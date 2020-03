„Ősi riválist” győztek le a kanizsai vízilabdások

A Kanizsa Vízilabda OB I/B-s együttese nem lassít a bajnokság alapszakaszában, ezúttal a mindig kellemetlen ellenfélnek számító Neptun VSC-t győzték le Ludányi Kadosa tanítványai.

Neptun VSC–Kanizsa Vízilabda 11-17

(3-4, 2-7, 2-2, 4-4)

Budapest, 40 néző. Jv.: Győri A., Duray.

Kanizsa: Bendes – Major, Szilvasán P. 4, Balli, Simon A. 1, Dobay G. 4, Hőna 3. Csere: Vadovics, Rábavölgyi 2, Mocsári 1, Dobay P. 2, Kaszper G. Edző: Ludányi Kadosa.

A jelenleg inkább a tabella alsóházához tartozó Neptun ezúttal is jól kezdett a Kanizsa Vízilabda ellen az OB I/B-s bajnokságban, hiszen a hazaiaknak háromszor is sikerült egyenlíteniük az első negyedben. A második nyolc percben aztán robbantott a vendég együttes, két alkalommal is tudtak egy 3-0-ás szakaszt produkálni, köszönhetően annak, hogy Dobay Gergely és Szilvasán Patrik versengtek a gólok terén. Nem is jött rosszul a tisztességes előny, hiszen a következő két negyedben a hazaiak is mind többször próbálkozhattak, védekezésük is javult, ugyanakkor talán a listavezető Kanizsa Vízilabda is éppen annyit adott ki magából, amennyi az újabb biztos sikeréhez elég volt.

Jók: Dobay G., Szilvasán P., Hőna.

Ludányi Kadosa: „A Neptun ősi riválisunk, ráadásul a tavalyi szezonban mumusunknak is számított, így többszörös jelentősége volt ennek a meccsnek. Kemény, küzdős találkozóra számítottunk ellenük, és ezen a téren nem is kellett csalódnunk. A fórjaink kihasználásán sikerült valamelyest javítanunk, de sajnos a védekezésen még mindig van mit csiszolni. Támadó játékunk néha akadozott, de többnyire lendületes, taktikus, ötletes volt. Hoztuk a kötelező három pontot, a következő meccsünkön pedig a negyedik ASI-val találkozunk.”