEAC-Pécs ellen vívta és mindkétszer vereséget szenvedett.

– A felkészülésben ott tartunk, ahol ebben az időszakban tartani kell – kezdte evvel Molnár József, a ZTE NKK vezetőedzője, amikor a pénteken kezdődő tornával kapcsolatban megkerestük. – A Göcsej Kupától azt várom, a hátvéd- és a belső posztokon, de általában minden játékosomra igaz ez, hogy agresszívabbnak kell lennünk. A másik dolog, amit várok, hogy mindenki, így magyar és külföldi játékos minél jobban megtalálja a helyét a csapatban. Erős ellenfelekkel játszunk, ez egy nagy kihívás és hasznos is, hiszen a felkészülést szolgálja.

Arról, hogy mi lesz a fontosabb, az eredmény vagy a játék minősége, a szakvezető így válaszolt:

– Mindkettő! A bajnokságban is az eredményt számolják, és nem azt, hogy milyen szép játékot nyújtasz. Ez most is igaz lesz.

A férfiaknál a Zalakerámia-ZTE KK mellett a Sopron KC, az osztrák Fürstenfeld Panthers és a szlovák Levicki Patrioti csapata indul. A ZTE KK két hete a Sopronnal már játszott felkészülési meccset és győzött. Vasárnap a bajnoki címvédő Falco KC zárt kapus találkozón győzött 97-93-ra a zalaiak ellen, ám csak a hajrában fordított a vasi együttes. A ZTE KK vezetőedzője, Bencze Tamás szerint a tervezettek szerint halad a felkészülésük. Illetve…

– Ami hátráltat bennünket, hogy Ubilla sérült, a combizma húzódott meg, ő a Falco ellen sem játszhatott és Simon Kristóf is csak most kezdheti el az edzéseket – mondta Bencze Tamás. – Ubilla nem biztos, hogy pályára lép a Göcsej Kupán, de majd meglátjuk. Szabó Zsoltnak fáj a bokája, a többiek összességében rendben vannak. Nyilvánvaló, hogy a győzelem mindig jól jön, ugyanakkor a vereség ellenére sem voltam elégedetlen a Falco KC elleni találkozónkkal. Sok pozitívumot láttam, a végjátékot persze elbuktuk, de Ubilla nem játszott, az ellenfél pedig előrébb tart a felkészülésében, hiszen a vasiak a hét végén már nemzetközi kupameccset vívnak. A Göcsej Kupán ugyanúgy fontos lesz, hogy jól játsszunk, de az is, hogy lehetőleg minél eredményesebbek legyünk. Haladunk a munkában, a kupa arra is jó lesz, hogy más stílusú csapatokkal összemérhetjük az erőnket. Ezenkívül a Sopron már teljes kerettel érkezik.

Bencze Tamás elmondta, egyelőre nem törekedtek arra, hogy mindenáron szélesítsék a repertoárjukat, inkább a meglévőt akarják mélyíteni. A Göcsej Kupa után lesz még két hét a rajtig, hogy mindenben továbblépjenek.