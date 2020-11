Öt KVSE-gól a hajrában, válasz nélkül

A tabella harmadik helyezettjének otthonában is magabiztos győzelmet aratott a Kanizsa VSE OB I. B-s férfi vízilabdacsapata.

Hódmezővásárhelyi VSC–Kanizsa VSE 9-14

(2-2, 3-5, 3-2, 1-5)

Hódmezővásárhely. Jv.: Juhász, Kádár.

Kanizsa: Vértes – Major, Kalanovics 4, Simon 1, Dobay G. 2, Balaska, Szávai 3. Csere: Vadovics, Solymosi, Fodor 3, Kovács Á. 1, Vlaszák, Balli. Edző: Ludányi Kadosa.

Nem kezdődött jól a mérkőzés a Kanizsa számára, hiszen a hazaiak már 2-0-ra is vezettek, de az első nyolc perc végére egyenlített a KVSE. Egy ideig a második felvonásban is a vásárhelyieknél volt az előny, a fordulat Simon Adrián találata után következett el (4-5). A folytatás sem lett sétagalopp, a házigazda 8-8-nál, majd 9-9-nél is egyenlített. A hajrá azonban már az éllovas zalaiakról szólt, akik válasz nélkül szerzett öt góllal döntötték el a pontok sorsát.

Ludányi Kadosa: „Nem volt egyszerű találkozó, de a végén helyén volt a srácok szíve, így újabb győzelmet könyvelhettünk el, s jöhet a következő erőpróba.”

Jók: Kalanovics, Fodor, Szávai.