Öt nagykanizsai aranyérem a korosztályos Eb-n: Kurucz Levente, Decsi Dorina és Kiskó Réka is remekelt

Remek eredménysort produkáltak a poznani ifjúsági és U23-as Európa-bajnokságon Kurucz Levente, illetve a Plastex Kanizsa Kajak-Kenu Klub kajakosai, hiszen öt Európa-bajnoki címet ünnepelhettek Lengyelország ötödik legnagyobb városában.

A magyar korosztályos kajak-kenu válogatottban felsorakozó nagykanizsai különítmény már az Eb-t megelőző szolnoki válogatón is remekelt, ennek tudatában kelhettek útra Sári Nándor edző tanítványai.

Kurucz Levente a lengyelországi helyszínen K1 1000 méteren indította nagy sorozatát és léphetett végül fel a dobogó legfelső fokára.

A folytatás még ennél is markánsabbra sikeredett, hiszen előbb K1 500 m-en utasította maga mögé a teljes mezőnyt, vasárnap délután pedig K1 200 m-en sem talált legyőzőre.

Ráadásul a Plastex KKKK kajakosai közül nem csupán Levente nyert aranyérmet, mivel Decsi Dorina a női K1 1000 méteren lett Európa-bajnok, Kiskó Rékának pedig az ifjúsági női K4 500 méteres távja után akasztottak aranyérmet a nyakába.

– Mit is mondhatnék… – kérdezett vissza Sári Nándor, a kanizsaiak vezetőedzője. – Persze, hogy nagyon elégedett vagyok, hiszen mégiscsak öt Európa-bajnoki címet hozhattak haza tanítványaink. Ilyen, talán mondhatom, azért nem olyan sűrűn fordul elő errefelé… Ami pedig még inkább figyelemre méltó lehet, hogy a többi klubhoz képest is a legeredményesebbek lehettünk. Az utóbbi egy esztendő eredményei már valamit sejtetni engedtek, és fiataljaink azután ennek megfelelően is teljesítettek.

– Igazából a kétszáz elsőségére nem számítottam – ismerte el tárgyilagosan a háromszoros Európa-bajnok Kurucz Levente. – Mindegyik roppant nehéz volt persze, illetve a királyszámra, az ezerre tényleg nagyon figyeltem. Az olimpiai táv után jöhetett az ötszáz egyes, az a vasárnap délelőtt igen keményen ment, s utána még ott volt a K1 200 méter. Annak a döntőjébe a negyedik idővel jutottam csak be, s úgy voltunk vele, hogy már egy dobogó is szuper lenne. El sem hittem, illetve először nem is tudtam, hogy én nyertem, csak amikor a partra eveztem, mondták, hogy enyém az arany. Aztán rögtön azzal jöttek, hogy ez egyben történelmi sportsiker is úgy, hogy mindhárom számban aranyérmet szereztem egy Eb-n a fiú ifiknél.

– Természetesen nagyon örültem az aranyéremnek, ráadásul úgy, hogy nagyjából egy esztendeje vagyok a kanizsai egyesület igazoltja – vette át a szót Decsi Dorina, aki nemrég jutott túl Fejér megyében letett érettségijén. – Kimondottan vártam a poznani versenyeket, mert meg kell mondjam, itthon a válogatót még erősebbnek is éreztem az Eb-nél. A itthoni mezőny jobb volt, de nem volt mese, azt kint is bizonyítanom kellett, hogy jól kajakozom. A továbbiakban pedig a vb-részvételért.

– Első éves ifiként nem gondoltam volna, hogy részt tudok venni egy nagyobb nemzetközi versenyen – ezek már Kiskó Réka szavai voltak a hazaérkezés után. – Persze, ez nekem nagy megtiszteltetés volt és nagyon örültem. Mivel a szolnoki válogató után dőlt el, hogy ki került be a négyesbe, kevés időnk volt gyakorolni. Az előfutamban meggyőző pályát tudtunk menni, aminek nagyon örültem. Éreztem, hogy mind fejben, mind lélekben nagyon együtt voltunk a lányokkal, és ez a győzelem nélkülük nem jöhetett volna létre, így nagyon hálás vagyok nekik. Jöhet nekem is a világbajnokságra a válogató, és a portugáliai K4-es helyekért is 500 egyesben mehetünk.

