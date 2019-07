Pályán a ZTE FC: az első edzőmeccs jön

Kéthetes közös munka után megkezdi nyári felkészülési mérkőzéseinek sorát az NB I-be jutott ZTE FC labdarúgó-együttese. Az egerszegiek szerdán 11 órától a szlovén II. osztályú NK Nafta Lendava vendégei lesznek.

A lendvai és az egerszegi futball kiváló kapcsolata hosszú évtizedekre tekint vissza, ami napjainkra tovább erősödött. A ZTE FC többségi tulajdonosa, Végh Gábor a Nafta Lendava együttesénél is vezető pozíciót tölt be, kiváló a két klub kapcsolata és együttműködése. A Nafta együttesénél a ZTE volt játékosa, Marian Sluka a vezetőedző, a nyáron pedig a zalaiak egyik tehetségét, Szökrönyös Dánielt adta kölcsön a ZTE a lendvaiaknak.

Szerdán délelőtt pedig egymás ellen játszik a két csapat, a ZTE FC számára ez lesz az első nyári felkészülési találkozó. A Nafta a hét végén a Nagykanizsával játszott és nyertek a szlovénok. Dr. Dobos Barnát, az egerszegiek vezetőedzőjét először arról kérdeztük, hogy mindenkire számíthat-e a találkozó során. A szakember elmondta, hogy még mindig tart a csapatkapitány Babati Benjamin rehabilitációja, valamint Zoran Lesjak kisebb sérüléssel bajlódik, így kettejüket ezen a héten még nem küldi pályára a szakvezető. Mint ismert, Babati Benjamin még márciusban szenvedett combizomsérülést, így az NB II-es bajnokcsapat utolsó találkozóin már csak egy alkalommal szerepelt. A nyáron Kiss Máté bokaműtéten esett át, ő sem áll a csapat rendelkezésére. Arra a kérdésre, hogy nem aggasztja-e, hogy a vártnál hosszabb ideig tart Babati visszatérése, a szakvezető így felelt:

– Csapatkapitányunk hetek óta folyamatosan edz, én nem akarom még pályára küldeni – válaszolta Dobos Barna. – Volt egy hosszabb kihagyása, ezt is számításba kell venni, de persze jó lenne, ha már játszhatna, csak egyelőre nem akarunk kockáztatni. Kiss Máté a jövő héten elkezdheti a futóedzéseket, s onnantól derülhet ki, hogy a teljes felépülése mikorra várható. A lényeg, hogy szerdától végre már nemcsak egymás között, hanem ellenféllel játszunk. Az új fiúk is bemutatkoznak, így Demjén Patrik, Radó András és Nikola Mitrovic. Két sort alakítunk ki, a két félidőre.

A további erősítések is szóba kerültek, amiről Dobos Barna elmondta, hogy a támadószekcióba szeretne még két játékost igazolni, és védekező típusú futballistát is még szívesen látna az együttesben. Kiszemeltek vannak, talán a hét második felében új igazolást is bejelenthetnek.