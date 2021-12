Parázs végjáték után veszített a Nagykanizsai Futsal Club NB II.-es együttese

Feszült hangulatú bajnoki mérkőzésén szenvedett hazai környezetben vereséget a jelenleg hetedik Nagykanizsai Futsal Club NB II.-es együttese, s így a Sárvári Futsal meg is előzte a kanizsaiakat a táblázaton.

Nagykanizsai Futsal Club – Sárvári Futsal 1-4 (0-1)

Nagykanizsa, 100 néző. Jv.: Wittner.

NFC: Szakmeiszter Á. – Takács D., Schuller, Fujsz, Gergály. Csere: Németh M. (kapus), Horváth G., Kollár, Szőke Á., Józsa, Millei B. Játékos-edző: Szőke Ádám.

Gólszerzők: Szakmeiszter Á. (33.), illetve Kollár (9. – öngól), Nagy M. (38.), Kuti (40.), Soós B. (40.).

Kiállítva: Fujsz (38.), Schuller (39.), Szőke Á. (40.).

A hazaiak igyekeznek mindent megtenni azért, hogy a csapat újra az NB II. felsőházi rájátszásába kerüljön, így nem volt véletlen, hogy a kani­zsaiak különösképpen készültek a Sárvár elleni bajnokira. Amellett, hogy a dél-zalaiak egyik tabellaszomszédja látogatott Nagykanizsára, még olyan kiélezett is a versengés, hogy a kitűzött célokért a hazai meccsek nagy hányadát bizony hozniuk is szükséges. Az első vasi gól, melyet öngólként könyvelhettünk el, sejttette, nem lesz egyszerű dolga az NFC-nek, ugyanakkor a kapus Szakmeiszter Ádám a második húsz percben büntetőből még egyenlíteni tudott. Ahogy közeledett a találkozó vége, úgy tört előre a szenvedélyes játék, és az érzelmektől túlfűtött hajrában a játékvezetés sorra állította ki a hazai játékosokat. A Sárvár pedig szerezte góljait… A találkozót követően forrtak az indulatok, ugyanakkor a további higgadtságra szükség lesz. Az NFC ugyanis hétfőn is hazai környezetben mérkőzhet, akkor a sorsolás szerint a PTE PEAC látogat Nagykanizsára. Viszont három – a kiállítottak – rutinos, egyben kulcsjátékosa nélkül várhatja a találkozót a Kanizsa…

Szőke Ádám: „Egy ilyen meccs után nehéz mit mondani. Ellenfelünk a több NB I.-es múltú, illetve rutinos játékost felvonultató Sárvár volt, amely ellen egy nagyon jó meccset játszhattunk volna, ha a játékvezetői hármas is így gondolja. Sajnos ezt az estét ők inkább tönkretették. A tucatnyi tévedésük után is próbáltunk higgadtak maradni, talán jobban is játszottunk a második félidőben, mint az elsőben. Ám hiába volt 1-1 után is nagyrészt nálunk a labda, újabb bírói hibák miatt három büntetőt rúghatott a vendégcsapat, amit ki is használtak.”