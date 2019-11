Összeállt Zala válogatottja

A Magyar Labdarúgó-szövetség által kiírt megyei amatőrválogatottak országos nagypályás tornája keretében Zala megye válogatottja a jövő hét végén Tatabányán szerepel az északnyugat-magyarországi regionális viadalon. Zala csapatának kerete összeállt, az együttes vezetésére pedig Dobos Sándort, a Tarr Andráshida SC vezetőedzőjét kérték fel.

Maga a vetélkedés nem új keletű, amelyet kétévente rendeznek meg, a mostani torna pedig már a 2020–2021. évi UEFA Régiók Kupáján való indulás jogát hivatott eldönteni. Zala megye együttese a tatabányai csoportban jövő szombaton Veszprémmel és Vassal találkozik, vasárnap pedig Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron csapata lesz az ellenfél. A régiók győztesei december 7–8-án Lipóton vehetnek részt a négyes döntőben.

Zala csapata tehát összeállt, melyet Dobos Sándor vezet majd, akit arról kérdeztünk, tervez-e összetartást, illetve mikor áll össze a végleges keret.

– Először is nagy megtiszteltetés, hogy felkértek erre a feladatra, amire örömmel mondtam igent – kezdte evvel Dobos Sándor. – Azt is el kell mondanom, hogy nem először vezetem a megyeválogatottat, hiszen kilencvenes évek végén, majd később is felkértek már rá. Tapasztalatból mondom, hogy jók ezek a tornák. A megyék legjobbjai vannak ott, kivéve persze azokat, akik valaha is profi szerződéssel rendelkeztek. Ők nem nevezhetők. A keret összeállt, de a jövő hét közepére lesz végleges, szűkíteni is kell, de remélem, hogy sérülés miatt nem kell már változtatni. Összetartást nem tervezek, mert ezt is tapasztalatból mondom: ennek csak akkor van értelme, ha mindenki ott van. A mostani hétvége kiesik, hét közben pedig szinte biztos, hogy nem tudna eljönni mindenki.

Zala megye válogatottjának kerete.

Kapusok: Tóth Zsolt (Zalaszentgrót), Szabó Ádám (Gyenesdiás), Pergel Dávid (Teskánd).

Védők: Bolla László (Gyenesdiás), Bedő Marcell (Teskánd), Meidl Zalán (Csács-Nemesapáti), Takács Soma (Csács-Nemesapáti), Acél Viktor (Gyenesdiás), Balla Ádám (Andráshida SC), Péntek Botond (Csács-Nemesapáti).

Középpályások: Nagy Bence (Csesztreg), Kiss Jácint (Szepetnek), Zsoldos Attila (Zalalövő), Czibor Zoltán (Gellénháza), Rózsa Ruben (Andráshida TE), Hetesi Patrik (Gyenesdiás), Ferenczi Dávid (Zalaszentgrót), Pálfi Patrik (Gyenesdiás), Takács Dávid (Szepetnek).

Támadók: Kollár Péter (Szepetnek), Doszpoth Sándor (Andráshida TE), Tóth László (Andráshida SC), Pethő János (Csesztreg).