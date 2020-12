Pécsi ellenfeleket fogad a ZTE KK és a ZTE NKK

A nézők szempontjából nem mintha lenne jelentősége – hiszen továbbra is zárt kapuk mellett zajlanak a sportesemények –, de szombaton a szezonban először rendeznek kettős kosárlabda-mérkőzést a Zalakerámia Sportcsarnokban, és mindkét egerszegi csapat pécsi riválist fogad.

A Zalakerámia-ZTE KK férfi együttese kezdi a sort 16.45 órától a Pécsi VSK ellen, amellyel még az NB I A csoportos bajnokság nyitányán kellett volna játszaniuk a zalaiaknak, ám akkor az a találkozó is elmaradt. Most jöhet az egymás elleni mérkőzés, a ZTE KK-nál továbbra is Heinrich Róberttel a kispadon, hiszen az egerszegiek még nem jelentették be az új szakvezető személyét. A kék-fehérek múlt szombaton hosszú idő után nyertek, méghozzá Kaposváron, ami önbizalmat is adhat a csapatnak.

– Gőzerővel készülünk a mérkőzésre, ám attól, hogy nyertünk Kaposváron, még senki ne gondolja azt, hogy a gondjaink megoldódtak – nyitotta esélylatolgatását Heinrich Róbert, a ZTE KK megbízott vezetőedzője. Nyilvánvaló és kérdezni sem kellett, arra gondolt: azok a hiányosságok, melyek korábban is megvoltak a játékukban, egyik napról a másikra nem tűnnek el, ehhez még dolgozni kell. – A PVSK egy jó csapat, természetesen mindent megteszünk most is a győzelem érdekében. Elsősorban azt kell majd elérnünk, hogy a pécsiek ne tudjanak élni a gyors indításaikkal, hanem felállt védelem elleni játékra szeretnénk kényszeríteni őket. A csapatból mindenki hadra fogható.

Ante Nazor, a korábbi vezetőedző távozása után az a lehetőség is felmerült, hogy Heinrich Róbert nemcsak beugró lesz a kispadon, hanem a szezon végéig irányíthatja az együttest, de kérdésünkre elmondta: szó volt róla, ám nem tudja vállalni a vezetőedző­séget.

– Addig, amíg nem lesz meg az új edző, természetesen legjobb tudásom szerint készítem fel a csapatot, de úgy érzem, hogy azzal többet tudok segíteni, ha az eddigi munkámat folytatom – utalt arra, hogy évek óta a másod­edzői szerepkört tölti be.

Stárics Kornélt, a ZTE KK ügyvezetőjét arról kérdeztük, hogy miként állnak a tárgyalásaik az új edző személyét illetően.

– Elsősorban magyar edzőt keresünk a kispadra, de a hazai szakemberek tekintetében nagyon behatároltak a lehetőségeink. Külföldi trénerekkel is felvettük a kapcsolatot, de az, hogy mikor jelenthetjük be a csapat új vezetőedzőjét, egyelőre még képlékeny – mondta el érdeklődésünkre az ügyvezető.

A férfi mérkőzést ­követi 19 órától a ZTE NKK NB I A csoportos találkozója, a PINKK-Pécs ellen. Kőkemény alsóházi rangadó lesz ez, amin az egerszegiek vissza szeretnének vágni a korábbi vereségért.

– Várjuk a találkozót, hiszen a PINKK-nek egy győzelme van, azt is ellenünk szerezte, mi pedig még siker nélkül állunk – hallottuk Ambrus Pétertől, a ZTE NKK vezetőedzőjétől. – Úgy érzem, mi a legutóbbi találkozónk óta léptünk előre, és most nemcsak a tisztes helytállás, hanem konkrétan a győzelem lesz a célunk. Ehhez nem szabad kihagynunk egy pillanatra sem, szerencsére most úgy néz ki, hogy mindenkire számíthatok ezen a fontos mérkőzésen. Koncentráltnak kell lenni, csak akkor van esély arra, hogy megszerezzük az első győzelmünket.