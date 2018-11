Papp Péter és Kámán Dorottya dobogós az ob-n

A súlyemelő felnőtt országos bajnokságon a ZTE Súlyemelő Klub két érmet szerzett. Az egyiket a veteránnak számító Papp Péter szállította, akinek ez már a „megszámlálhatatlan” kategóriába tartozó felnőtt érme pályafutása során. A másik egerszegi dobogós Kámán Dorottya lett, aki viszont első felnőtt ob-érmét nyerte.

Szombathelyen a Haladás VSE volt a házigazdája az idei felnőtt országos bajnokságnak. A ZTE Súlyemelő klubot az örökifjú, 45 esztendős Papp Péter és Kámán Dorottya képviselte, akik mindketten bronz­érmet szereztek.

Kámán Dorottya a női 69 kg-osok mezőnyében állt rajthoz és 138 kg-os összetett eredménnyel (61, 77) állhatott fel a dobogó harmadik fokára. Lőrincz István szakosztály-vezető elmondta, az egerszegi Kámán Dorottya ugyan valamivel több mint egy éve csatlakozott a ZTE SK-hoz, azonban évekre visszanyúló sportolói múltja van (fitnesz), a súlyemeléssel pedig külföldi tartózkodása alatt ismerkedett meg, s hazatérve csatlakozott a klubhoz. Jól tette.

Papp Péter külön eset. A ZTE SK versenyzője – és ma már edzője is – maga sem tudja pontosan megszámolni, hányadik felnőtt bajnoki érmét szerezte. Ezúttal a 62 kg-os súlycsoportban, melyben 177 kg-os összetett eredménnyel (82, 95) lett bronzérmes. Amikor aziránt érdeklődtünk nála, mikor szerezte az elsőt, Papp Péter a „rendszerváltás után egyből” mondattal határozta meg az idejét, ezek szerint 1990-ben.

Nem ma volt az sem, maradjunk ennyiben. S hogy bírja-e még?

– Már nem vagyok a régi, itt-ott fáj, de azért még emelek – mondta el az „újdonsült” bronzérmes, aki viszont pontosan nem tudta megmondani, hányadik érme volt ez, de „a sokadik, annyi bizonyos…”. – Az első érem után szinte minden évben dobogós voltam az 56, az 59, vagy éppen a 62 kg-os súlycsoportokban. Amit biztosan tudok, hogy háromszor magyar bajnok lettem.

A mostani bajnokság után olvashattuk, hogy még Gyurkovics Ferenc, a szövetségi kapitány is érmes volt az ob-n, ami nem éppen a sportág bő hátországára utal. Papp Péter szerint is vannak gondok, de azt is elmondta: azért nem is tragikus a helyzet.

– Vitathatatlan, hogy már nem a régi a mezőny és a versenyzői létszám is csökkent – mondta a zalaiak tapasztalt versenyzője és edzője.

– Mindez sajnos nemcsak nálunk igaz, hanem Európában is jellemző a sportágra. A keleti országokban más a helyzet, ott éppenséggel ebben a sportágban is ki lehet tűnni és anyagilag is elismerik ezt, míg másutt nem. Nézzék, ez egy munkás sport annak érdekében, hogy még eredmény is legyen, viszont annyira nem kifizetődő, mint mondjuk más sportág. A fiatalok közül kevesebben választják, inkább elmennek tanulni. Vagy neteznek… Annyit azért szeretnék elmondani, bár én is érmes lettem és valóban voltak úgymond lyukas súlycsoportok, de más kategóriákban komoly küzdelmeket láthattunk, s ez is hozzátartozik az igazsághoz.

