Péntek este nyolc órakor Egerszegen: Magyarország–Horvátország

A Gera Zoltán vezette U21-es magyar labdarúgó-válogatott pénteken este 20 órától a ZTE Arénában vívja meg újabb felkészülési találkozóját. A mai ellenfél Horvátország lesz, a mérkőzés előtt a csütörtöki sajtóbeszélgetésen nyilatkozott Gera Zoltán, valamint a ZTE FC két kerettag játékosa, Bolla Bendegúz és Demjén Patrik.

Csütörtökön este már a ZTE Arénában edzett a magyar U21-es válogatott, amely Hévízről érkezett, ahol vasárnapig marad. Az együttes onnan utazik tovább az újabb felkészülési találkozójára Celjébe, ahol kedden (18.00) Szlovénia legjobbjaival találkozik. A két ország (Magyarország és Szlovénia) 2021-ben közösen rendezi meg az U21-es Európa-bajnokságot, így válogatottjaik automatikusan résztvevői az Eb-nek.

A magyar csapat hosszú felkészülést kezdett meg az augusztusban kinevezett Gera Zoltán szövetségi edzővel. Csütörtökön, a korábbi 97-szeres magyar válogatott labdarúgó azt fejtegette, hogy ugyan barátságos meccseket vívnak ebben a ciklusban, ám ők úgy tekintenek ezekre, mintha tétre menőek lennének.

– Ezek azok az alkalmak, amikor fel tudunk készülni a csapattal a későbbi Európa-bajnokságra, éppen ezért erős ellenfeleket választottunk már ebben az évben is – mondta Gera Zoltán arra kérdésre, hogy nem hiányoznak-e a válogatottnak a tétmeccsek. – A cél ugyanis az, hogy fejlődjön a társaság. Pénteki ellenfelünk, a horvát együttes keretében is találhatunk olyan labdarúgókat, akik nagyon erős bajnokságban játszanak. Fontos, hogy a mi játékosaink megtapasztalják, milyen ellenük játszani. Fontos ugyanakkor a sikerélmény is, erről soha nem szabad lemondania az U21-es válogatottnak sem. Szeretnénk pénteken is jó eredményt elérni, de még az építkezés fázisában vagyunk. Hogy érzékeltessem: erre a találkozóra is hat új játékost hívtam meg.

A ZTE FC két labdarúgója, Bolla Bendegúz és Demjén Patrik viszont folyamatosan ott van a keretben. A csütörtöki sajtóbeszélgetésre nem véletlenül őket jelölték ki, hiszen hazai pályán játszhatnak pénteken este.

– Biztosan nagyon jó érzés lesz válogatott mezben kifutni a pályára a ZTE Arénában és remélem, sok néző lesz kíváncsi ránk – ezt már Bolla Ben­degúz, a zalaiak védője mondta. – A hangulat ugyanis mindig plusz motivációt jelent. Most még ugyan a csapatépítés elején járunk, de azt gondolom, hogy már alakul a válogatott játéka.

Demjén Patrik, a ZTE kapusa a nyáron igazolt Egerszegre. Ő azt mondta, hogy már megszokta az új környezetet, de…

– Azért lesz bennem egyfajta bizonyítási vágy, hogy most például nem a ZTE mezében védhetek, persze, ha lehetőséget kapok – így Demjén Patrik. – A horvát együttest igyekeztük feltérképezni, jó csapat lesz az ellenfél, de mi próbáljuk majd a saját játékunkat játszani. Abból akarjuk a maximumot kihozni.

A horvát U21-es csapat csak a mérkőzés napján, pénteken érkezik Egerszegre.

A Magyarország–Horvátország U21-es válogatott találkozót pénteken tehát 20 órától rendezik, kapunyitás 18 órakor lesz, a szurkolók számára csak az északi tribün lesz megnyitva. A pénztárak a helyszínen 18 órakor nyitnak, a jegyek egységes, 500 forintos áron lesznek kaphatók.