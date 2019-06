Pajor Imre szerint teljesen nyílt még az osztályozós párharc

Hévíz Döntetlent hozott (1-1) az első mérkőzés a Hévíz SK–Balatonlelle labdarúgó NB III-as osztályozón, szombaton jön a visszavágó. Pajor Imre, a zalaiak középpályása azt mondta: mindenképpen szerettek volna nyerni, de nem dőlt el semmi.

Vasárnap sokakat meglepett a mérkőzés, mindjárt azzal, hogy ezren foglaltak helyet a lelátókon Hévízen. Nagyon sokan jöttek Balatonlelléről (mondjuk sokat nem kellett utazni…), jó volt a hangulat, ami hazai szempontból talán egy győzelemmel lehetett volna még jobb is. Viszont látni kellett, hogy a Balatonlelle nem rossz csapat, rutinos játékosokból áll. Kicsit higgadtabb is volt a lellei gárda, ugyanakkor a Hévíz sok munkát tett bele a mérkőzésbe.

Szombaton jön a visszavágó, s az első meccsen jól játszó Pajor Imre szerint nem kell lemondaniuk még semmiről.

– Szerettük volna itthon elkerülni a kapott gólt, de továbbra is nyílt a párharc – fogalmazott a hévíziek középpályása. – Az eredmény nem jó, de nem is rossz, azt pedig senki nem várhatta, hogy a párharc az első összecsapáson eldől. A visszavágón szerintem döntő lesz a helyzetkihasználás. A gólunkon kívül volt még egy kapufánk, de az is igaz, hogy az ellenfélnek is akadt még gólszerzési lehetősége. A visszavágón mindkét csapatnak kockáztatnia kell, hiszen dönteni kell.

Pajor Imre úgy véli: rutinos, jól felkészített csapat a Balatonlelle, sok változtatás pedig nem várható egyik fél részéről sem. Szerinte sok múlik majd azon, hogy a héten miként sikerül megtalálni az ellenfél gyengéit.

És hogy a két kiállítás tényező lehet-e a visszavágón? Elvégre a vendégeknél Körmendyt a 68. percben a második sárga után, míg Baloghot a 93. percben egyből piros lappal állította ki a játékvezető.

– Mindkét lellei fiú jó játékos, Körmendy szerintem most is erőssége volt csapatának – vélekedett Pajor Imre. – Azt gondolom, hogy érte veszteség az ellenfelet, de vannak még tartalékok a kispadjukon. Nehéz meccs lesz a szombati, sokat számíthat, hogy ki talál be először. Jó volt látni, hogy mennyien voltak kíváncsiak a meccsre, köszönjük az érdeklődést a közönségnek, szerintem Balatonlellén is sokan lesznek. Semmit nem adtunk fel, úgy készülünk, hogy nyerhető meccs előtt állunk.