Pénteken indul az Extraliga idei szezonja, a Kanizsa Sörgyár SE ott lesz a rajton

A női asztalitenisz Extraliga új idényének rajtja máris eljött, hiszen péntektől vasárnapig a fővárosi Ormai-csarnokban rendezik meg az első négy fordulót. A Kanizsa Sörgyár SE csapata is ott lesz a rajton.

Mindebből az is kiderül, hogy a női Extraliga 2021–2022. évi sorozata is a korábban tapasztalt tornarendszerben zajlik majd. Mint megtudtuk, annyi újdonság mégis lesz, hogy a háromfős csapatokban kötelező lesz egy U21-es korosztályú játékost szerepeltetni, továbbá, hogy nyolc helyett tizenkét csapat alkotja a mezőnyt.

A feljutó Ambrus Asztalitenisz Akadémia és a Békés csapatai mellett indulási jogot kapott a paraválogatottal megegyező Győr és az Ajka is.

A kanizsai csapat kerete egy helyen változott a tavalyihoz képest. Az együttes legjobbját, a román Arina Singeorzant nem tudták megtartani, helyére a szerb Ivana Vejnovic érkezett. Az U21-es játékos Orbán Flóra és Kovács Melánia közül kerül majd ki, és Jakabfi Imre csapatvezető elmondta, ők felváltva fognak játszani.

Radmila Tominjak, Ivana Vejnovic, Végh Zsuzsanna, Mátrai Alexandra közül kerül ki a másik két játékos.

– Nemcsak mennyiségileg, de minőségileg is sokat változott a mezőny – állapította meg a nyitány előtt Jakabfi Imre. – Magyar és külföldi válogatottakkal is erősödtek a csapatok, éppen ezért nem lesz egyszerű a tavalyi ötödik helyezésünket megismételni. Pénteken a Szekszárddal, szombat délelőtt az Erdérttel, szombat délután a Békéssel, vasárnap pedig az Ajkával fogunk játszani. A Szekszárd eddig verhetetlen volt számunkra, most egy kicsit meggyengült, az Erdért egy külön kategória olimpikonokkal. A Békés sötét ló. Csak az utolsó utáni pillanatban dőlt el az indulása, a kerete teljesen ismeretlen. Az Ajka pedig nagyon jól erősített. Az első négy meccs nem ígérkezik könnyűnek, de a Szekszárd és a Békés ellen mindenképpen pontot szeretnénk szerezni. Az Ajka nagyon meleg lesz, az Erdért ellen pedig felszabadultan, nyugodtan játszhatunk.