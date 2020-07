Pénteken kezdődött volna az olimpia – Major Veronika is Tokióra gondolt

Ha a koronavírus-járvány nem szólt volna közbe, akkor pénteken kezdődött volna Tokióban a XXXII. Nyári Olimpiai Játékok. A játékokat elhalasztották, egy év múlva, 2021. július 23-án lobban fel az olimpia lángja.

A sportvilág már belenyugodott a Nemzetközi Olimpiai Bizottság március 24-én hozott döntésébe, hogy az idén nem rendezik meg a nyári játékokat. Mostanáig megyénkből egyedül Major Veronika, a BEFAG Keszthelyi Erdész LK sportlövője kvalifikálta magát Tokióba.

–Mondhatni, hogy minden órában eszembe jut, hogy most lenne a megnyitó, és most ott lennék Tokióban. Sajnálom, hogy így alakult, viszont úgy érzem, hogy testben és lékben is ugyanolyan felkészült vagyok, és megállnám a helyemet, ha most rendeznék a játékokat – nyilatkozta Major Veronika az NSO Tv-nek.

A tokiói olimpiai stadionban ünnepséget rendeztek annak apropóján, hogy egy év múlva kezdődnek meg a nyári játékok küzdelmei.