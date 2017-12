Péntek este kezdődik a 24 órás torna

Ahogy korábbi írásainkban már jeleztük, új időpontban rendezik meg a hagyományos 24 órás egerszegi futballtornát, s péntek este eljön a rajt pillanata.

A megszokott január eleji időpontról váltottak év végire a IX. Szív Szerszámsziget Kupa 24 órás Teremlabdarúgó-torna szervezői, így 2017-ben második alkalommal kerül sorra a hagyományos és népszerű viadal. Pénteken 19.30-kor lesz a megnyitó a Zalakerámia sportcsarnokban, hogy másnap estig gyakorlatilag egy egybefüggő meccsfolyam „alakuljon ki”.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Huszonnégy csapat nevezett, s továbbra is megemlékeznek az elhunyt magyar és zalai sportolókról, akiknek a sportcsarnok büféjében egy emlékhelyet is kialakítanak. A torna hagyományaihoz híven jótékonysági gyűjtést is szerveznek, ezúttal a Bogáncs Állatmenhely javára, és az akció keretében bármilyen adományt elfogadnak.

A viadal döntőjét szombaton 18.45-re írták ki.